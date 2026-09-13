এবছৰত মিজোৰামৰ জীৱন ৰেখাত পৰিণত বৈৰৱী-ছাইৰাং ৰে’লপথ
ৰে’ল যোগাযোগে সলনি কৰিলে মিজোৰামৰ যাতায়াত, পৰ্যটন আৰু পণ্য পৰিবহণৰ ছবি । লুটিয়াই চাওঁ এবছৰীয়া দলিল ।
Published : September 13, 2026 at 9:34 PM IST
গুৱাহাটী : পাহাৰীয়া ৰাজ্য মিজোৰামৰ বাবে আজি এক ঐতিহাসিক দিন । কিয়নো এই দিনটোতে এবছৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৫১.৩৮ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ বৈৰৱী-চাইৰাং নতুন ৰে’ল লাইন আৰু ছাইৰাং ৰে’ল ষ্টেচন উদ্বোধন কৰিছিল । ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যখনত যোগাযোগৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা হৈছিল ।
এবছৰৰ ভিতৰতে এই ৰে’লপথ কেৱল ৰে’ল মানচিত্ৰৰ এটা নতুন সংযোগ হৈ থকা নাই, বৰং মিজোৰামৰ যাতায়াত, বাণিজ্য, পৰ্যটন আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ আধাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । দুৰ্গম পাহাৰীয়া প্ৰকৃতিৰ বাবে মিজোৰামত দীৰ্ঘদিন ধৰি যাতায়াত মূলতঃ পথ যোগাযোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল ।
দীঘলীয়া যাত্ৰা, অধিক সময় আৰু ব্যয়ৰ সমস্যাই জনসাধাৰণক জুৰুলা কৰি আহিছিল । বৈৰৱী–ছাইৰাং ৰে’লপথে সেই পৰিস্থিতিত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছে । পাহাৰ, উপত্যকা আৰু গভীৰ গিৰিখাতৰ মাজেৰে নিৰ্মাণ কৰা এই ৰে’লপথক এক অভিযান্ত্ৰিক বিস্ময় হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । ৰে’লপথটোত আছে মুঠ ১৫৩খন দলং ।
ইয়াৰে ৫৫খন বৃহৎ দলং, ৮৮খন সৰু দলং আৰু ১০খন ৰোড অভাৰ ব্ৰীজ/ৰোড আণ্ডাৰ ব্ৰীজ । তদুপৰি ছয়খন দলঙৰ উচ্চতা ৭০ মিটাৰতকৈ অধিক । ইয়াৰে সৰ্বোচ্চ দলংখনৰ উচ্চতা ১১৪ মিটাৰ, যি দিল্লীৰ কুতুব মিনাৰতকৈ প্ৰায় ৪২ মিটাৰ ওখ । আনহাতে ৰে’লপথটোৰে ৪৫ টা সুৰংগ পাৰ হৈ গৈছে । এই সুৰংগসমূহৰ মুঠ দৈৰ্ঘ প্ৰায় ১৬ কিলোমিটাৰ । এই কথা আজিৰ দিনটোত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰে'লৱে প্ৰকাশ কৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি উল্লেখ কৰিছে ।
- ১৫ লাখতকৈ অধিক যাত্ৰীৰ ভৰসা
এবছৰৰ ভিতৰতে ছাইৰাঙৰ পৰা গুৱাহাটী, কলকাতা আৰু দিল্লীলৈ পোনপটীয়া ৰে’ল সেৱাই মিজোৰামক দেশৰ কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে । ছাইৰাং–আনন্দ বিহাৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছে মিজোৰামৰ পৰা ৰাজধানী দিল্লীলৈ প্ৰথম পোনপটীয়া প্ৰিমিয়াম ৰে’ল সংযোগ স্থাপন কৰিছে ।
Mizoram’s Bairabi–Sairang Rail Line completes one year of connectivity.— Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 13, 2026
Read more :https://t.co/Dt8lpqIwgU#1YearOfMizoramConnectivity pic.twitter.com/wtWjjlT0yo
আনহাতে গুৱাহাটী আৰু কলকাতামুখী ৰে’ল সেৱাই ৰাজ্যখনৰ লোকসকলৰ বাবে শিক্ষা, চিকিৎসা আৰু বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সুযোগ মুকলি কৰিছে । তদুপৰি চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰীত আৰম্ভ হোৱা ছাইৰাং–শিলচৰ যাত্ৰীবাহী ৰে’ল সেৱাই মিজোৰামক অসমৰ বৰাক উপত্যকাৰ সৈতেও নিয়মীয়া ৰে’ল যোগাযোগেৰে সংযুক্ত কৰিছে ।
উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি যোৱা এবছৰত এই ৰে’ল সেৱাসমূহে ১,১০০ৰো অধিক যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰিছে । এই সময়ছোৱাত ১৫ লাখতকৈ অধিক যাত্ৰীয়ে ৰে’ল সেৱা গ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰায় প্ৰতিটো যাত্ৰাতে ৰে’লসমূহৰ যাত্ৰীধাৰণ ক্ষমতা ১০০ শতাংশতকৈ অধিক হৈছে ।
কলকাতামুখী ৰে’লৰ গড় আসন দখলৰ হাৰ ১৪০ শতাংশতকৈ অধিক । গুৱাহাটী অভিমুখী দৈনিক ৰে’লৰ ক্ষেত্ৰত এই হাৰ ১১০ শতাংশৰ ওপৰত । আনহাতে ছাইৰাং–আনন্দ বিহাৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ গড় আসন দখলৰ হাৰ প্ৰায় ১৪৫ শতাংশ ।
এই ৰে’ল সেৱাসমূহৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় ৰে’লৱেই প্ৰায় ৫৪ কোটি টকাৰ টিকট বিক্ৰী লাভ কৰিছে । আনহাতে এবছৰত ছাইৰাং ৰে’ল ষ্টেচনে ৫.৫৪ লাখতকৈ অধিক যাত্ৰী চলাচল পৰিচালনা কৰিছে । প্ৰতিদিনে গড়ে প্ৰায় ৩,৩০০ যাত্ৰীয়ে ষ্টেচনটো ব্যৱহাৰ কৰিছে ।
