পূজা চাবলৈ গৈ গণৰোষৰ বলি দুই বন্ধু: এজন থিতাতে নিহত, আনজন হাস্পতালৰ বিচনাত
কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ ৰঙিয়াৰ সমীপৰ পানীটেমা গাঁৱত সোমবাৰে নিশা দুজন যুৱকৰ সৈতে সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ ঘটনা ৷
By PTI
Published : October 20, 2026 at 9:12 PM IST
ৰঙিয়া: ৰাজ্যৰ চৌদিশে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উছাহ ৷ ৰং-তামাচাৰ মাজেৰে পূজা চাবলৈ ওলাই আহিছে সকলো ৷ তাৰ মাজতেই কামৰূপ জিলাত সংঘটিত হৈছে এক লোমহৰ্ষক ঘটনা ৷ যি ঘটনাই আপোনাৰ মনত সজীৱ কৰি তুলিব অভি-নীল হত্যাকাণ্ড বা অনিমেষ ভূঞা হত্যাকাণ্ডৰ ছবি ৷
কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ ৰঙিয়াৰ সমীপৰ পানীটেমা গাঁৱত সোমবাৰে নিশা দুজন যুৱকে দুর্গা পূজাৰ পেণ্ডেল চাবলৈ ওলাই অহাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই ঘটনা। এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
তেওঁ কয় যে পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু স্থানীয় লোকৰ মতে প্ৰায় ১৯ বছৰ বয়সৰ বন্ধু দুজনে উৎসৱ উপভোগ কৰি ঘৰলৈ উভতি আহি থকা অৱস্থাত তেওঁলোকৰ দুচকীয়া বাহনখন পথৰ কাষত বালিত পিছলি যায় । ইয়াৰ পিছতে এদল লোকে দুয়োৰে ওপৰত নৃশংস আক্ৰমণ চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিষয়াগৰাকীয়ে ।
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আক্ৰমণত এজন যুৱক থিতাতে নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আনজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । তেওঁক চাংসাৰিস্থিত গুৱাহাটী এইমছলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।’’
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, নিহত যুৱকজনৰ নাম ধনজিৎ কলিতা আৰু আহতজন হৈছে বিশাল দাস । এই ঘটনাই অঞ্চলটোত ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰে ৷ পানীটেমাৰ কেইবাজনো লোকে ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাত সমবেত হৈ ইয়াৰ সৈতে জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে পুংখানুপুংখ তদন্ত আৰু কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, আক্ৰমণৰ সঠিক কাৰণ আৰু দোষীৰ পৰিচয় পৰীক্ষা কৰা হৈছে, আৰু তদন্ত চলি আছে ।
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত বিগত সময়ছোৱাত এনেধৰণৰ গণৰোষৰ বহু কেইটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ ৰাজ্য জোঁকাৰি যোৱা অভি-নীল কাণ্ডই হওক বা যোৰহাটৰ অনিমেষ ভূঞাক হত্যাৰ ঘটনাই হওক ৷ এনেবোৰ লোমহৰ্ষক ঘটনাৰ পাছতো কিন্তু শিকনি লোৱা নাই একাংশ লোকে ৷
লগতে পঢ়ক: হোমষ্টেত আশ্ৰয় লোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ জালত ২৪ গৰাকী অবৈধ নাগৰিক