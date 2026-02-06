অন্য এক ডেষ্টিনেচন ৱেডিং ! বুঢ়া লুইতৰ বুকুত অনুষ্ঠিত হ'ল এখন বিয়া

ETV Bharat / state

অন্য এক ডেষ্টিনেচন ৱেডিং ! বুঢ়া লুইতৰ বুকুত অনুষ্ঠিত হ'ল এখন বিয়া

প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত সম্পন্ন হ’ল এখন ব্য়তিক্ৰমী বিবাহৰ মাংগলিক কাৰ্য ।

মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এখন ব্য়তিক্ৰমী বিবাহ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 6, 2026 at 7:31 PM IST

মাজুলী : বৰলুইতৰ বুকুত সাধাৰণতে দেখিবলৈ নোপোৱা এক দৃশ্য দেখা পোৱা গ'ল সত্ৰপীঠ মাজুলীত । প্ৰথমবাৰৰ বাবে নদীৰ বুকুত অনুষ্ঠিত হ’ল এখন বিশেষ বিবাহ । সাধাৰণতে ডেষ্টিনেচন ৱেডিং বুলি ক’লেই মানুহে বহিঃৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলে; কিন্তু সেই ধাৰণা সলনি কৰি লখিমপুৰৰ ব্যৱসায়ী এজনে নিজ কন্য়াৰ বিয়া অনুষ্ঠিত কৰিলে বুঢ়া লুইতৰ বুকুত ।

লখিমপুৰৰ গোবিন বৰদলৈয়ে কন্যা জুৱলী বৰদলৈৰ বিবাহ বুঢ়া লুইতৰ বুকুত অনুষ্ঠিত কৰিলে । এই বিবাহৰ জৰিয়তে অসমৰ নদী পৰ্যটনক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে । মাজুলীৰ খহনীয়া প্ৰবল অঞ্চল বুলি জনাজাত শালমৰা আজি হৈ পৰিছে এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু । এখন বিশাল ৰ’পেক্স জাহাজক বিয়াৰ মণ্ডপৰ ৰূপত সজাই তোলা হয় । লুইতৰ ঢৌৰ তালে তালে, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত সম্পন্ন হ’ল বিবাহৰ মাংগলিক কাৰ্য।

মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এখন বিশেষ বিবাহ (ETV Bharat Assam)

​এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস কেৱল এখন বিবাহতেই আবদ্ধ নাথাকিল, বৰঞ্চ ই শালমৰাৰ লগতে নদীক পৰ্যটন কেন্দ্ৰলৈ পৰিণত কৰাৰ সম্ভাৱনাও দেখুৱাই দিলে। নদীৰ পাৰৰ মনোৰম দৃশ্য আৰু জাহাজৰ ওপৰত আড়ম্বৰপূৰ্ণ আয়োজন সকলোৰে বাবে এয়া আছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা । ​গোবিন বৰদলৈৰ এই পদক্ষেপে নিশ্চিতভাৱে অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগলৈ এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে ।

মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এখন ব্য়তিক্ৰমী বিবাহ (ETV Bharat Assam)

লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি বাহিৰলৈ যোৱাতকৈ, আমাৰ আপোন লুইতৰ বুকুত এনেধৰণৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান পাতিও যে নদী পৰ্যটনক গুৰুত্ব দিব পাৰি, সেয়া তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে । সঁচাকৈয়ে এয়া এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ । আশা কৰা হৈছে, এই ব্যতিক্ৰমী বিবাহে ভৱিষ্যতে অসমৰ নদী পৰ্যটনক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব ।

মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এখন ব্য়তিক্ৰমী বিবাহ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত গোবিন বৰদলৈয়ে কয়, "আমি বিবাহ অনুষ্ঠান দিনক দিনে আধুনিক কৰি গৈ আছো । ইয়াৰ মাজতে মোৰ মনলৈ আহিল যদি মাজুলীৰ নিচিনা এখন পবিত্ৰ ঠাইৰ পৰা কন্য়াক বিয়া দিব পাৰো নিজৰে ভাল লাগিব । মাজুলীত ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজ আছে । এই জাহাজত যদি ৰাইজক লৈ বিয়াখন পাতিব পাৰো আৰু ভাল লাগিব । সেই কথা ভাবিয়েই এই পৰিকল্পনা কৰিলো ।"

মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এখন ব্য়তিক্ৰমী বিবাহ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয় "এই বিয়াখন সম্পূৰ্ণ থলুৱা নীতি-নিয়মৰ মাজৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । এই বিয়ালৈ মানুহ মাতোতেও সম্পূৰ্ণ নিয়মৰ মাজেৰে মতা হৈছে । শালমৰাৰ নিচিনা ঠাইত বিয়া পাতিবলৈ পাই যথেষ্ট ভাল লাগিছে । কিয়নো কালি মোৰ ছোৱালীজনীক এটা নামঘৰত ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে য'ত ১২০ জন ভকত আছিল, যিটো পৰিৱেশ বেলেগত পোৱা নাযায় । এনেকুৱা পৰিৱেশ বেলেগত পাবলৈ নাই । ভগৱন্তই টানি আনিছে এনেকুৱা পবিত্ৰ ঠাইলৈ যিটো মোৰ বাবে ভাল লগা কথা ।"

ইফালে কইনা জুৱলী বৰদলৈয়ে কয়, "অনুভৱৰ কথা বুজাই ক'ব নোৱাৰি, প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেদৰে জাহাজত বিয়া হৈছে যথেষ্ট ভাল লাগিছে । মোৰ বাবে দেউতাই ইমানখিনি কৰি দিছে, গতিকে মই যথেষ্ট সুখী ।"