আনহাতে যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ লগতে পণ্য পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰতো বৈৰৱী–ছাইৰাং ৰে’লপথে মিজোৰামলৈ নতুন সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিছে । চিমেণ্ট, নিৰ্মাণ সামগ্ৰী, খাদ্যশস্য, সাৰ আৰু অটোমোবাইলকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী এতিয়া ৰে’লযোগে অধিক নিৰাপদ, সময়সাপেক্ষ আৰু তুলনামূলকভাৱে কম ব্যয়ত ছাইৰাংলৈ আহিবলৈ ধৰিছে ।
ৰে’লপথ উদ্বোধনৰ মাত্ৰ এদিন পিছতে বিগত বৰ্ষৰ ১৪ ছেপ্টেম্বৰ, প্ৰথমখন মালগাড়ী ছাইৰাঙত উপস্থিত হয় । আনহাতে বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত ছাইৰাঙত উপস্থিত হয় প্ৰথমখন অটোমোবাইল কঢ়িয়াই অনা মালগাড়ী ।
- পৰ্যটন আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন দুৱাৰ
ৰে’ল যোগাযোগ স্থাপনৰ পাছত মিজোৰামলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা পৰ্যটকৰ বাবেও যাত্ৰা অধিক সহজ আৰু সুলভ হৈছে । দিল্লী, কলকাতা, গুৱাহাটী আৰু শিলচৰৰ সৈতে পোনপটীয়া ৰে’ল যোগাযোগে ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন খণ্ডত নতুন গতি আনিছে ।
🛤️ Bairabi–Sairang railway line turns One, opening doors to endless opportunities pic.twitter.com/BNXtbuzpOr— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 13, 2026
ৰে’ল যোগাযোগ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত মিজোৰামৰ পৰ্যটন ৮৬ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি হৈছে । পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে হোটেল, হোমষ্টে, ৰেস্তোৰাঁ, টেক্সি সেৱা, পৰ্যটন গাইড, স্থানীয় বজাৰ আৰু সাংস্কৃতিক উদ্যোগসমূহো লাভান্বিত হৈছে ।
শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো ৰে’ল যোগাযোগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে নতুন সুবিধা মুকলি কৰিছে । ৰাজ্যখনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দেশৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, পেছাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান, কোচিং চেণ্টাৰ, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আৰু শৈক্ষিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অধিক সুবিধাজনক যাতায়াতৰ পথ লাভ কৰিছে ।
- স্থানীয় সামগ্ৰীৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ দুৱাৰ
ৰে’ল যোগাযোগে মিজোৰামৰ স্থানীয় উদ্যোগী, কাৰিকৰ আৰু উৎপাদকসকলৰ বাবেও নতুন বজাৰৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে । হস্ততাঁত, বাঁহ-বেতৰ সামগ্ৰী, হস্তশিল্প আৰু অন্যান্য স্থানীয় উৎপাদিত সামগ্ৰী এতিয়া দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ অধিক সহজে প্ৰেৰণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ।
বিগত বৰ্ষৰ ১৯ ছেপ্টেম্বত ছাইৰাঙৰ পৰা প্ৰথমটো পাৰ্চেল চালান বুকিং কৰা হৈছিল । ছাইৰাং–আনন্দ বিহাৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পাৰ্চেল ভানযোগে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল এন্থুৰিয়াম ফুল ।
- বিচ্ছিন্নতাৰ পৰা সম্ভাৱনাৰ দিশে মিজোৰাম
এবছৰৰ ভিতৰতে বৈৰৱী–ছাইৰাং ৰে’লপথে মিজোৰামৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ছবিখন সলনি কৰি দিছে । যাত্ৰীসকলে লাভ কৰিছে দেশৰ প্ৰধান চহৰসমূহলৈ পোনপটীয়া সংযোগ । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিছে শিক্ষা আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে সহজ যাতায়াত । পৰ্যটকে লাভ কৰিছে সুলভ প্ৰৱেশদ্বাৰ । আনহাতে ব্যৱসায়ী আৰু উদ্যোগীসকলে লাভ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ পণ্য পৰিবহণৰ এক নতুন মাধ্যম ।
পাহাৰ, উপত্যকা আৰু গভীৰ গিৰিখাত ভেদি নিৰ্মাণ কৰা এই ৰে’লপথে মিজোৰামৰ দূৰত্ব যেন বহু পৰিমাণে সংকুচিত কৰিছে । বৈৰৱী ছাইৰাং ৰে’লপথ এতিয়া কেৱল এটা ৰে’লপথ নহয় । ই মিজোৰামৰ বাবে উন্নয়ন, বাণিজ্য, পৰ্যটন, শিক্ষা আৰু নতুন সম্ভাৱনাৰ এক জীৱন ৰেখাত পৰিণত হৈছে ।