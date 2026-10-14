'অ মোৰ আপোনাৰ দেশ... !' জন্মবাৰ্ষিকীত জাতিয়ে সুঁৱৰিছে সাহিত্যৰথীক

'অ মোৰ আপোনাৰ দেশ... !' জন্মবাৰ্ষিকীত জাতিয়ে সুঁৱৰিছে সাহিত্যৰথীক
ওড়িশাত থকা বাসগৃহটো সংস্কাৰ কৰি তাত ৰসৰাজৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন আৰু গংগাধৰ মেহেৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত এখন আসন সংৰক্ষণৰ দিশত চৰকাৰে কাম কৰি আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উল্লেখ ।
Published : October 14, 2026 at 10:32 AM IST|
Updated : October 14, 2026 at 10:38 AM IST
গুৱাহাটী : 'সাহিত্যৰথী', 'ৰসৰাজ', অসমৰ ভাষা-সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী তথা অসমীয়া সাহিত্যৰ অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী সম্ৰাট লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বুধবাৰে জন্মবাৰ্ষিকী । ১৬২ সংখ্যক জয়ন্তীত এইগৰাকী ক্ষণজন্মা পুৰুষক সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে স্মৰণ কৰিছে । লগতে তেওঁৰ সৃষ্টি আৰু কৃতিৰ বন্দনাৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্মৰণ
ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মবাৰ্ষিকীত সাহিত্যৰথীক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক স্মৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লিখিছে, "সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মবাৰ্ষিকীত 'অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ', অসম সংগীত সৃষ্টিৰ আঁৰৰ দূৰদৰ্শী ব্যক্তিগৰাকীক স্মৰণ কৰিছোঁ ।"
On the birth anniversary of Sahityarathi Lakshminath Bezbarua, I remember the visionary behind 'O Mur Apunar Desh,' Assam's state anthem. His deep bond with Odisha, forged during his years in Sambalpur, became a lasting bridge between our two states. In keeping with this legacy, our government has renovated his heritage residence, installed his statue in Odisha and is working towards a Bezbarua Chair at Gangadhar Meher University to keep his ideals alive for future generations. Paying my heartfelt tribute to this literary icon🙏— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 14, 2026
আনহাতে, আন্তঃৰাজ্যিক সম্পৰ্ক স্থাপনত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অৱদানৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে X পোষ্টত লিখিছে, "সম্বলপুৰত থকা সময়ছোৱাত ওড়িশাৰ সৈতে গঢ় লৈ উঠা তেওঁৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আমাৰ দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত এক স্থায়ী সেতু হৈ পৰিল । এই উত্তৰাধিকাৰৰ লগত খাপ খুৱাই আমাৰ চৰকাৰে তেওঁৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাসগৃহটো সংস্কাৰ কৰি ওড়িশাত তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰি গংগাধৰ মেহেৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত বেজবৰুৱাৰ নামত এখন আসন সংৰক্ষণৰ দিশত কাম কৰি আছে, যাতে তেওঁৰ আদৰ্শক ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে জীয়াই ৰাখিব পৰা যায় ।"
লগতে তেওঁ এইগৰাকী আদৰ্শ সাহিত্যিকলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
শিক্ষামন্ত্ৰীৰ স্মৰণ
আনহাতে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱেও । এটা X পোষ্টত ৰণোজ পেগুৱে কয়, "হাস্যৰসৰ সম্ৰাট লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মবাৰ্ষিকীত মোৰ বিনম্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।"
ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱক জন্মবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ স্বকীয়তা প্ৰতিষ্ঠা আৰু জাতীয় চেতনাৰ জাগৰণত তেখেতৰ অৱদান অতুলনীয়। সাহিত্যৰ প্ৰতিটো শাখাতে অনন্য প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ ৰখা বেজবৰুৱাদেৱৰ সৃষ্টিৰাজিয়ে অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান, ঐতিহ্য আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয়ক সমৃদ্ধ কৰি আহিছে। অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যলৈ তেখেতে আগবঢ়োৱা অমূল্য অৱদান চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ’ব।— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) October 14, 2026
তেওঁ লগতে লিখিছে, "অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ স্বতন্ত্ৰতা প্ৰতিষ্ঠা আৰু জাতীয় চেতনা জাগ্ৰত কৰাত তেওঁৰ অৱদান অতুলনীয় । সাহিত্যৰ প্ৰতিটো বিভাগতে নিজৰ অনন্য প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে হাস্যৰসৰ সাম্ৰাজ্য সৃষ্টিকৰ্তা বেজবৰুৱাই অসমীয়া জাতিৰ গৌৰৱ, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক পৰিচয়ক সমৃদ্ধ কৰি তুলিছে । অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যলৈ তেওঁ আগবঢ়োৱা অমূল্য অৱদান চিৰ স্মৰণীয় হৈ থাকিব ।"
অসমীয়া সাহিত্যত নতুন প্ৰাণৰ সঞ্চাৰ কৰিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই
অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতিক বিশ্বদৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠাৰ মূল কাণ্ডাৰীস্বৰূপ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল ১৮৬৪ চনৰ ১৪ অক্টোবৰত আঁহতগুৰিত । সেই দিনটো আছিল লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিন । যাৰ বাবে তেওঁৰ নাম লক্ষ্মীনাথ । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নাৱৰ ওপৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী মহান মণীষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত নিস্তেজ হৈ পৰা অসমীয়া সাহিত্যক এক নতুন প্ৰাণ তথা গতি প্ৰদান কৰিছিল ।
কলিকতাত পঢ়ি থকাৰ সময়ত তেওঁ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালাৰ সৈতে মিলি ১৮৮৯ চনত 'জোনাকী' আলোচনী প্ৰকাশ কৰি অসমীয়া সাহিত্যত 'ৰোমাণ্টিক যুগ'ৰ সূচনা কৰিছিল ।
আনহাতে, 'কৃপাবৰ বৰুৱা' ছদ্মনামেৰে তেওঁ সমাজৰ অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰক ব্যংগাত্মক ৰূপত দাঙি ধৰি ঘূণে ধৰা সমাজখন সংস্কাৰৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল ।
বহুমুখী সাহিত্য কৃতি
লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য কৃতি আছিল বহুমুখী । 'বুঢ়ীআইৰ সাধু', 'ককাদেউতা আৰু নাতিল'ৰা' আদিৰ দৰে চিৰসেউজ শিশু সাহিত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 'পদুম কুঁৱৰী' উপন্যাস, বহুকেইখন মননশীল নাটক, চুটিগল্প আৰু কবিতাৰে তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি গৈছে ।
তেওঁ ৰচনা কৰা 'অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ' গীতটিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ জাতীয় সংগীতৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে । এই গীতটিয়ে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মনত জাতীয়তাবাদৰ বীজ ৰোপণ কৰে । তেওঁৰ অনন্য সাহিত্য কৃতিৰ বাবে ১৯২৪ চনত অসম সাহিত্য সভাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক 'সাহিত্যৰথী' উপাধিৰে বিভূষিত কৰে ।
লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সৃষ্টি আৰু আদৰ্শই কেৱল এটা যুগৰে নহয়, যুগ যুগ ধৰি অসমীয়া জাতিক দিগদৰ্শন কৰি যাব । তেওঁৰ জাতীয়তাবাদী চিন্তা আৰু ভাষাপ্ৰীতি আজিৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে এক চিৰন্তন প্ৰেৰণাৰ উৎস ।