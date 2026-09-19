ETV Bharat / state

জুবিনময় জুবিন ক্ষেত্ৰ, ন্যায়ৰ দাবীত কৰিলে মুণ্ডন

সোণাপুৰৰ ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত আবেগ আৰু চকুলোৰ অপাৰ সোঁত । জুবিন দিৱসৰ অন্তিম দিনা অভূতপূৰ্ব জনসমুদ্ৰ ।

On the last day of Zubeen Diwash, at Sonapur Zubeen memorial was quite crowded with fans
জুবিনময় জুবিন ক্ষেত্ৰ, ন্যায়ৰ দাবীত কৰিলে মুণ্ডন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2026 at 10:42 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: সোণাপুৰৰ পবিত্ৰ ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত সময়ো যেন থমকি ৰৈছে । বুকুফাটি ওলাই অহা অনুৰাগীৰ বিননী, দুচকুৰ চকুলো আৰু প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ কালজয়ী সুৰৰ মূৰ্চ্ছনাই সমগ্ৰ পৰিৱেশ এতিয়া একাকাৰ কৰি পেলাইছে ।

অসমবাসীৰ প্ৰাণৰ শিল্পী, 'ঈশ্বৰপুত্ৰ' জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো স্মৰণীয় পুণ্যতিথি উপলক্ষে সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত আয়োজিত তিনিদিনীয়া 'জুবিন দিৱস'ৰ শনিবাৰে আছিল অন্তিমটো দিন । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ শেষ শয়নস্থলীত এবাৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰ একুঁকি ফুল অৰ্পণ কৰিবলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ চুক-কোণৰ পৰা লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰে ।

জুবিনময় জুবিন ক্ষেত্ৰ, ন্যায়ৰ দাবীত কৰিলে মুণ্ডন (ETV Bharat Assam)

মূৰৰ ওপৰত আছিল আহিনৰ প্ৰখৰ ৰ’দ, কিন্তু হৃদয়ত আছিল প্ৰাণৰ মানুহজনক হেৰুওৱাৰ তীব্র এক যন্ত্ৰণা । পুৱাৰ পৰাই ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা অহা অগনন গুণমুগ্ধৰ লানি নিচিঙা সোঁতে সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত এনে এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । পদব্ৰজে খোজ কাঢ়িবলৈকো এক ইঞ্চি ঠাই বাকী নাথাকিল ।

On the last day of Zubeen Diwash, at Sonapur Zubeen memorial was quite crowded with fans
পুত্ৰৰ কাষলৈ আহিল গৌৰৱী পিতৃ কপিল বৰঠাকুৰ (ETV Bharat Assam)

মানুহৰ এই বিৰামহীন সোঁতৰ বাবে সমীপৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়াবহ যান-জঁটৰ সৃষ্টি হয় । কোলাৰ শিশুটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাঠিডালত ভৰ দি অহা বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধজনলৈকে, সকলো ধৰ্ম, বৰ্ণ আৰু জাতিৰ লোকৰ উপস্থিতিৰে জুবিনক্ষেত্ৰ মুখৰিত হৈ পৰিল । কায়িকভাৱে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা আজি এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল যদিও অনুৰাগীৰ বুকুৰ পৰা তেওঁ যে তিলমানেও আঁতৰি যোৱা নাই, সেয়া পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত হ’ল ।

প্ৰিয় 'গ'ল্ডী'ৰ শেষ শয়নস্থলীত পৰিয়াল আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ অশ্ৰুসিক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

‘জুবিন দিৱস’ৰ অন্তিম দিনা জুবিন ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হয় এক আৱেগিক দৃশ্যৰ। পুৱাই হুইল চেয়াৰত বহি প্ৰিয় পুত্ৰৰ শেষ শয়নস্থলীত জুবিন গাৰ্গৰ পিতৃ কপিল বৰঠাকুৰ আৰু লগতে ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ উপস্থিত হয় । পুত্ৰক হেৰুওৱাৰ অপূৰণীয় বেদনাই নমনীয় কৰি তোলা পিতৃৰ চকুত কেৱল নীৰৱ অশ্ৰু নিগৰিছিল । ইফালে, প্ৰিয় 'গল্ডী'ৰ শেষ শয়নস্থলীত পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে অতি আৱেগেৰে প্ৰণিপাত জনায় ।

On the last day of Zubeen Diwash, at Sonapur Zubeen memorial was quite crowded with fans
গ'ল্ডীৰ শেষ শয়নস্থলীত প্ৰণিপাত জনালে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে (ETV Bharat Assam)

প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য অৰ্পণ কৰিবলৈ পুৱাতেই উপস্থিত হয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ (আছু) এক উচ্চস্তৰীয় প্ৰতিনিধি দল । আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জল ভট্টাচাৰ্য আৰু সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে জুবিনক্ষেত্ৰত পুষ্পাৰ্ঘ অৰ্পণ কৰে ।

ইয়াৰ উপৰিও অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ, ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ, ডিমৰীয়াৰ বিধায়ক ড৹ তপন দাস, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী পাপন অংগৰাগ মহন্ত, জুবলী বৰুৱাকে ধৰি সাংস্কৃতিক তথা ৰাজনৈতিক জগতৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে উপস্থিত থাকি 'ঈশ্বৰপুত্ৰ'লৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ জ্ঞাপন কৰে ।

ভাগৱত পাঠৰ পৰা ভাওনালৈ: পবিত্ৰ নামঘৰৰ ৰূপত জুবিনক্ষেত্ৰ

জুবিন দিৱসৰ অন্তিম দিনটোত জুবিন ক্ষেত্ৰই এক অতি পবিত্ৰ আৰু ভক্তিময় ৰূপ ধাৰণ কৰে । ক্ষেত্ৰখনত গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰি এটা নামঘৰৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হয় । পুৱাৰ পৰাই ভক্তবৃন্দই গুৰু আসনৰ সন্মুখত ধূপ-চাকি জলাই আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত ভাগৱত পাঠ কৰে ।

