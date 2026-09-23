ETV Bharat / state

অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ এবছৰ...আজিও হৃদয়ে হৃদয়ে স্পন্দিত জুবিন

কায়িকভাৱে জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হোৱাৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো তেওঁৰ প্ৰতি মানুহৰ একেই অনুৰাগ, একেই মৰম-শ্ৰদ্ধা প্ৰতিফলিত হৈছে ৷

One Year of Zubeen Garg cremation
হৃদয়ৰ তীৰ্থস্থান ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 23, 2026 at 5:06 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: অসমীয়া বুকুৱে বুকুৱে বৈ থকা এটি নাম, জুবিন গাৰ্গ ৷ এজন মানুহৰ প্ৰতি লাখ লাখ মানুহৰ আৱেগ, অনুভূতি, মৰম, শ্ৰদ্ধা কিমান সুগভীৰ হ’ব পাৰে সেয়া যোৱা এবছৰে সমগ্ৰ বিশ্বই প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ৷ জুবিন গাৰ্গ... এই নামটো যেন চিৰকাললৈ খোদিত হৈ ৰ’ব অসমীয়াৰ বুকুত ৷ বহুতে নিজেই অনুধাৱন কৰিবলৈ নোৱৰাকৈয়ে হয়তো বুকুত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল মানুহজনক, আজিও একেদৰেই কঢ়িয়াই ফুৰিছে ৷

কায়িকভাৱে জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হোৱাৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো তেওঁৰ প্ৰতি মানুহৰ একেই অনুৰাগ, একেই মৰম-শ্ৰদ্ধা প্ৰতিফলিত হৈছে ৷ জুবিন গাৰ্গৰ শেষ শয়নস্থলী পৰ্যবসিত হৈছে এক পবিত্ৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰলৈ ৷ সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ সময়তো দেখা গৈছিল অভূতপূৰ্ব জনস্ৰোত ৷ কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত সেই জনস্ৰোতে যেন সকলো পৰিধি অতিক্ৰম কৰিলে ৷ এই প্ৰতিবেদনত তাৰেই এক অৱলোকন দাঙি ধৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ ৷

One Year of Zubeen Garg cremation
জুবিন ক্ষেত্ৰ (ETV Bharat)

১৯ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ ত আহিছিল বেয়া খবৰ

ঠিক দুপৰীয়া সময়, প্ৰথমে দুই এটা ফেচবুক পোষ্ট আৰু তাৰ পাছতেই সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰিত হৈছিল এটা খবৰ । ঠিক খবৰ নহয়, এটা দুঃসংবাদ । সুদূৰ ছিংগাপুৰত সাগৰৰ বক্ষত স্তব্ধ হৈ পৰিল অসমীয়াৰ হৃদস্পন্দন ।

কোনেও যেন বিশ্বাস কৰিব খোজা নাছিল খবৰটো, সকলোৱেই ভাবিছিল এয়া মানুহজনৰ ল’ৰামতিয়া ধেমালি ৷ পিছে খবৰটো আছিল সঁচা ৷ কায়িকভাৱে জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই ৷

One Year of Zubeen Garg cremation
পুত্ৰক শেষ বিদায়ৰ পৰত কপিল বৰঠাকুৰ (ETV Bharat)

লাখ লাখ অসমীয়া হৃদয় আইনা ভগাদি ভাগিছিল এই খবৰ শুনি ৷ ৰৈ ৰৈ বিনাইছিল জুবিনপ্ৰেমী অসমীয়াই, ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল এই সময় যেন থমকি ৰয় ৷ কিন্তু নিয়তিৰ কৰুণ পৰিহাস, মানি ল’বলৈ সকলো বাধ্য ৷ কাৰণ জুবিন গাৰ্গে নিজেই কৈ গৈছিল...আজি হাঁহি আছোঁ ক’বতো নোৱাৰোঁ, কালি বা কি আছে হাই কপালতে... ৷

জুবিন গাৰ্গৰ এটা আৱাজত নিজৰ বুকু ফালি কলিজা দান কৰিব পৰা ল’ৰাবোৰো যেন জঠৰ হৈ পৰিল ৷ কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন শিল্পী নাছিল, জুবিন আছিল জীয়াই থকাৰ এক প্ৰেৰণা, জীৱন যুঁজৰ সাহস ৷ অসমৰ আকাশ ছানি ধৰিছিল বিষাদৰ কলীয়া ডাৱৰে ৷

২১ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ ত অসম পাইছিলহি নিথৰ জুবিন গাৰ্গ

