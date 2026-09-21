গুৰুজয়ন্তী বিশেষ: মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম বৃত্তান্তৰে অংকীয়া শৈলীৰ এখন অনুপম নাট

গুৰুজয়ন্তী বিশেষ: মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম বৃত্তান্তৰে অংকীয়া শৈলীৰ এখন অনুপম নাট
গিৰিকান্ত মহন্তই ১৯৩৯ চনতে ৰচনা কৰিছিল এখন বিশেষ নাট । এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰৰ পৰা ৰূপজ্য়োতি গোস্বামীৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷
Published : September 21, 2026 at 11:19 AM IST
কলিয়াবৰ : মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা স্বৰূপ । আজিৰ পৰা প্ৰায় ৫৭৮ বছৰ পূৰ্বে মহাপুৰুষজনাই অসমৰ ভূমিত যি এক ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেই ধাৰা অসমীয়া সমাজৰ বুকুৱেদি আজিও প্ৰৱাহমান হৈ আছে ।
একশৰণ নাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ অৰ্থে তেওঁ গীত, নাট, বাদ্য আৰু নৃত্যৰ যি অপূৰ্ব সমন্বয় ঘটাইছিল, তাৰ চৰ্চা আজিও অসমৰ চুকে-কোণে সজীৱ হৈ আছে ।
১৪৬৮ খ্ৰীষ্টাব্দত মাত্ৰ ১৯ বছৰ বয়সতে মহাপুৰুষজনাই ঐতিহাসিক ‘চিহ্নযাত্ৰা’ ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰি সত্ৰীয়া কলা-কৃষ্টিৰ বীজ ৰোপণ কৰিছিল । পবিত্ৰ শ্ৰীশ্ৰী বটদ্ৰৱা থানত অনুষ্ঠিত এই প্ৰদৰ্শনটোৱেই আছিল সমগ্ৰ ভাৰতৰে আঞ্চলিক ভাষাৰ প্ৰথম নাট্যাভিনয় ।
এই ঐতিহাসিক নাট প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তেই জন্ম হৈছিল খোল, গায়ন-বায়ন, ভটিমা, অংকীয়া গীত আৰু নৃত্যৰ দৰে অনন্য কলা-শৈলীসমূহৰ ।
গুৰুজনাৰ পাছত শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱৰ দিনত সত্ৰসমূহৰ জৰিয়তে এই ভেটিটোৱে অধিক পৰিকল্পিত ৰূপ পায়। বৰ্তমান সময়লৈকে গুণী-জ্ঞানী লোকসকলৰ কলাত্মক সৃজনীশীলতাই ইয়াক যুগোপযোগী কৰি ৰাখিছে ।
শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সমগ্ৰ অসমৰ দৰে এই বিকাশৰ প্ৰচেষ্টা কলিয়াবৰতো বিদ্যমান । কলিয়াবৰৰ বৰেণ্যৰ পৰা শত-সহস্ৰজন শ্ৰমজীৱী লোক, ধনাঢ্যৰ পৰা নিঃস্বজন সকলোৰে এইক্ষেত্ৰত অৰিহণা আছে ।
এই প্ৰসংগত কলিয়াবৰৰ প্ৰয়াত সাংস্কৃতিক কাণ্ডাৰীসকল ক্ৰমে জীৱেশ্বৰ গোস্বামী, মহেশ চন্দ্ৰ গোস্বামী, ৰুদ্ৰকান্ত গোস্বামী, গিৰিকান্ত মহন্ত, তিলক মহন্ত, থুলেশ্বৰ মহন্ত, নাৰায়ণ মুক্তিয়াৰ আৰু যোগেন গোস্বামীৰ নাম বিশেষভাৱে প্ৰণিধানযোগ্য ।
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সাংস্কৃতিক ধাৰাটোৰ এক অনন্য নিদৰ্শন স্বৰূপ হৈছে তেৰাই ৰচনা কৰা অংকীয়া শৈলীৰ নাটসমূহ । পৰৱৰ্তী সময়ত ধৰ্মগ্ৰন্থসমূহৰ কাহিনীৰ আধাৰত সত্ৰাধিকাৰ, আতাপুৰুষসকলে অংকীয়া শৈলীৰ নাট্য চৰ্চা চলাই নিছিল ।
