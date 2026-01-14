ETV Bharat / state

উৰুঙা ভোগালী, বিহুৰ দিনাই প্ৰাণৰ শিল্পীৰ কাষলৈ দৌৰি আহিল বহুজন

জুবিনবিহীন প্ৰথমটো ভোগালী । জুবিনক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ উচুপনি আৰু আবেগিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । ভোগালী যেন উকা ।

On the day of Bhogali Bihu, fans thronged Zubeen Garg's memorial site
বিহুৰ দিনা অকলশৰীয়া হ'বলৈ নিদিলে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 14, 2026 at 8:04 PM IST

সোণাপুৰ: অসমীয়াৰ বাপতিসাহোন হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু । কিন্তু এইবাৰৰ ভোগালী যেন বহুজনৰ বাবে উকা । বিশেষকৈ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে এইবেলি বিহুৰ মাদকতা কিছু পৃথক । জুবিন গাৰ্গবিহীন এইবেলি প্ৰথমটো ভোগালী পালন কৰিছে অসমবাসীয়ে । কায়িকভাৱে শিল্পীগৰাকী কাষত নাই যদিও, তেওঁৰ কালজয়ী গানেৰে এতিয়াও জীপাল হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ চোতাল ।

জুবিনক্ষেত্ৰত বিহুৰ দিনাও ভিৰ

ভোগালী বিহুৰ দিনটোত সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অগণন অনুৰাগীৰ ভিৰ । পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহ ঢপলিয়াই আহিছে নিজৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক এবাৰ স্মৰণ কৰিবলৈ । জুবিনক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ আজি আছিল অত্যন্ত আবেগিক । পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ আৰু ধূপ-বন্তি জ্বলাই অনুৰাগীসকলে শ্ৰদ্ধা নিবেদিলে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক । অনেকে অশ্ৰুসিক্ত হৈ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী কৰিলে স্মৰণ ।

বিহুৰ দিনাই প্ৰাণৰ শিল্পীৰ কাষলৈ দৌৰি আহিল বহুজন (ETV Bharat Assam)

অনুৰাগীৰ কণ্ঠত বিষাদ

জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হোৱা এগৰাকী মহিলাই অতি আবেগিক হৈ ক’লে, "বিহুৰ দিনা ভগৱানক ধূপ-বন্তি জ্বলোৱাৰ পিছতে আমি ঘৰৰ সকলোৱে জুবিনক্ষেত্ৰলৈ আহিছোঁ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ । জুবিন আছিল জনতাৰ শিল্পী, গণশিল্পী ৷ বিহুৰ দিনাখন তেওঁক পাহৰিব নোৱাৰোঁ । তেওঁ যুৱ প্ৰজন্মৰ হিয়াৰ আমঠু আছিল আৰু আমাৰ সকলোৰে মনত তেওঁ যুগ যুগ ধৰি জীয়াই থাকিব ।"

একেদৰে এগৰাকী যুৱকে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কয়, "এই মাঘৰ বিহুৰ দিনা জুবিনদা নাই । তেওঁক অকলশৰীয়া হ’বলৈ দিবলৈ মন নাই আমাৰ । সেয়ে তেওঁৰ সৈতে বিহু পালন কৰিবলৈ আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ । সঁচাকৈ বৰ দুখ লাগিছে ।"

আনহাতে, উপস্থিত থকা এগৰাকী বৃদ্ধাই শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবী তুলি কয় যে বিহুৰ দিনাখন জুবিনক্ষেত্ৰলৈ আহি এক উকা উকা ভাৱ অনুভৱ কৰিছে ।

উচুপি উঠিল অনুৰাগী (ETV Bharat Assam)

গানেৰে জীয়াই থকা এজন শিল্পী

যদিও প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আজি আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু ভোগালীৰ প্ৰতিটো মেজিৰ জুইত, প্ৰতিটো বিহুৰ অনুষ্ঠানত তেওঁৰ কণ্ঠ প্ৰতিধ্বনিত হৈছে । অসমৰ আকাশ-বতাহ এতিয়াও জুবিনময় । জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হোৱা অগনন লোকৰ এই ভিৰেই প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁ কেৱল এজন শিল্পীয়েই নাছিল, তেওঁ আছিল এক আবেগ, যাৰ অবিহনে অসমীয়াৰ বিহু যেন আজিও আধৰুৱা ।