সদায় উৎপাত কৰি ভালপোৱা, ৰং-ধেমালিৰ মাজেৰে জীৱন উদযাপন কৰি ভালপোৱা জুবিন গাৰ্গ এটা কফিনত নিথৰ দেহ হৈ অসম পাইছিলহি ২১ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা । বিমান বন্দৰৰ পৰা কাহিলীপাৰাৰ ঘৰলৈকে জুবিন গাৰ্গক লৈ অহাৰ সময়ত বাটত লাখ লাখ অনুৰাগীৰ হিয়া ভগা কান্দোন, অশ্ৰুৰ বন্যাই বিশ্ববাসীক বুজাই দিছিল, জুবিন গাৰ্গ কোন । ২১ ৰ পৰা ২৩ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱালৈকে সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ৰখা হয় জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ । প্ৰাণাধিক প্ৰিয় জুবিন গাৰ্গক চাবলৈ, একাঁজলি মৰম-শ্ৰদ্ধা যাঁচিবলৈ দৌৰি আহিল লাখ লাখ অনুৰাগী ।

One Year of Zubeen Garg cremation
জুবিন গাৰ্গক মুখাগ্নি কৰাৰ পৰত ভগ্নী পামী আৰু ৰাহুল (ETV Bharat)

২৩ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ ত শেষ শয়ন

চৰকাৰে সোণাপুৰৰ হাতীমূৰাত স্থান নিৰ্ণয় কৰিলে শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিম শয়নৰ বাবে । গুৱাহাটীৰ পৰা সোণাপুৰলৈ জুবিন গাৰ্গক লৈ যোৱাৰ সময়ত সমগ্ৰ পথছোৱাত বিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় । আনকি অন্তিম শয়ন স্থলীতো অসমৰ সকলো প্ৰান্তৰ পৰা অহা ৰাইজে ঠাঁহ খোৱা দেখা যায় । যথা-ৰীতি অনুসৰি জুবিন গাৰ্গৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় । অন্তিম শয়নস্থলীৰ নাম দিয়া হ’ল জুবিন ক্ষেত্ৰ ৷

যোৱা এবছৰত এনেকুৱা এটা দিন নাছিল, যিটো দিনত জুবিন ক্ষেত্ৰত নিমাওমাও পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৷ দিনে-ৰাতিয়ে অনুৰাগী আহিল জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ ৷ প্ৰিয় মানুহজন যেন তাতেই বহি আছে, যেন এষাৰ মাত দিব তেনে এক ভাৱনাৰেই সকলোৱে জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ অহা দেখা যায় ৷

One Year of Zubeen Garg cremation
জুবিন ক্ষেত্ৰত গৰিমা গাৰ্গ (ETV Bharat)

কায়িকভাৱে জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হোৱাৰ এবছৰ পাছতো অসমবাসীৰ মনত তেওঁৰ প্ৰতি একেই অনুৰাগ, একেই শ্ৰদ্ধা-মৰম পৰিস্ফূট হয় যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত । জুবিন দিৱস হিচাপে তেওঁৰ প্ৰথম মৃত্যু বাৰ্ষিকী পালন কৰে অসমীয়াই ৷

তাৰ আগদিনাৰ পৰাই জুবিন ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল মানুহৰ ভিৰ ৷ অগণন গুণমুগ্ধই ঢাপলি মেলিলে একাঁজলি শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ বাবে ৷ জুবিন ক্ষেত্ৰ যেন এক সমাধিস্থল নহৈ, পৰিণত হ’ল এক তীৰ্থক্ষেত্ৰত ৷

এটা গীত যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা হয়

জুবিন গাৰ্গে এখন মঞ্চৰ পৰা নিজেই কৈছিল, ‘‘মই মৰিলে মায়াবিনী গাব’’ ৷ সেই আহ্বানকে সৰোগত কৰি লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে জুবিন ক্ষেত্ৰত সেই বিশেষ ক্ষণত পৰিবেশন কৰিলে মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত শীৰ্ষক গীতটি ৷ দাগ ছবিখনৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে সৃষ্টি কৰা গীতটি যেন হৈ পৰিল এটি প্ৰাৰ্থনা ৷

One Year of Zubeen Garg cremation
জুবিন গাৰ্গৰ স্মৰণত এগছি বন্তি (ETV Bharat)

স্মৃতি এতিয়াও জীৱন্ত, অব্যাহত অনুৰাগীৰ সোঁত

সময় পাৰ হ’ল, ঋতু সলনি হ’ল, কিন্তু মানুহৰ হৃদয়ত থকা প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি অপাৰ মৰম সলনি নহ’ল । চিতাৰ জুই নুমাই গ'ল যদিও তেওঁৰ স্মৃতি এতিয়াও সিমানেই জীৱন্ত ।

