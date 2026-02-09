ডিব্ৰুগড়ত গৰজি উঠিল বনকৰ্মীৰ বন্দুক
দীৰ্ঘদিন ধৰি মৰাণত নাহৰ-ফুটুকীৰ সন্ত্ৰাস চলি আছে । এজন লোকক আক্ৰমণৰ পিছতে তৎপৰ বন বিভাগ ।
Published : February 9, 2026 at 10:33 AM IST
ডিব্ৰুগড় : খাদ্যৰ অভাৱত বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰিছে বনৰজাই । ফলত আতংকৰ মাজেৰে দিন-ৰাতি পাৰ কৰিব লগা হৈছে ৰাইজে । ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বাঘৰ সন্ত্ৰাসত বছৰৰ পাছত বছৰ সমস্যাত পৰিব লগা হৈছে ৰাইজ । বাঘৰ ভয়ত সন্ধিয়া হ'লেই ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱৰা হৈছে ৰাইজ । বাঘে দিনত পোহনীয়া জীৱ-জন্তু ভক্ষণ কৰি আতংক সৃষ্টি কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত । তাৰ মাজতে মৰাণৰ গজপুৰীয়াত নাহৰফুটুকীৰ সন্ত্ৰাস । নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন স্থানীয় লোক ।
জানিব পৰা মতে মৰাণৰ গজপুৰীয়াৰ কেইবাখনো গাঁৱত বিগত কিছুদিন ধৰি এটা নাহৰফুটুকীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । পোহনীয়া গৰু-ছাগলী ভক্ষণ কৰি এক প্ৰকাৰৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে নাহৰফুটুকীটোৱে । দেওবাৰে গজপুৰীয়া চুতীয়া গাঁৱৰ লোহিত চুতীয়া নামৰ ব্যক্তিজনকো নাহৰফুটুকীয়ে আক্ৰমণ কৰে । বৰ্তমান লোকজন ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
আনহাতে এই খবৰ পোৱাৰ পাছতে গাঁৱৰ বহু লোক ওলাই অহাত নাহৰফুটুকীটো এজোপা ওখ গছত আশ্ৰয় লয় । ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোকো উপস্থিত হৈ নাহৰফুটুকী খেদিবলৈ গুলী আৰু ফটকা ফুটাবলৈ আৰম্ভ কৰে । বহু সময় চেষ্টা চলোৱাৰ অন্তত নিশা নাহৰফুটুকীটো গছৰ পৰা নামি আহে । কিন্তু নাহৰফুটুকীটোৰ উপস্থিতিক লৈ এতিয়াও আতংকিত হৈ আছে গজপুৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজ । প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগক শীঘ্ৰে পিঞ্জৰা পাতি অথবা ট্ৰেংকুলাইজ কৰি নাহৰফুটুকীটো ধৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাইজে ।
সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "আজি কিছু দিনৰ পৰা বাঘে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস চলাই আছে । বাঘে ৬ মাহ মানৰ পৰা সন্ত্ৰাস চলাই দিনে নিশাই গৰু-ছাগলী খাইছে । লোহিত চেতিয়া নামৰ এজনক আক্ৰমণ কৰাত তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । বাঘে দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাস চলাই আছে যদিও বন বিভাগে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই । ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কেইবা জাই গুলী ফুটাই বাঘটো খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয় ।"
কিন্তু ৰাইজৰ সন্দেহ নাহৰফুটুকীটো বেছি দূৰলৈ আঁতৰি যোৱা নাই । নাহৰফুটুকীটোৱে পুনৰ অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰাৰ ভয়ত লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে । সেয়ে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰি নাহৰফুটুকীটো ধৰিবলৈও ৰাইজে বন বিভাগক দাবী জনাইছে ।