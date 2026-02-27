ETV Bharat / state

কৃষিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ অনন্য় নিদৰ্শন: মনালিছা ৰাজবংশীৰ সেউজ বিপ্লৱ

সাধাৰণতে গ্ৰামাঞ্চলত কৃষিকৰ্মৰ সৈতে পুৰুষসকল বেছিকৈ জড়িত থকা দেখা যায়, কিন্তু মনালিছা ৰাজবংশীয়ে এই ধাৰণাক ভুল প্ৰমাণিত কৰিছে ।

Monalisa Rajbanshi's green revolution at Dimoria
ডিমৰীয়াত মনালিছা ৰাজবংশীৰ সেউজ বিপ্লৱ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 27, 2026 at 10:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : বৰ্তমানৰ সময়ত চৰকাৰী চাকৰি বা অন্য কৰ্মসংস্থাপনৰ পাছত দৌৰাতকৈ নিজৰ থলুৱা সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ডিমৰীয়াৰ এগৰাাকী উদ্যমী মহিলাই । ডিমৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰী-মালয়বাৰী সংযোগী পথৰ সমীপতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক বিৰল দৃশ্য— য’ত এগৰাকী মহিলাই নিজৰ পৰিশ্ৰমেৰে গঢ়ি তুলিছে এক সেউজ সাম্ৰাজ্য ।

ৰঙালাও খেতিৰে আশাৰ বতৰা

মনালিছা ৰাজবংশী নামৰ এইগৰাকী মহিলাই প্ৰায় পাঁচ বিঘা কৃষিভূমি সামৰি আৰম্ভ কৰিছে ৰঙালাওৰ খেতি । উল্লেখযোগ্য যে তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমান বৃহৎ পৰিসৰত এই খেতি কৰিছে । বৰ্তমান তেওঁৰ পথাৰত লহপহকৈ বাঢ়ি অহা ৰঙালাওবোৰে কেৱল তেওঁৰ মনলৈয়ে নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈকে এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে ।

ডিমৰীয়াত মনালিছা ৰাজবংশীৰ সেউজ বিপ্লৱ (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী মহিলাৰ সাহস আৰু দৃঢ়তা

সাধাৰণতে গ্ৰাম্য অঞ্চলত কৃষিকৰ্মৰ সৈতে পুৰুষসকল বেছিকৈ জড়িত থকা দেখা যায়, কিন্তু মনালিছা ৰাজবংশীয়ে এই ধাৰণা ভুল প্ৰমাণিত কৰিছে । এগৰাকী মহিলা হৈয়ো ৰবিশস্যৰ এনে এক বিশাল পথাৰ পৰিচালনা কৰা কাৰ্যই তেওঁৰ মানসিক দৃঢ়তা আৰু কৃষিৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ এই পদক্ষেপে প্ৰমাণ কৰিছে যে ইচ্ছাশক্তি থাকিলে কৃষিৰ জৰিয়তেও আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাটো সম্ভৱ।

Monalisa Rajbanshi's green revolution at Dimoria
মনালিছা ৰাজবংশীৰ সেউজ বিপ্লৱ (ETV Bharat Assam)

অঞ্চলজুৰি প্ৰশংসা

মনালিছাৰ এই কৃষি বিপ্লৱৰ খবৰ এতিয়া বিয়পি পৰিছে সমগ্ৰ ক্ষেত্ৰী আৰু মালয়বাৰী অঞ্চলত । পথচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্থানীয় ৰাইজলৈকে সকলোৱে তেওঁৰ এই কাৰ্যক উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে । বহুতে তেওঁৰ পথাৰখন চাবলৈ আহি অনুপ্ৰাণিত হৈছে । এতিয়া তেওঁ অঞ্চলটোৰ অন্যান্য মহিলা আৰু নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে এক আদৰ্শস্বৰূপ হৈ পৰিছে ।

সামাজিক প্ৰভাৱ

মনালিছা ৰাজবংশীৰ এই প্ৰচেষ্টাই কেৱল তেওঁৰ পৰিয়ালটোলৈ আৰ্থিক স্বচ্ছলতা অনাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰকট কৰা নাই, বৰঞ্চ অসমৰ থলুৱা কৃষিখণ্ডক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে । তেওঁৰ দৰে মহিলাসকলে আগবাঢ়ি আহিলে অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি অধিক শক্তিশালী হ’ব বুলি সচেতন মহলে মত প্ৰকাশ কৰিছে ।

Monalisa Rajbanshi's green revolution at Dimoria
মনালিছা ৰাজবংশীৰ সেউজ বিপ্লৱ (ETV Bharat Assam)

পৰিশ্ৰম আৰু একাগ্ৰতা থাকিলে সফলতা যে নিশ্চিত, তাৰেই এক জিলিকি থকা উদাহৰণ হ’ল মনালিছা ৰাজবংশী । তেওঁৰ এই সেউজ বিপ্লৱ সফল হওক তাৰে কামনা কৰিছে সকলোৱে ।

নিজৰ কৃষিকৰ্ম সন্দৰ্ভত মনালিছা ৰাজবংশীয়ে কয়, "মোৰ স্বামীয়ে পুলিচত চাকৰি কৰে, ছোৱালী দুজনী । সিহঁতে ওলাই যোৱাৰ পিছত মই অকলশৰীয়াভাৱে থাকো । সেই কাৰণে মই পথাৰত ওলাই আহিলোঁ খেতি কৰিম বুলি । ভাল লাগিছে কৰি । প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ । মই গাঁৱৰ ওচৰৰে দোকানৰ পৰা বীজ লৈছোঁ, ভালে পাইছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :বিগত ৫ বছৰত চাহ বাগিচা অঞ্চলত উন্নয়ন হৈছে নে, কি কয় ডুৰুং চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰে ?
লগতে পঢ়ক :ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলিব জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰ : কেবিনেট সিদ্ধান্ত

TAGGED:

মনালিছা ৰাজবংশীৰ কৃষি
ডিমৰীয়াত কৃষি বিপ্লৱ
ডিমৰীয়াৰ মহিলা কৃষক
ইটিভি ভাৰত অসম
মনালিছা ৰাজবংশীৰ সেউজ বিপ্লৱ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.