বুধবাৰে পুৱাৰ প্ৰথমটো কিৰণৰ সৈতেই সোণাপুৰৰ ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’লৈ অগণন অনুৰাগীৰ আগমন ঘটে । কোনোবাই নীৰৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিবলৈ আহিছে, আন কোনোবাই আকৌ তেওঁৰ স্মৃতিৰ ধূলিকণাক চুই হিয়াৰ দুখ পাতলাবলৈ আহিছে । সোণাপুৰৰ বতাহ আৰু সেউজীয়াৰ মাজত যেন এতিয়াও ভাহি আছে তেওঁৰ কণ্ঠৰ সেই চিনাকী অনুৰণন ।

অনুৰাগীৰ আৱেগিক অনুভৱ আৰু ন্যায়ৰ দাবী

আজিও হৃদয়ে হৃদয়ে স্পন্দিত জুবিন (ETV Bharat)
সুদূৰ ডিগবৈৰ পৰা পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে উপস্থিত হোৱা ডাঃ ৰক্তিমা বৰুৱাই আৱেগিক হৈ কয়, “আমি ডিগবৈৰ পৰা আহিছোঁ । মা-দেউতা আগতে আহিছিল যদিও মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ । জুবিন ক্ষেত্ৰত সোমাই কিবা এক পজিটিভ এনাৰ্জী অনুভৱ কৰিছোঁ, মনটো বিৰাট ভাল লাগিছে। এটা বছৰ কেনেকৈ গ’ল ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ । এটাই বিচাৰিছো—জুবিনদাৰ ন্যায় সোনকালে হওক, দোষীয়ে শাস্তি পাওক আৰু জুবিন ক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণৰ সোণকালে হওক ৷ লগতে তেওঁৰ সকলো সৃষ্টি সংৰক্ষণ কৰা হওক । যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে তেওঁৰ মানৱতা আৰু সৃষ্টিৰ ধাৰাক আমি আগুৱাই নিব লাগিব ।”
One Year of Zubeen Garg cremation
জুবিন ক্ষেত্ৰ (ETV Bharat)

আনহাতে শিৱসাগৰৰ পৰা জুবিন ক্ষেত্ৰ দৰ্শন কৰিবলৈ অহা এগৰাকী অনুৰাগীয়ে নিজৰ আৱেগ সম্বৰণ কৰিব নোৱাৰি চকুপানী টুকি কয়, “আহিম বুলি ভাবিয়েই আছিলো... আজি আহি পালোঁ । কিন্তু বুকুখন বহুত বিষাইছে, কেনেকৈ বুজাম এই দুখৰ কথা !”

হৃদয়ৰ তীৰ্থস্থান ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’

প্ৰাণৰ শিল্পী আজি পাৰ্থিৱ শৰীৰেৰে আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু তেওঁ থৈ যোৱা অগণন কালজয়ী গান, অমলিন স্মৃতি আৰু অনুৰাগীৰ বুকুৰ গভীৰতাত থকা অবিনাশী ভালপোৱা সদায় অমৰ হৈ ৰ’ব । সোণাপুৰৰ ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ কেৱল এটি অন্তিম শয়নস্থলেই নহয়, ই এতিয়া লাখ লাখ হৃদয়ৰ এক আবেগিক তীৰ্থস্থানত পৰিণত হৈছে ।

One Year of Zubeen Garg cremation
প্ৰাণৰ শিল্পীক শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক সেৱা (ETV Bharat)

স্মৃতি সুঁৱৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ পুত্ৰস্বৰূপ ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই

জুবিন গাৰ্গৰ পুত্ৰ ধৰ্ম পালন কৰি মুখাগ্নি কৰা ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই ফেচবুকত এক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি নিজৰ আৱেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ লিখিছে- আমি জ্বলাই দিয়াৰ সময়লৈকে জুবিন গাৰ্গৰ এটা শৰীৰ আছিল ৷ সেই শৰীৰটো আমি জ্বলাই দিলোঁ সোণাপুৰত– এণ্ড্‌ দ্য ছাইট্‌ অৱ্‌ জুবিন গাৰ্গ ৱাজ্‌ লষ্ট্‌ ৷

ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ এটা দৃশ্যত অন্ধ নায়কে নায়িকাক তেওঁৰ মাক-দেউতাকৰ মৃত্যুৰ কাহিনী কয়৷ নায়কৰ মনত হাড় কঁপোৱা বেজাৰ– ‘‘মা বহুত সোনকালেই মৰি গ’ল ৷ এতিয়াতো মই মন গ’লেও মাৰ ফ’ট’খনো চাব নোৱাৰোঁ৷ কেতিয়াবা ভয় হয়, মই যদি মাৰ, মুখখনেই পাহৰি যাওঁ ৷’’ সেই দৃশ্যটো তেতিয়া কিয় তেনেকৈ লিখা হৈছিল, এতিয়া মোৰ মনত নাই ৷ কিন্তু এই ভয়টো শিপাই আছে এতিয়াও ৷ দৃশ্য এটা অপসৃয়মান বেলিৰ দৰে অদৃশ্য হৈ যোৱাৰ ভয় ৷

অথচ মনত আছে জন বাৰ্জাৰক– “We never look at just one thing - we are always looking at the relation between things and ourselves.”