On the last day of Zubeen Diwash, at Sonapur Zubeen memorial was quite crowded with fans
লাখ লাখ জুবিন অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰিলেহি জুবিন ক্ষেত্ৰত (ETV Bharat Assam)

গুৰু নামৰ ধ্বনিয়ে চৌদিশ মুখৰিত কৰি তোলে । ভক্তসকলৰ লগতে জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত থকা অগনন গুণমুগ্ধয়ো এই প্ৰাৰ্থনাত অংশগ্ৰহণ কৰে । দিনৰ ভাগত নাম-প্ৰসংগ আৰু নামঘৰৰ পৰিৱেশত ভাগৱত পাঠৰ পাছত সন্ধিয়া জুবিন ক্ষেত্ৰৰ বাকৰিত পৰম্পৰাগত ভাওনা পৰিৱেশন কৰা হয় ।

অনুৰাগীৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত আৰু অনবদ্য শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ

জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন গায়ক নাছিল, তেওঁ আছিল লাখ লাখ মানুহৰ অন্তৰৰ আবেগ । জুবিন দিৱসৰ অন্তিম দিনটোত অনুৰাগীসকলৰ এই অকৃত্রিম ভালপোৱা, শ্ৰদ্ধাই বুৰাই পেলালে সকলোকে ।

১৫ দিনৰ নিৰালস্য শ্ৰমেৰে বাঁহেৰে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ মূল মণ্ডপৰ আৰ্হি

প্ৰাণৰ শিল্পীক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ ৰহাৰ চেনীৰাম নাথ নামৰ এজন অনুৰাগীয়ে এক অকল্পনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । একেৰাহে ১৫ দিন অতি কষ্টৰে শ্ৰম কৰি তেওঁ বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ মূল মণ্ডপৰ এক নিখুঁত আৰ্হি । জুবিন দিৱসৰ দিনাই ৰহাৰ পৰা এই আবেগিক কলাকৃতি লৈ জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় চেনীৰাম নাথ, যি দৃশ্যই উপস্থিত প্ৰতিজন মানুহৰ হৃদয় জোকাৰি গ’ল ।

On the last day of Zubeen Diwash, at Sonapur Zubeen memorial was quite crowded with fans
গাঁঠিৰ ধন ভাঙি জুবিন ক্ষেত্ৰৰ আৰ্হি লৈ আহিল নলবাৰীৰ অনুৰাগীয়ে (ETV Bharat Assam)

ন্যায়ৰ দাবীত মুণ্ডন

নলবাৰীৰ পৰা অহা দুগৰাকী উদীয়মান যুৱকে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ অকাল মৃত্যুৰ সঠিক তদন্ত আৰু ন্যায়ৰ দাবীত জুবিনক্ষেত্ৰতে নিজৰ মূৰৰ চুলি ক্ষুৰাই মুণ্ডন কৰে ।

গাঁঠিৰ ধন ভাঙি জুবিন ক্ষেত্ৰৰ মডেল

একেদৰে নলবাৰীৰ মদন নাথ নামৰ এজন যুৱকে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি অতি সুন্দৰকৈ তৈয়াৰ কৰি অনা এটা প্ৰতীকী 'জুবিনক্ষেত্ৰ'ৰ আৰ্হি সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়ায় ।

পশ্চিম বংগৰ পৰা স্কুটি চলাই আগমন

চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিম বংগৰ জলপাইগুৰিৰ পৰা কেৱল প্ৰিয় 'ঈশ্বৰপুত্ৰ'ক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবেই এজন অনুৰাগীয়ে সুদূৰ পথ অতিক্ৰমী স্কুটি চলাই সোণাপুৰত উপস্থিত হয় । তেওঁ নিজ হাতে নিৰ্মাণ কৰি অনা জুবিন গাৰ্গৰ এটি সুন্দৰ প্ৰতিমূৰ্তি জুবিনক্ষেত্ৰত অৰ্পণ কৰে ।

On the last day of Zubeen Diwash, at Sonapur Zubeen memorial was quite crowded with fans
জুবিন ক্ষেত্ৰত শনিবাৰৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

সমগ্ৰ অসমত দিৱস উদযাপন

কেৱল সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰতেই নহয়, প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰথমটো পুণ্যতিথি উপলক্ষে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো জিলা, মহকুমা আৰু গাঁৱে-ভূঞে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে স্মৃতিচাৰণ সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গছপুলি ৰোপণ আৰু ৰক্তদান শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় । পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে আকাশ-বতাহত জুবিনৰ কালজয়ী গীতৰ সুৰ ভাঁহি ৰ’ল । কায়িকভাৱে আঁতৰি গ’লেও, অসমীয়াৰ প্ৰতিটো উশাহত, প্ৰতিটো স্পন্দনত জুবিন গাৰ্গ অমৰ হৈ ৰ’ব, সেয়াই শনিবাৰে সোণাপুৰৰ এই বিশাল জনসমুদ্ৰই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে ।

লগতে পঢ়ক: জুবিনবিহীন এটা বছৰ : এইমাত্ৰ যেন সোণাপুৰৰ মঞ্চত উঠিব জুবিন... গাই যাব ইটোৰ পাছত সিটোকৈ গীত... !

জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ : হায়দৰাবাদস্থিত অসমীয়া যুৱক-যুৱতীৰ উদ্য়োগত বৃদ্ধাশ্ৰমত এমুঠি অন্নৰ যোগান

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গক ন্যায়
জুবিনবিহীন এটা বছৰ
সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ
জুবিন গাৰ্গ
ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.