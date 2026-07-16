দলঙৰ মাজতেই চাইকেল ৰখাই ভোগদৈ নদীত মৰণ জাঁপ এজনৰ
যোৰহাটৰ দিচৈ নগৰ আৰু নাওবৈচা সংযোগী ভোগদৈ নদীৰ ওপৰত থকা দলঙৰ পৰা মৰণ জাঁপ এজন ব্যক্তিৰ ৷
Published : July 16, 2026 at 7:50 PM IST
যোৰহাট: এক শোকাৱহ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে যোৰহাট জিলাত ৷ যোৰহাটৰ দিচৈ নগৰ আৰু নাওবৈচা সংযোগী ভোগদৈ নদীৰ ওপৰত থকা দলঙৰ পৰা মৰণ জাঁপ এজন ব্যক্তিৰ ৷ ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাইপাছ দলঙত সংঘটিত হয় এক মৰ্মান্তিক ঘটনা । চাইকেল লৈ অহা ব্যক্তিজনে দলঙৰ ওপৰতেই চাইকেলখন ৰখাই ভোগদৈ নদীত জাঁপ দিয়ে ৷
বাৰিষা পানীৰে উপচি থকা ভোগদৈ নদীৰ সোঁতে ব্যক্তিজনক বহুদূৰ উটুৱাই লৈ যায় ৷ এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, তেওঁ অনলাইন ডেলিভাৰী দিবলৈ অহাৰ সময়তে প্ৰায় 50 ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিজনে দলঙৰ ঠিক মাজ অংশত চাইকেলখন ৰখাই ৰেলিঙত ৰৈ থকা দেখা পায় ৷ তেনে সময়তে আন এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁক মানুহজনে জপিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি কৈ আগবাঢ়ি আহিবলৈ কয় যদিও দুয়োজন ওচৰ পোৱাৰ পূৰ্বেই মানুহজনে নদীত জাঁপ দিয়ে ৷ তেওঁলোকে লোকজনক উদ্ধাৰ কৰিব খুজিও নদীৰ গভীৰতাৰ বাবে নামি যাবলৈ অপাৰগ হয় ৷
এইদৰে চৰম সিদ্ধান্ত লোৱা লোকজন নাওবৈচা গাঁৱৰ এলিম আহমেদ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে৷ পৰিয়ালৰ লোকে চাইকেলখন দেখি এই সন্দেহ কৰিছে ৷ কিন্তু কি কাৰণে ব্যক্তিজনে এনেদৰে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত সেই স্থানত উপস্থিত লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷
ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি উক্ত স্থানত ভোগদৈ আৰক্ষী উপস্থিত হয় ৷ আৰক্ষীৰ লগতে এছডিআৰএফৰ এটা দলো সেই স্থানলৈ আহি উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰে ৷ কিন্তু বৰ্তমানলৈকে লোকজনৰ কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই ৷ এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: তিনিচুকীয়াত নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ৫ জনক আটক; উদ্ধাৰ ৪ কিশোৰী