পূৰাণ, ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ কাহিনীৰে ৰচনা কৰা নাটসমূহৰ বিপৰীতে সেই গ্ৰন্থসমূহৰ আধাৰ হিচাপে লৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আৱিৰ্ভাৱক বিষয় হিচাপে লৈ নাট ৰচনা হৈছিল । কলিয়াবৰৰ শ্ৰীশ্ৰী শ্ৰৱণী সত্ৰৰ জ্যেষ্ঠ সত্ৰীয়া, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ওজা প্ৰয়াত গিৰিকান্ত মহন্তই এখন মধ্যম-দীৰ্ঘ নাটখন ৰচনা কৰি উলিয়াইছিল ।
গিৰিকান্ত মহন্তই ১৯৩৯ চনতে (৪৯০ শংকৰাব্দ) ৰচনা কৰা এই নাটখনি কলিয়াবৰ হাইস্কুলৰ তদানীন্তন শিক্ষক বাসুদেৱ মহন্তই ৫০০ শংকৰাব্দৰ ৰঙালী বিহুত প্ৰথম প্ৰকাশ কৰে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৪৯ খ্ৰীষ্টাব্দত নগাঁৱৰ ‘পুথিঘৰ প্ৰেছ’ৰ স্বত্বাধিকাৰ তথা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ একান্ত অনুৰাগী কমল চন্দ্ৰ বৰাৰ বিশেষ উদ্যোগত নাটখনি ছপা হৈ ওলায় । এনে ঐতিহাসিক প্ৰচেষ্টাসমূহেৰে পুষ্ট মহাপুৰুষজনাৰ এই মহান ঐতিহ্যক চিৰকাল অক্ষুণ্ণ ৰখাটোৱেই আছিল সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ওজাগৰাকীৰ প্ৰধান লক্ষ্য ।
এই সন্দৰ্ভত নাটভাগৰ সংৰক্ষণৰ জৰিয়তে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব পালন কৰা কলিয়াবৰৰ শংকৰী সংস্কৃতিৰ একনিষ্ঠ সেৱক, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ একান্ত সেৱক তথা শিক্ষক সমীৰণ হাজৰিকাই কয়,"জগতৰ কল্যাণৰ হেতু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই একশৰণ নামধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি থৈ গৈছে । হৰি-ভকতৰ ভাবনাত শাস্ত্ৰীয় মতাদৰ্শ অনুসৰি, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা স্বয়ং ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ পূৰ্ণ অৱতাৰ ।
এই কথাক প্ৰাধান্য দিবৰ বাবেই কলিয়াবৰৰ শ্ৰীশ্ৰী শ্ৰৱণী সত্ৰৰ শংকৰী সংস্কৃতিৰ ওজা প্ৰয়াত গিৰিকান্ত মহন্তদেৱে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ জন্মৰ বৃত্তান্তৰে অঙ্কীয়া শৈলীৰ এভাগি অনুপম নাট ৰচনা কৰিছিল । নাটভাগিৰ শীৰ্ষক আছিল 'মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মযাত্ৰা' ।"
তেওঁ আৰু কয়, "কলিয়াবৰৰ এগৰাকী পুৰোধা ব্যক্তি প্ৰয়াত উত্তম চন্দ্ৰ বৰাৰ সুদক্ষ নেতৃত্বত নাটভাগ মঞ্চস্থ হৈছিল । তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে সেই নাটভাগি মঞ্চায়ন হোৱা নাই । আমিও আশা কৰো এই নাট ভাগি পুনৰ পৰিৱেশন হওক ।
এই নাটভাগি কলিয়াবৰৰ বিধায়কৰ লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৈ আমাৰ অনুৰোধ এই নাটভাগি যাতে গুৰুজনাৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথিত পৰিৱেশন কৰিব পাৰো । বিশেষকৈ, গুৰুজনাৰ জন্ম বৃত্তান্ত লৈ অঙ্কীয়া শৈলীত এনেদৰে নাট ৰচনা কৰা আমি এই পৰ্যন্ত শুনাও নাই, দেখাও নাই ।"
