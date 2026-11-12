মৃত্যুমুখৰ পৰা পুণৰ প্ৰাণ পাই উঠিল এসময়ৰ বিশ্ববিখ্যাত দুখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য
বেদখলকাৰী-চোৰাং চিকাৰীৰ ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত হোৱাৰ তিনি দশক পাছত প্ৰাণ পাই উঠিছে অভয়াৰণ্য দুখন । বন, বেদখল আৰু পুনৰুদ্ধাৰ শৃংখলাত ৰকিবুল ওৱাহিদৰ প্ৰথম প্ৰতিবেদন ।
Published : November 12, 2026 at 2:33 PM IST
নগাঁও : এসময়ত এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবেই বিশ্ববিখ্যাত আছিল অসমৰ দুখন অভয়াৰণ্য । কিন্তু কালক্ৰমত মৃত্যুমুখী যাত্ৰা কৰা অভয়াৰণ্য দুখনে প্ৰায় তিনি দশকৰ অন্তত যেন পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে ।
অবৈধ দখলকাৰী, চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ী, চোৰাং চিকাৰীৰ ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত হোৱাৰ পাছতো অভয়াৰণ্য দুখনে হেৰুওৱা মৰ্যাদা ঘূৰাই পাই যেন ক্ৰমাৎ জিলিকি উঠিব ধৰিছে ।
প্ৰায় তিনিটা দশকৰ অন্তত পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠা অভয়াৰণ্য দুখন হৈছে নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য । ৭০.১৪ বৰ্গকিলোমিটাৰ এলেকা সামৰি লাওখোৱা অভয়াৰণ্য আৰু ৪৪.০৬ বৰ্গকিলোমিটাৰ এলেকা সামৰি বুঢ়াচাপৰিয়ে লাভ কৰিছিল বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি ।
কিদৰে লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰিয়ে লাভ কৰিছিল স্বীকৃতি
নগাঁও জিলা বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ অধীনত থকা লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক সোণালী ইতিহাস আছে । বিভিন্ন তথ্যত প্ৰকাশ পোৱাৰ উপৰি ৰূপহীহাটৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বাহাৰুল ইছলামে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, ১৯০৪ চনত এজন ইংৰাজ পৰ্যটকে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰি কাজিৰঙাৰ উপৰি লাওখোৱাৰ গড়াজান অঞ্চলত এশিঙীয়া গঁড়ৰ সন্ধান লাভ কৰিছিল ।
ইংৰাজ পৰ্যটকজনে বিৰল প্ৰজাতিৰ এশিঙীয়া গঁড়ৰ সম্ভেদ তদানীন্তন ব্ৰিটিছ ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জনৰ পত্নী লেডী কাৰ্জনক দিছিল । লেডী কাৰ্জনে স্বচক্ষে এশিঙীয়া গঁড় প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ ব্যাকুল হৈ কাজিৰঙালৈ গৈছিল যদিও গঁড় দেখাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাছিল । গঁড়ৰ খোজৰ চিন প্ৰত্যক্ষ কৰিয়েই লেডী কাৰ্জন উভতি গৈছিল ।
পিছলৈ লেডী কাৰ্জনৰ কথামতেই ১৯০৬ চনত কাজিৰঙা আৰু লাওখোৱাক পৃথকে পৃথকে বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল ।
বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি
এসময়ৰ বিশ্ববিখ্যাত লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি প্ৰথমে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি লাভ কৰে । নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল বিষয়া ৰাজীৱ হাজৰিকাই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা তথ্য অনুসৰি, ১৯৭২ চনৰ জানুৱাৰী মাহত লাওখোৱা আৰু ১৯৭৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত বুঢ়াচাপৰিয়ে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে । পৰৱৰ্তী ১৯৯৬ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত লাওখোৱা আৰু ১৯৯১ চনৰ জুলাই মাহত বুঢ়াচাপৰিয়ে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে ।
একদৰে ২০০৭ চনত লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য দুখন কাজিৰঙা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় । লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য দুখন বিশ্বৰ বুকুতেই জাকতজিলিকা হৈ উঠিছিল ।
লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ ধ্বংসযাত্ৰা
বিশ্বৰ বুকুত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে জিলিকি উঠা লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ সেই গৰিমা কিছুদিনৰ ভিতৰতেই ম্লান পেলাইছিল একাংশ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে । বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ সময়ৰ পৰাই দুয়োখন অভয়াৰণ্যত আৰম্ভ হৈছিল ব্যাপক বন ধ্বংসযজ্ঞ ।
সেই সময়ত ৰাজনৈতিক নেতাৰ ছত্ৰছায়াত একাংশ চোৰাং কাঠ বেপাৰী, চোৰাং চিকাৰীৰ উপৰি বেদখলকাৰীৰ অবাধ দৌৰাত্ম্যৰ ফলত ৯০ দশকতেই মৃত্যুমুখী হৈ পৰিছিল দুয়োখন অভয়াৰণ্য ।
