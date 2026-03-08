নাৰী দিৱসৰ দিনাই গোলাঘাটৰ ৰাজপথত শতাধিক মহিলাৰ প্ৰতিবাদ
অসম ৰাজ্যিক নিৰ্মাণ মজদুৰ ইউনিয়নৰ ধনশিৰি মহকুমা সমিতিৰ উদ্যোগত গোলাঘাটত এক বিশাল 'শ্ৰমিক অভিৱৰ্তন' ।
Published : March 8, 2026 at 7:35 PM IST
সৰুপথাৰ : আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস । বিশ্বজুৰি নাৰীৰ অধিকাৰ, সংগ্ৰামৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে । বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অৱদান আগবঢ়োৱা মহান নাৰীসকলক সন্মান জনোৱা হৈছে । কিন্তু তাৰ মাজতে একাংশ নাৰী ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে । শ্ৰম আৰু ঘামৰ সঠিক মূল্য বিচাৰি তেওঁলোক ওলাই আহিছে এই নাৰীসকল । নাৰী দিৱসৰ দিনটোত এই দৃশ্য দেখা গৈছে গোলাঘাট জিলাত ।
আচলতে শ্ৰমিকৰ সঠিক মূল্য আৰু ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামৰ হুংকাৰ দি শতাধিক মহিলাই ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । 'শ্ৰমিক ঐক্য জিন্দাবাদ', 'শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰক'-এনেধৰণৰ বিভিন্ন শ্ল'গানেৰে আকাশ-বতাহ কঁপাই অসম ৰাজ্যিক নিৰ্মাণ মজদুৰ ইউনিয়নৰ ধনশিৰি মহকুমা সমিতিৰ উদ্যোগত এক বিশাল 'শ্ৰমিক অভিৱৰ্তন' অনুষ্ঠিত হয় ।
দেশৰ উন্নয়নৰ প্ৰকৃত খনিকৰসকলৰ দুৰ্দশা আৰু চৰকাৰী উদাসীনতাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিৱৰ্তনে এক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ শ্ৰমিকৰ সংগ্ৰামৰ ইংগিত বহন কৰিছে ।
উন্নয়নৰ মূল চালিকা শক্তি শ্ৰমিক :
অভিৱৰ্তনত উপস্থিত থকা বক্তাসকলে ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াই শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ অৱদানৰ বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে । তেওঁলোকে কয় যে শ্ৰমিক অবিহনে কোনো এখন দেশ বা ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নয়ন সম্ভৱ নহয় । বিশ্বৰ অন্যতম বিস্ময় তথা বিশ্ব ঐতিহ্যৰ তালিকাত স্থান পোৱা তাজমহল যিদৰে শ্ৰমিকৰেই সৃষ্টি, ঠিক তেনেকৈ বৰ্তমানৰ অত্যাধুনিক উৰণ সেতু, ৰাস্তা-ঘাট, অট্টালিকা আৰু কাৰখানাৰ প্ৰতিটো ইটা-বালিত শ্ৰমিকৰ ঘামৰ গোন্ধ লাগি আছে । অথচ এই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত জড়িত সতীৰ্থসকলেই আজি সমাজত আটাইতকৈ বেছি অৱহেলিত বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে ।
আইনী অধিকাৰ আৰু আঁচনিৰ স্থবিৰতা :
শ্ৰমিকসকলৰ সামাজিক সুৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে 'অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ আইন, ১৯৯৬' প্ৰণয়ন কৰিছে । এই আইনৰ অধীনত শ্ৰমিকসকলে তথা শ্ৰমিকৰ সন্তানে লাভ কৰিবলগীয়া ১০ টা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰৰ বিষয়ে সভাত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয় ।
সেইসমূহ হ'ল- মৃত্যুৰ সাহায্য, অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সাহায্য, সাধাৰণ পেন্সন, পৰিয়ালৰ পেন্সন, অক্ষমতা পেন্সন, এককালীন শিক্ষামূলক সাহায্য, নগদ ধন বঁটা, চিকিৎসা সাহায্য, প্রসূতি সাহায্য, বিবাহ সাহায্য ।
