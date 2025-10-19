বিজেপি দলেও পাতিলে জুবিন গাৰ্গৰ এমহীয়া মৃত্যু তিথি

বিজেপি দলেও পাতিলে জুবিন গাৰ্গৰ এমহীয়া মৃত্যু তিথি
ৰাজ্যজুৰি ৩৯ খন সাংগঠনিক জিলাত বিজেপি দলে জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিলে ।
Published : October 19, 2025 at 7:30 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গবিহীন এটা মাহ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ৰাজ্যবাসীয়ে । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই আজিও মৰ্মাহত ৰাজ্যবাসী । অৱশ্যে শিল্পীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যজুৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । যেনেদৰে জীয়াই থাকোতে জুবিন গাৰ্গ জনসমুদ্ৰৰ মাজত বিলীন হৈ আছিল মৃত্যুৰ পিছতো শ্ৰদ্ধাঞ্জলিত জনসমুদ্র দেখা গৈছে । সকলোৱে জুবিন গাৰ্গক নিজৰ মাজতে সমাহিত কৰি শিল্পীগৰাকীক অমৰ কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব গাত পাতি লৈছে ।
সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেওবাৰে বশিষ্ঠস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ এমহীয়া অনুষ্ঠানৰ লগতে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । নাম প্রসংগ আৰু ভাগৱত পাঠেৰে আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী মহানগৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্রান্তৰ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাই প্রিয় শিল্পীগৰাকীক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
উক্ত অনুষ্ঠানত প্ৰবীণ শিল্পী শান্তা উজীৰ, মৃণালকান্তি মেধি, নমিতা ভট্টাচার্য, মালবিকা বৰা, সন্ধ্যা মেনন তথা জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগী বাদ্যযন্ত্রী ভদ্রকান্ত দাসকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকী শিল্পী উপস্থিত থাকে । ইয়াৰ লগতে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, বিজেপি নেতা সিদ্ধার্থ ভট্টাচাৰ্য, অতুল বৰা, দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা, গুৱাহাটীৰ পৌৰ সভাৰ মেয়ৰ মৃগেণ শৰণীয়াকে আদি কৰি বিজেপি দলৰ বহু জ্যেষ্ঠ কার্যকর্তা উপস্থিত থাকে ।
বিধায়ক দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি কয়, "প্রয়াত আমাৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এমহীয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দলৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ লগতে ৩৯ খন সাংগঠনিক জিলা, ৪৩৩ টা মণ্ডলৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত আয়োজন কৰা হৈছে । জুবিন গাৰ্গ কেৱল সংগীতজ্ঞই নাছিল, তেখেত এগৰাকী অসমৰ জাতীয় সত্তা আছিল । প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু আছিল । আমি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো তেখেতে বৈকুণ্ঠত স্থান পাওক ।"
তেওঁ লগতে কয়, "প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ সৃষ্টিৰাজি, অসমৰ প্ৰতি যিটো দায়ৱদ্ধতা আছিল সেয়া অসমৰ ৰাইজে যুগে যুগে মনত ৰাখক । দৰিদ্ৰৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ ভগৱান আছিল । জুবিন গাৰ্গ সকলো ৰাজনীতিৰ উৰ্ধত এজন ব্যক্তি আছিল । তেওঁ নিজেই এটা অনুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিল । তেখেতক কি বুলি অভিহিত কৰিম, মই ভাবো আমি এটা নতুন ভাষা সৃষ্টি কৰিব লাগিব তেখেতক উপমা দিবলৈ ।"