"নাটখনিৰ উছৰ্গাত নাট্যকৰে এইদৰে লিখিছে –"....সাধু সমস্ত ভক্তবৃন্দৰ চৰণধূলি লৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পঞ্চশত বাৰ্ষিকী উৎসৱত এই পূণ্য তিথিত শ্ৰৱণী সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ স্বৰ্গীয় দেউকান্ত মহন্ত আতা ঈশ্বৰৰ অভাজন পুত্ৰ এই নিঃকিনেও সেৱা জনাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মযাত্ৰা নাটখনি আগবঢ়াই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পাদ-পদ্মত অৰ্পণ কৰা হ'ল । ইতি –শ্ৰীগিৰিকান্ত মহন্ত কলিয়াবৰ শ্ৰৱণী সত্ৰ, নগাঁও (অসম)।" হাজৰিকাই এইদৰে কয় ।
হাজৰিকাই লগতে কয়, "নাট্যকাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক ভগৱানৰ অংশৰূপে উপস্থাপন কৰিবলৈ ৰচনা কৰা নাটভাগৰ আধাৰ গ্ৰন্থসমূহ হ'ল – পদ্ম পূৰাণ, বশিষ্ট সংহিতা, সূত সংহিতাকে ধৰি কেইবাখনো ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ ।
নাটভাগত উল্লেখ কৰা মতে, এদিন স্বয়ং শিৱ ভগৱান নাৰায়ণৰ ওচৰলৈ গৈছিল । শিৱই আগম প্ৰচাৰ কৰি নিগম ভেটি দিয়াৰ বাবে, শিৱৰ বোলে কুষ্ঠৰোগে দেখা দিছিল । এই ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে ভগৱন্তক কাকুতি-মিনতি কৰিছিল । ভগৱানে কৈছিল, মই বৌকা নামে ঠাইত সৌকা নামে কুল জন্মগ্ৰহণ কৰি তোমাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিম আৰু তুমি এই পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবা ।
তেতিয়া শিৱই নাৰায়ণক কৈছিল, তুমি যিটো অৱতাৰ ধৰা সেই অৱতাৰ যাতে মোৰ নামেৰে হয় আৰু মোৰ পাপ মোচন কৰা । নাট্যকাৰে শিৱৰ মুখেৰে এনেদৰে কোৱাইছে – "হে জগত স্বামী ! তোহো মর্ত্যলোকে গৈয়া কোন বংশে কোন স্থানে কোন অৱতাৰ ধৰিবি । ভৃত্য বুলি কৃপা কৰি যদি ওহি অৱতাৰে হামাৰ শঙ্কৰ নাম ধৰহ, তবে হামাৰ সৰ্বপাপ দূৰ হয়। তোহাৰ নিগম ঢাকি, আগম বিস্তাৰিয়া, মহা পাপ কয়লো। সৰ্বদোষ মৰষিয়া হামাক নিস্তাৰ কৰহ ।" এয়াই নাটকৰ মূল কাহিনী বস্তু ।"
হাজৰিকাই লগতে কয়, "এনেদৰে নাটক আগবাঢ়ি শেষত যেতিয়া আই সত্যসন্ধ্যাৰ গৰ্ভত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, যি এক আনন্দোৎসৱ সৃষ্টি হৈছে, যেনেদৰে কৃষ্ণৰ জন্মৰ সময়ত হৈছিল । অসমৰ সমাজ-সাংস্কৃতিক-ধৰ্মীয় জীৱনৰ ত্ৰাণকৰ্তা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীমধৱদেৱৰ বিষয়ে বিভিন্ন গ্ৰন্থনদি বিভিন্ন সময়ত ৰচিত হৈ আহিছে ।
গীত, কবিতা, প্ৰৱন্ধ, উপন্যাস, বোলছবি, নাট আদিতো দুজনা গুৰুৰ চৰিত্ৰৰ অৱলোকণ-বিশ্লেষণ কৰা হৈছে । ১৯৩৯ চনতেই মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ অংকীয়া নাটৰ আৰ্হিৰে ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে গুৰুজনাৰ বিশাল গুণাৱলী বৰ্ণনা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল; কিন্তু ব্যতিক্ৰমী বৰ্ণনাৰ বৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ নহ'ল ।