তেওঁলোকৰ অভিযোগ বিগত কেইবাটাও বছৰে শ্ৰমিকে লাভ কৰা নাই এইসমূহ নিজৰ অধিকাৰ । দীৰ্ঘদীনে শ্ৰমিকসকলৰ আঁচনিৰ ধনৰাশি মুকলি কৰি নিদিয়াত চৰকাৰলৈ বাৰ্তা পঠিয়াবৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক নিৰ্মাণ মজদুৰ ইউনিয়নৰ ধনশিৰি মহকুমা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় 'শ্রমিক অভিৱৰ্তন' ।
ইয়াৰ যোগেদিয়েই 'অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নির্মাণ কল্যাণ' ব'র্ডক শ্রমিকসকলে দাবী জনাই যে দীৰ্ঘদিনে বঞ্চিত শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্য মুকলি কৰি দিব লাগে ।
শোষণ আৰু বঞ্চিতৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম
অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে শ্ৰমিক শ্ৰেণীয়ে নিজৰ ন্যায্য, সম-মৰ্যাদা আৰু অধিকাৰৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি আহিবলগীয়া হৈছে । ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামৰ জৰিয়তেহে শ্ৰমিকসকলে নিজৰ হেৰুওৱা অধিকাৰ ঘূৰাই পাব পাৰে বুলি অসম ৰাজ্যিক নির্মাণ মজদুৰ ইউনিয়নৰ কেন্দ্রীয় সম্পাদক কৃষ্ণ বৰাই সোঁৱৰাই দিয়ে ।
অসম ৰাজ্যিক নির্মাণ মজদুৰ ইউনিয়নৰ কেন্দ্রীয় সভাপতি বালি গগৈয়ে কয়, "অসম ৰাজ্যিক নিৰ্মাণ মজদুৰ ইউনিয়ন, ধনশিৰি মহকুমা সমিতিৰ শ্ৰমিক অভিৱৰ্তন আছিল । এই শ্ৰমিক অভিৱৰ্তনত প্ৰায় ৫০০ মান শ্ৰমিকে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে । আমি এই শ্ৰমিক অভিৱৰ্তনৰ যোগেদি চৰকাৰক আহ্বান জনাম যাতে শ্ৰমিকে পাবলগীয়া সা-সুবিধা, অধিকাৰসমূহ সময়মতে চৰকাৰে মুকলি কৰি দিয়ে যেন । কোনো বিলম্ব নকৰে । আমাৰ শ্ৰমিকসকলে যাতে কোনো হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে এই উদ্দেশ্যেৰে আমি আজি এক শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলৰ আইনখনত যিখিনি সা-সুবিধা প্ৰদান কৰি থৈছে সেইখিনি সময়মতে পোৱা নাই শ্ৰমিকসকলে । শ্ৰমিকৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ শিক্ষা বৃত্তিসমূহ সময়মতে দিয়া নাই । তাৰ বাবে আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীসকলে পঢ়া-শুনাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে । ঠিক তেনেকৈ এই শ্ৰমিক আইনখনৰ জৰিয়তে এটা সুবিধা দিয়া হৈছিল যিটো হ'ল স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সুবিধা । বছৰি দিয়া এই স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সুবিধাটো চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি থৈছে । এই সুবিধাসমূহ যাতে আগৰ দৰেই সময়মতে প্ৰদান কৰে তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো ।"
অসম ৰাজ্যিক নির্মাণ মজদুৰ ইউনিয়নৰ ওদালগুৰি জিলা সমিতিৰ সভাপতি সিদ্ধেশ্বৰ বৰাই কয়, "চৰকাৰৰ যি আইন, সেই আইনৰ জৰিয়তে আমি শ্ৰমিকসকলে যিখিনি সুবিধা পাব লাগে তাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছো । এই বঞ্চিত হোৱাৰ কাৰণে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যাতে আমাৰ শ্ৰমিকসকলৰ শিক্ষা, পেন্সন আৰু মেডিকেল এইখিনি যাতে চৰকাৰে অতি সোনকালে মুকলি কৰি দিয়ে । যদি চৰকাৰে এইখিনি পলম কৰে, তেতিয়া হ'লে ইয়াতকৈ আমি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে জংগী আন্দোলন কৰিম বুলি আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো ।"
