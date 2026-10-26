অসম-অৰুণাচল সীমান্তত গুলীচালনা: ভিনিহিয়েকৰ হাতত নিধন খুৰশালী, এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক

অসম-অৰুণাচল সীমান্তত গুলীচালনা: ভিনিহিয়েকৰ হাতত নিধন খুৰশালী, এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক
ঘটনাটোত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰদীপ চুব্বা নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷
Published : October 26, 2026 at 10:14 PM IST
বিশ্বনাথ: গহপুৰৰ অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৱৰ্তী ১ নং লক্ষীপুৰৰ ৰাজগড়ত গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ এই ঘটনাই অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । ঘটনাটোত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰদীপ চুব্বা নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ থকা যুৱকজন ৰাজ চুব্বা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কেম্বা কামি নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে গহপুৰ আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । অৱশ্যে, গুলীচালনাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত কাৰণ আৰু ঘটনাৰ সবিশেষ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ৷ ইতিধ্যেই হলঙিত অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ যোৱা পথটো অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজে অৱৰোধ কৰে ।
জানিব পৰা মতে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবেই সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷ হত্যাৰ অভিযুক্ত কেম্বা কামিৰ লগত কাজিয়া লাগি প্ৰদীপ চুব্বাৰ বায়েক কিছুদিন ধৰি লক্ষীপুৰৰ পিতৃ গৃহত আছিল । সোমবাৰে সন্ধিয়া কেম্বাই লক্ষীপুৰৰ শহুৰেকৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ৷
কেম্বাই লগত লৈ অহা হস্তনিৰ্মিত বন্দুকৰে খুলশালী প্ৰদীপক গুলীওৱাত তেওঁ থিতাতে নিহত হয় । লগতে ভিনিয়েকৰ দাৰ ঘাপত ৰাজ চুব্বা গুৰুত্বভাৱে আহত । ৰাজক সংকটজনক অৱস্থাত তেজপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত গহপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ এই আক্ৰমণত ব্যৱহৃত বন্দুক আৰু দাখন উদ্ধাৰ কৰিছে । কিন্তু হত্যাৰ অভিযুক্ত কেম্বা কামিয়ে ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তেওঁৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: সাম্প্ৰদায়িক হিংসা নহয়, সুৰাপানক লৈ সূত্ৰপাত হৈছিল কাজিয়াৰ; শ্ৰীভূমিকাণ্ডক লৈ আৰক্ষীৰ স্পষ্টীকৰণ