আমি যেতিয়া আটাইবোৰ নোহোৱা হৈ যাম, নতুন ভাৱ আৰু ভাষাৰে এজাক নতুন মানুহে পিতপিতাই ফুৰিব পৃথিৱীৰ পোতাপিটনিবোৰত, চিনি পাবনে জুবিন গাৰ্গ নামৰ ধাৰণাটোক ?

One Year of Zubeen Garg cremation
জুবিন ক্ষেত্ৰত গৰিমা (ETV Bharat)

জুবিন গাৰ্গে মঞ্চৰ পৰা নিজেই ঘোষণা কৰিছিল– ‘‘তোমালোক যেতিয়া বুঢ়া হ’বা, মোৰ এই গানবোৰে তোমালোকক সেই ৰোমাণ্টিছিজম্‌টো ঘূৰাই দিব ৷’’ ধাৰণা হয়, প্ৰজন্মান্তৰৰ সন্ধিক্ষণত নতুন মানুহে এই ৰোমাণ্টিছিজম্‌টোৰ সন্ধান কৰিব ৷ কোনোবাইতো কাৰোবাক সঁচাকৈয়ে ভাল পাব৷ প্ৰথম প্ৰথম ভালপোৱাৰ পৰত ফুটা-নুফুটাকৈ গুণগুণাব– ‘তুমি চোৱা যেতিয়া দুচকু তুলি, মোৰ আকাশ ভাঙি নামে বিজুলী, ৰ’দে হাঁহে, ফুল ফুলে, কথা ক’লে, তুমি চুলেই যে বসন্ত, ধুমুহাও যে প্ৰশান্ত, তোমাৰ মাজতে দিগন্ত, সৃষ্টিৰ অপৰূপ অনন্ত ৷’’ কোনোবা প্ৰেমিকে কাতৰ কণ্ঠেৰে নিশ্চয় ক’ব বিচাৰিব প্ৰেয়সীক– ‘মোৰ পৃথিৱী যেন চিৰনতুন তুমি এষাৰ মাত দিলে ৷’

জুবিন গাৰ্গ এটা উন্মাদনা, যি উন্মাদনাই আমাৰ বিষণ্ণতাক বলীয়া হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰি থাকে– the insanity that keeps us sane at the state of ennui.

বহু যুগৰ পাছতো কোনোবা এজন বিষণ্ণ, ব্যৰ্থ, বিফল যুৱক থাকিব৷ সৰ্বস্বান্ত পৰিপাশ্বৰ্ৰ মাজতো সেই যুৱকে এদিন দুহাতত হেঁপাহৰ ডেউকা আঁৰি মাজনিশা চিঞৰি উঠিব– ‘‘মন যায়, বহুত মন যায়৷’’ মায়াবিনী কিমান দিনলৈ প্ৰাৰ্থনা হৈ থাকে সেয়া নাজানো৷ কিন্তু বহু যুগৰ পাছতো কোনোবা হোষ্টেলত অথবা একুৰা জুইৰ কাষত, আড়ষ্টতাৰ ঢাপে ঢাপে বগুৱা বাই যেতিয়া কোনো উদ্দেশ্যহীন আঙুলিয়ে চুই যাব ই মাইনৰ্‌-ডি-চি-বি ছেভেন্‌– তাত থাকিব জুবিন গাৰ্গ, তাতেই থাকিব– lesser than him, but greater...৷

জুবিন ক্ষেত্ৰত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

প্ৰাণৰ গ’ল্ডীৰ অন্তিম শয়নৰ দিনটোত জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় শিল্পীগৰাকীৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ৷ নিজৰ আপোন মানুহজনৰ কাষত এখন্তেক ৰৈ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিলে গৰিমাই ৷ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে জুবিন গাৰ্গক তেওঁ সোঁৱৰণ কৰে ৷ আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ দিনটো সুঁৱৰি ফেচবুকত এক আবেগিক পোষ্টো কৰা দেখা যায় গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ৷

লগতে পঢ়ক: চিতাৰ জুয়ে ধোঁৱাময় কৰা শ্মশান যেতিয়া মন্দিৰ হয়...

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
জুবিন ক্ষেত্ৰ
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
ZUBEEN GARG DEATH ANNIVERSARY
ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.