কাৰণ যিয়েই নহওক কিয়, এনে এক মহৎ কাৰ্য্যক পৰিচয় দিয়াৰ চেষ্টা অসম সাহিত্য সভাৰ ত্ৰি-সপ্ততিতম কলিয়াবৰ অধিৱেশন, ২০১৫ চনত কৰিছিল । ২০১৫ চনত কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ ৭৩ সংখ্যক কলিয়াবৰ অধিৱেশনত উদ্যাপন সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা 'তা দেখহ শুনহ' নাট সংকলনত 'শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱৰ জন্মযাত্ৰা' নাটখন সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।"
তেওঁ কয় যে গুৰুজনা সৃষ্ট অংকীয়া শৈলীৰে, ব্ৰজাৱলী ভাষাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ বিষয়ক এক নাট । এনে চিন্তাৰে গুৰুজনাৰ বিষয়ে আন ৰচনা আছেনে নাই আমি নাজানো; কিন্তু এক অংকীয়া নাট ৰচনা কৰিছিল কলিয়াবৰৰ শ্ৰীশ্ৰী শ্ৰৱণী সত্ৰৰ সৰ্বজনমান্য ব্যক্তি, সত্ৰীয়া-শংকৰী কলা-কৃষ্টিৰ ওজাৰূপে খ্যাত গিৰিকান্ত মহন্তদেৱে গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মকথাৰে শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱৰ জন্মযাত্ৰা নামেৰে এখনি নাট প্ৰণয়ন কৰিছিল ।
১৯৪৯ চনত নগাঁৱৰ পুথিঘৰ প্ৰেছত ছপা কৰা মধ্যম দীৰ্ঘৰ নাটখনি ১৯৩৯ (৪৯০ শঙ্কৰাব্দ) চনত ৰচনা কৰিছিল । কলিয়াবৰ হাইস্কুলৰ তদানীন্তন শিক্ষক বাসুদেৱ মহন্তই ৫০০ শংকৰাব্দৰ ৰঙালী বিহুত এই নাটখনি প্ৰথম প্ৰকাশ কৰে । নগাঁৱৰ পুথিঘৰ প্ৰেছৰ স্বত্বাধিকাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ একান্ত অনুগামী কমল চন্দ্ৰ বৰাই উদ্যোগ লৈ নাটখনি প্ৰকাশত সহায় কৰে ।
'শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মযাত্ৰা' নাটৰ আৰ্হিত ৰচনা কৰা 'শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱৰ জন্মযাত্ৰা' নাটখনিত সূত্ৰ, নাৰায়ণ, মহেশ্বৰ, ব্ৰহ্মা, লক্ষ্মী, পাৰ্বতী, নাৰদ, ইন্দ্ৰ, যম, ব্যাস, বশিষ্ঠ, অগষ্টি, দেৱাহুতি, কপিল, কুসুম্বৰ, সত্যসন্ধ্যা, খেৰসূতি, সন্তৰাই, বিপ্ৰগণ, পৰিচাৰিকাৰ চৰিত্ৰ সমৃদ্ধ এই নাটখনিত মুঠ ষোল্লটা গীত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।
এই নাটখনি কলিয়াবৰৰ লগতে অসমৰ বহু ঠাইত পৰিৱেশন কৰিছে বুলি শুনা যায়। জানিব পৰা মত, ১৯৭০ চনত কলিয়বৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ কলিয়াবৰ আঞ্চলিক শাখাই এই নাটখন গুৰু জয়ন্তীত শেষৰবাৰৰ কাৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক:কৃষিভিত্তিক লোকউৎসৱ নোৱা খাই: জানো আহক এই উৎসৱৰ পৰম্পৰা আৰু তাৎপৰ্য
শাৰদীয় উৎসৱৰ সময়তে মাজুলীত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথিত শিষ্য সতানন্দদেৱৰ বিষয়ে ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ...