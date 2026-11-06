টেঙাখাটত অ'চিএছৰ গেছ পাইপত বিস্ফোৰণৰ কাৰণ কি আছিল? উত্তৰ বিচৰাত ব্যস্ত অইল কৰ্তৃপক্ষ
অ'চিএছৰ আইটিএফ গেছ পাইপত বিস্ফোৰণত এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে পাঁচজন শ্ৰমিক ৷
Published : November 6, 2026 at 6:51 PM IST
ডিব্ৰুগড় : প্ৰতিদিনাৰ দৰে প্ৰায় ৮০ গৰাকী শ্ৰমিকে পুৱাৰে পৰা আনন্দ মনেৰে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিল ৷ তেতিয়া সয়ম পুৱাৰ প্ৰায় ৯ বাজিছিল ৷ তেনেতে এটা প্ৰচণ্ড শব্দত কঁপি উঠিল আৰু দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠিল ৷ কিন্তু শ্ৰমিকসকলে ধৰিবই নোৱাৰিলে ক'ত কি হ'ল ? বিস্ফোৰণ আৰু জুই দেখি সকলোৱে কাম এৰি মাত্ৰ সুৰক্ষিত স্থানলৈ দৌৰিছিল ৷
সেয়া আছিল শুক্ৰবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটস্থিত অ'চিএছৰ ভিতৰত থকা আইটিএফ গেছ পাইপত সংঘটিত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ তথা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ সময়ৰ ৷ ঘটনা অনুসৰি, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অধীনত স্পেকটন নামৰ এটা ব্যক্তিগত ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানে কাম কৰি আহিছিল টেঙাখাটস্থিত অ'চিএছৰ ভিতৰত থকা আইটিএফ গেছ পাইপত ৷
স্পেকটন নামৰ এটা ব্যক্তিগত ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানৰে কৰ্মচাৰী আছিল ৮০ গৰাকী শ্ৰমিক ৷ জানিব পৰা মতে, খাদটোত খাৰুৱা তেলৰ লগতে পানী আৰু গেছ মজুত হৈ থকা এটা ভাল্পপত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । এই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ কি সেয়া বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷
ইফালে ভয়ংকৰ জুইয়ে অ'চিএছৰ চৌহদটো আৱৰি ধৰে । বিস্ফোৰণৰ তীব্ৰতা ইমানেই বেছি আছিল যে, কাষৰীয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটো ক'লা ধোঁৱাৰে আৱৰি ধৰে ৷ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে অ'আইএল, বিভিএফচিলে, বিভিএফচিএল, এনইইপিচিঅ', আইঅ'চিকে ধৰি বহু কেইটা কোম্পানীৰ পৰা অহা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে প্ৰায় তিনি ঘণ্টা সময় ধৰি কৰা অহৰহ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
বিস্ফোৰণত নিহত-আহতৰ তথ্য
জানিব পৰা মতে, খাদটোত বিস্ফোৰণৰ ফলত ৰাজু দত্ত নামৰ শ্ৰমিকজনে ঘটনাস্থলীতে অগ্নিদগ্ধ হৈ নিহত হয় ৷ বিপৰীতে টেঙাখাতৰ শৈলেন গগৈ, ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰৰ তাপস গগৈ, টেঙাখাট অঞ্চলৰ কুমুদ গগৈ, গোলাপ দত্ত আৰু ইন্দ্ৰ গগৈ আহত হৈছে ৷ ইয়াৰে গোলাপ দত্তৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক ৷
এই সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তই সংবাদমাধ্যমত কয়,"বিস্ফোৰণৰ সময়ত ৮০ গৰাকী শ্ৰমিকে কাম কৰি আছিল ৷ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এজন শ্ৰমিক মৃত্যু হৈছে ৷ পাঁচজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে । ঘটনাত আহত আৰু নিহত হোৱা সকলক উচিত ক্ষতিপুৰণ অইলে দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । ক্ষতিপূৰণ যাতে সঠিক ভাৱে লাভ কৰে তাৰ বাবে অইল ইণ্ডিয়াক নিৰ্দেশ দিয়া হ'ব ।"
ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি আছিল ?
জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰীয়ে জনোৱা মতে, "খাদটো কিয় কেনেকৈ বিস্ফোৰণ তথা অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল সেয়া তদন্ত অব্যাহত ৷ বিশেষজ্ঞৰ তথ্য অবিহনে বৰ্তমান ঘটনাৰ কাৰণ জানিব পৰা নাযায় ৷ সেয়ে অইল কৰ্তৃপক্ষক ঘটনাৰ কাৰণ জনাবলৈ কোৱা হৈছে ৷ তেওঁলোকে বিশেষজ্ঞৰ মতামত লোৱা পাছতে ঘটনাৰ কাৰণ জনাব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰে ৷"
লগতে পঢ়ক : টেঙাখাতৰ অইল ফাৰ্মৰ বিস্ফোৰণত নিহত ৰাজু দত্ত, আহত পাঁচজন চিকিৎসাধীন