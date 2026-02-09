ETV Bharat / state

ডিব্ৰুগড়ত গৰজি উঠিল বনকৰ্মীৰ বন্দুক

দীৰ্ঘদিন ধৰি মৰাণত নাহৰ-ফুটুকীৰ সন্ত্ৰাস চলি আছে । এজন লোকক আক্ৰমণৰ পিছতে তৎপৰ বন বিভাগ ।

Leopard terror
ডিব্ৰুগড়ত গৰজি উঠিল বনকৰ্মীৰ বন্দুক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 9, 2026 at 10:33 AM IST

2 Min Read
ডিব্ৰুগড় : খাদ্যৰ অভাৱত বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰিছে বনৰজাই । ফলত আতংকৰ মাজেৰে দিন-ৰাতি পাৰ কৰিব লগা হৈছে ৰাইজে । ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বাঘৰ সন্ত্ৰাসত বছৰৰ পাছত বছৰ সমস্যাত পৰিব লগা হৈছে ৰাইজ । বাঘৰ ভয়ত সন্ধিয়া হ'লেই ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱৰা হৈছে ৰাইজ । বাঘে দিনত পোহনীয়া জীৱ-জন্তু ভক্ষণ কৰি আতংক সৃষ্টি কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত । তাৰ মাজতে মৰাণৰ গজপুৰীয়াত নাহৰফুটুকীৰ সন্ত্ৰাস । নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন স্থানীয় লোক ।

জানিব পৰা মতে মৰাণৰ গজপুৰীয়াৰ কেইবাখনো গাঁৱত বিগত কিছুদিন ধৰি এটা নাহৰফুটুকীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । পোহনীয়া গৰু-ছাগলী ভক্ষণ কৰি এক প্ৰকাৰৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে নাহৰফুটুকীটোৱে । দেওবাৰে গজপুৰীয়া চুতীয়া গাঁৱৰ লোহিত চুতীয়া নামৰ ব্যক্তিজনকো নাহৰফুটুকীয়ে আক্ৰমণ কৰে । বৰ্তমান লোকজন ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ডিব্ৰুগড়ত গৰজি উঠিল বনকৰ্মীৰ বন্দুক (ETV Bharat)

আনহাতে এই খবৰ পোৱাৰ পাছতে গাঁৱৰ বহু লোক ওলাই অহাত নাহৰফুটুকীটো এজোপা ওখ গছত ‌আশ্ৰয় লয় । ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোকো উপস্থিত হৈ নাহৰফুটুকী খেদিবলৈ গুলী আৰু ফটকা ফুটাবলৈ আৰম্ভ কৰে । বহু সময় চেষ্টা চলোৱাৰ অন্তত নিশা নাহৰফুটুকীটো গছৰ পৰা নামি আহে । কিন্তু নাহৰফুটুকীটোৰ উপ‌স্থিতিক লৈ এতিয়াও আতংকিত হৈ আছে গজপুৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজ । প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগক শীঘ্ৰে পিঞ্জৰা পাতি অথবা ট্ৰেংকুলাইজ কৰি নাহৰফুটুকীটো ধৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাইজে ।

Leopard terror
গছৰ ওপৰত আশ্ৰয় নাহৰফুটুকীৰ (ETV Bharat)

সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "আজি কিছু দিনৰ পৰা বাঘে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস চলাই আছে । বাঘে ৬ মাহ মানৰ পৰা সন্ত্ৰাস চলাই দিনে নিশাই গৰু-ছাগলী খাইছে । লোহিত চেতিয়া নামৰ এজনক আক্ৰমণ কৰাত তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । বাঘে দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাস চলাই আছে যদিও বন বিভাগে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা‌ নাই । ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কেইবা জাই গুলী ফুটাই বাঘটো খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয় ।"

Leopard terror
গছৰ ওপৰত আশ্ৰয় নাহৰফুটুকীৰ (ETV Bharat)

কিন্তু ৰাইজৰ সন্দেহ নাহৰফুটুকীটো বেছি দূৰলৈ আঁতৰি যোৱা নাই । নাহৰফুটুকীটোৱে পুনৰ অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰাৰ ভয়ত লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে । সেয়ে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰি নাহৰফুটুকীটো ধৰিবলৈও ৰাইজে বন বিভাগক দাবী জনাইছে ।

