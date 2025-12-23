বাংলাদেশত হিন্দু যুৱকক নৃশংসভাৱে হত্যা, ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি ৰঙাঘৰত ৰঙিয়াৰ যুৱক

বাংলাদেশত হিন্দু যুৱকক নৃশংসভাৱে হত্যা, ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি ৰঙাঘৰত ৰঙিয়াৰ যুৱক
বাংলাদেশৰ নৃশংস ঘটনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ৰঙিয়াৰ যুৱক । প্ৰৰোচনা আৰু উদ্বেগ বিয়পোৱাৰ অভিযোগ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ।
Published : December 23, 2025 at 1:59 PM IST
ৰঙিয়া: শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশত সংঘটিত হোৱা এক অতি হৃদয়বিদাৰক তথা নৃশংস ঘটনাই তীব্ৰ উদ্বেগ আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অসমত । বাংলাদেশৰ মৈমনচিং জিলাৰ ভালুকা উপ-জিলাত এজন হিন্দু যুৱক দীপু চন্দ্ৰ দাসক উত্তেজিত জনতাই নির্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰাৰ উপৰিও তেওঁৰ দেহ গছত বান্ধি জ্বলাই দিয়ে ।
এই ঘটনাৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত সমগ্ৰ ভাৰত আৰু বিশেষকৈ অসমত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । এই নৃশংসতাৰ প্ৰতিবাদত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত হিন্দু সংগঠন আৰু সাধাৰণ লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে অসমৰ কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত ৰঙিয়াত সংঘটিত হৈছে এক উদ্বেগজনক ঘটনা ।
ৰঙিয়াৰ ৩ নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা মহম্মদ শ্বেইফ আখটাৰ আলী নামৰ এজন যুৱকে তেওঁৰ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত বাংলাদেশৰ এই হত্যাকাণ্ডৰ ভিডিঅ' প'ষ্ট কৰে । তেওঁ "BOLLO CHAIWALA" (বোল্লো চাইৱালা) নামেৰে স্থানীয়ভাৱে পৰিচিত আৰু ৰঙিয়া হাইৱে চকৰ HipHop নামৰ এখন চাহৰ বিপণিৰ স্বত্বাধিকাৰী ।
উক্ত প'ষ্টত তেওঁ ভিডিঅ'টোৰ সৈতে কিছুমান মন্তব্য যোগ কৰিছিল, যিবোৰক একাংশ লোকে এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ক প্ৰৰোচিত কৰা আৰু আন এটা সম্প্ৰদায়ৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত দিয়া বুলি অভিযোগ কৰে । ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনসমূহৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হয় ।
ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ বজৰং দলৰ নেতৃত্বই এই প'ষ্টক অতি গুৰুতৰ অপৰাধ বুলি গণ্য কৰি মঙলবাৰে ৰঙিয়া থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে । অভিযোগত কোৱা হয় যে এই প'ষ্টটোৱে সমাজৰ মাজত বিদ্বেষ আৰু অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । অভিযোগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে তৎক্ষণাত ২৮৪/২৫ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি শ্বেইফ আখটাৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰে ।
বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল, হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আৰু স্থানীয় লোকসকলে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে । তেওঁলোকৰ মতে এনে ধৰণৰ প'ষ্টে কেৱল ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত নহয়, সমগ্ৰ সমাজত অশান্তিৰ বীজ ৰোপণ কৰে ।
এই বিষয়ে এগৰাকী অভিযোগকাৰী ৰঞ্জিত ৰাজবংশীয়ে কয়, "হিন্দু যুৱক দীপু দাসক বাংলাদেশত জীয়াই জ্বলাই দিয়া হ'ল । হৃদয় বিদাৰক ঘটনাটোৰ বাবে আমি দুখ পাইছোঁ । কিন্তু ৰঙিয়াৰ চৈয়দ শ্বেইখ আখটাৰে ঘটনাটো নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত অন্য ধৰণে প'ষ্ট কৰি আমাৰ মনত আঘাত দিছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"আমি পুলিচ তথা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যাতে এইগৰাকী যুৱকৰ লগতে তেনে মানসিকতা থকা লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰে ।" উল্লেখ্য যে এই ঘটনাই বাংলাদেশৰ অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰভাৱ অসম আৰু ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইত কেনেদৰে পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ এক জলন্ত উদাহৰণ ।