ETV Bharat / state

আলফা স্বাধীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগত আটক অবৈধ অস্ত্ৰ ব্যৱসায়ী, জব্দ মাৰণাস্ত্ৰ

নিশা প্ৰায় ১২.৩০ বজাত অভিযানকাৰী দলটোৱে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ আবৈ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ বাসিন্দা মহম্মদ ছালাউদ্দিন নামৰ লোকজনক আটক কৰে ।

ULFA I LINK MAN
আলফা স্বাধীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযুক্ত আটক অবৈধ অস্ত্ৰ ব্যৱসায়ী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2026 at 8:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰত আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চলোৱা এক যৌথ অভিযানত বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফা (স্বাধীন)ৰ সৈতে জড়িত বুলি সন্দেহ কৰা এজন অ’ভাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্কাৰ (OGW) তথা অবৈধ অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কাকপথাৰৰ কাঠবস্তি অঞ্চলত চলোৱা এই অভিযানত অ’ভাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্কাৰজনক আটক কৰাৰ লগতে এটা পিষ্টল, সজীৱ গুলীসহ আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, আলফা (স্বাঃ)ৰ নামত ধন দাবী, ব্যৱসায়ীক ভাবুকি প্ৰদান আৰু অবৈধ অস্ত্ৰৰ ব্যৱসায়ত জড়িত থকাৰ সন্দেহত ১৪ ছেপ্টেম্বৰত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে নিৰ্দিষ্ট তথ্য লাভ কৰিছিল । উক্ত তথ্যৰ ভিত্তিত ২০ আছাম ৰাইফলছ, ৭ ফিল্ড ৰেজিমেণ্ট আৰু অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে যৌথভাৱে ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা প্ৰায় ১০ বজাত কাকপথাৰৰ কাঠবস্তি অঞ্চলত অভিযান আৰম্ভ কৰে । অভিযানৰ সময়ত অঞ্চলটোত ব্যাপক তালাচী চলোৱা হয় ।

ইয়াৰ মাজতে নিশা প্ৰায় ১২.৩০ বজাত অভিযানকাৰী দলটোৱে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ আবৈ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ বাসিন্দা মহম্মদ ছালাউদ্দিন নামৰ লোকজনক আটক কৰে । আটকাধীন লোকজনৰ পৰা জাপানত নিৰ্মিত বুলি উল্লেখ কৰা এটা ৭.৬৫ এম এম পিষ্টল, এটা মেগজিন আৰু চাৰিটা সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

ইয়াৰ উপৰি এখন ডেগাৰ, দুটা ম’বাইল ফোন, নগদ ১,৩২০ টকা, এযোৰ জংঘল বুট আৰু এপেকেট ছাৰ্জিকেল গ্ল’ভছো জব্দ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । প্ৰাথমিক জেৰাত আটকাধীন লোকজনে ধন দাবী আৰু অবৈধ অস্ত্ৰৰ সৰবৰাহত জড়িত থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰা বুলি নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

ULFA I LINK MAN
মহম্মদ ছালাউদ্দিনৰ পৰা জব্দ কৰা সামগ্ৰী (ETV Bharat)

সূত্ৰটোৰ মতে, তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰি অঞ্চলতো এনে কাৰ্যকলাপত জড়িত আছিল বুলি অভিযোগ আছে । বিগত প্ৰায় তিনিমাহ ধৰি তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত একাধিক লোকৰ লগতে সন্দেহযুক্ত দেশবিৰোধী উপাদানলৈ অস্ত্ৰ বিক্ৰী আৰু যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ জড়িত থকা বুলি অভিযানকাৰী দলটোৱে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ।

এই ঘটনাই তিনিচুকীয়া জিলাত অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ এক সম্ভাব্য নেটৱৰ্ক সক্ৰিয় হৈ থকাৰ ইংগিত দিছে বুলি নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে জানিবলৈ দিছে । অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে । আটকাধীন মহম্মদ ছালাউদ্দিনক উদ্ধাৰ কৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, গুলী আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ সৈতে কাকপথাৰ আৰক্ষী থানাত গতাই দিয়া হৈছে । ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আইনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ লগতে অধিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

উল্লেখ্য যে, উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ, অবৈধ অস্ত্ৰ সৰবৰাহ আৰু অঞ্চলটোৰ শান্তি-নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিব পৰা কাৰ্যকলাপ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত আছাম ৰাইফলছ আৰু অসম আৰক্ষীৰ মাজত অব্যাহত থকা সমন্বয়ৰ এয়া আন এক উল্লেখযোগ্য সফলতা বুলি নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অভিহিত কৰিছে ।

  • আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰৰ আত্মসমৰ্পন

ইফালে সোমবাৰে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম (স্বাধীন)ৰ এজন জ্যেষ্ঠ কেডাৰে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে ৷ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোত স্বয়ম্ভুভাৱে ‘মেজৰ’ উপাধিৰে পৰিচিত কেডাৰজনৰ নাম দিগন্ত চুতীয়া ওৰফে অনলজয় অসম ৷ তেওঁৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰডুমচা থানাৰ অন্তৰ্গত তালপথাৰ গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ বৰ্তমান তেওঁ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে ৷

বিশেষ সূত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি অনলজয় অসমে দীৰ্ঘদিন ধৰি ম্যানমাৰৰ যজোং অঞ্চলত আত্মগোপন কৰি আছিল ৷ তাতেই এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল ৷ কিন্তু বিশেষ পৰিস্থিতিৰ বাবে তেওঁ অৱশেষত বন্দুকৰ পথ এৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বুলি সূত্ৰই দাবী কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক: আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত মোক্ষম আঘাত, আলফা(স্বা)ৰ জ্যেষ্ঠ কেডাৰৰ আত্মসমৰ্পণ

TAGGED:

আলফা স্বাধীন
অবৈধ অস্ত্ৰ ব্যৱসায়ী
কাকপথাৰ
ULFA I
ULFA I LINK MAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.