এসময়ত এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবেই বিশ্ববিখ্যাত হৈ পৰা অভয়াৰণ্য দুখন হৈ পৰে গঁড়শূন্য । কেৱল গঁড়শূন্যই নহয়, অভয়াৰণ্য দুখনৰ বহু মূল্যৱান গছ কাটি তহিলং কৰিছিল অসাধু চক্ৰই । একপ্ৰকাৰ নিঃশেষ হৈ পৰিছিল লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ গৰিমা ।
পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ পদক্ষেপ
গঁড়শূন্য হৈ পৰাৰ উপৰি বনাঞ্চল ধ্বংসই লাওলোৱা কৰি পেলোৱা লাওখোৱা, বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য দুখন পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ২০১৪-১৫ চনত সেই সময়ৰ বনমন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে ৰাইন’ ভিজন ২০২০ নামৰ এক প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰি কাজিৰঙাৰ পৰা দুটাকৈ গঁড় সংস্থাপন কৰিছিল যদিও আন্তৰিকতাৰ অভাৱত সফল হ’ব পৰা নাছিল । আনকি মাতৃসহ গঁড় পোৱালিটোও মৃ্ত্যুমুখত পৰিছিল ।
উক্ত প্ৰকল্পটো বিফল হোৱাৰ পাছত ২০১৬ চনত ৰাজ্যৰ শাসনভাৰ দখল কৰা বিজেপি চৰকাৰে অভয়াৰণ্য দুখন পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে কিছু উচ্ছেদ অভিযান চলাই কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি কিছু পৰিমাণে সফলতা লাভ কৰিছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ২০২১ চনত ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত অভয়াৰণ্য দুখন পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সফলতা প্ৰদান কৰে ।
২০২৩ চনত বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত বৃহৎ উচ্ছেদ চলাই বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণৰ বাবে অভয়াৰণ্যখন উপযুক্ত কৰি তোলাৰ উপৰি বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ প্ৰথম সংযোজন কৰাত ওৰাং-লাওখোৱা-বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ মাজত বন্যপ্ৰাণী অহা-যোৱাৰ বাট মুকলি হয় ।
উচ্ছেদ আৰু প্ৰথম সংযোজন
বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ প্ৰথম সংযোজন ঘটোৱাৰ উদ্দেশ্যে কৰা বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানে একপ্ৰকাৰ জীপাল কৰি তুলিলে লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যক । এই সন্দৰ্ভত নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল বিষয়া ৰাজীৱ হাজৰিকাই জনোৱা তথ্য অনুসৰি, ২০২৩ চনত বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ প্ৰথম সংযোজন কৰাৰ বাবে মুঠ ১,২৮২ হেক্টৰ ভূমি বেদখমুক্ত কৰা হয় । মুঠ ১,৫৬৮ টা ঘৰ উচ্ছেদ চলোৱাৰ ফলত ১,২৮২ হেক্টৰ ভূমি বেদখমুক্ত হয় ।
ইপিনে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দ্বিতীয় সংযোজন আৰু বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ প্ৰথম সংযোজন হোৱাত ওৰাং আৰু লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ মাজত বন্যপ্ৰাণী বিচৰণৰ যোগসূত্ৰ স্থাপন হয় ।
২০২৩ চনত ৰাজ্য চৰকাৰে চলোৱা সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানত ১,২৮২ হেক্টৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাত বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ প্ৰথম সংযোজনত ১৯৫ বৰ্গকিলোমিটাৰ সংযোজন হয় । ফলত পূৰ্বৰ ৪৪.০৪ বৰ্গকিলোমিটাৰৰ বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যই এতিয়া ২৩৯.০৬ বৰ্গকিলমিটাৰ এলেকা সামৰি আছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে চলোৱা উচ্ছেদ আৰু লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য দুখন পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপে এতিয়া পুনৰ সজীৱ কৰি তুলিছে অভয়াৰণ্য দুখন । শেহতীয়াকৈ বিগত কেইবছৰমান ধৰি দুয়োখন অভয়াৰণ্যত জীপ চাফাৰীৰ উপৰি নদী পৰ্যটকৰ বাবেও বন বিভাগে ব্যৱস্থা কৰিছে ।
ইয়াৰ ফলত অভয়াৰণ্য দুখনলৈ ক্ৰমান্বয়ে পৰ্যটকৰ আগমন ঘটা আৰম্ভ হোৱা বুলিও বন বিভাগৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে । চলিত বৰ্ষৰ বাবেও পৰ্যটকৰ বাবে জীপ চাফাৰী মুকলি কৰিব বুলিও নগাঁও বন সংমণ্ডল বিষয়া ৰাজীৱ হাজৰিকাই জনাইছে ।
আনহাতে, লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ দক্ষিণ পাৰৰ সীমা মথাউৰিলৈকে বুলি উল্লেখ কৰি বহুতে লেতেৰিজানলৈকে প্ৰৱেশ কৰাৰ কথা কৈ লেতেৰিজানলৈকে কোনো লোকক প্ৰৱেশ নকৰিবলৈ নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল বিষয়া ৰাজীৱ হাজৰিকাই আহ্বান জনাইছে ।