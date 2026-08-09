ETV Bharat / state

বহু ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে ৬০ বছৰত ভৰি দিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবিধানে

শনিবাৰে আছুৰ সংবিধান গ্ৰহণৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিলে ৷ জিলা সদৰৰ ৰাজহুৱা স্থানত ৬০ গছিকৈ বন্তি প্রজ্জ্বলন কৰি বছৰযোৰা কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ ৷

AASU
হু ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে ৬০ বছৰত ভৰি দিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবিধানে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 9, 2026 at 11:23 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : শনিবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছুৰ সংবিধানখনে হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিলে । অৰ্থাৎ ছাত্ৰ সন্থাই সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰা ৬০ বছৰ উপলক্ষে শনিবাৰে সন্ধিয়া প্রতিখন জিলাত জিলা ছাত্র সন্থাই নিজ নিজ জিলা সদৰৰ ৰাজহুৱা স্থানত ৬০ গছিকৈ বন্তি প্রজ্জ্বলন কৰি বছৰযোৰা কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ কৰে ।

আছুৰ সংবিধান কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ?

অসমৰ ছাত্ৰ সংগঠন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এখন সংবিধান আছে ৷ সেই সংবিধান অনুসৰি আছু নেতৃত্বই দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পালন কৰে ৷ যেনেদৰে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ কিছু নীতি-নিয়ম আছে ঠিক একেদৰে আছুৰো আছে এখন সংবিধান ৷ ১৯৬৭ চনৰ ৮ আগষ্টত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিবেশনতে সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।

সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব (ETV Bharat Assam)

আছুৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত কি কি উল্লেখ আছে :

সংবিধানখনৰ প্রস্তাৱনাত উল্লেখ আছে, "আমি অসমৰ সমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে স্থিৰ কৰো যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক ন্যায়, চিন্তা প্রকাশ, ধাৰণা আৰু বিশ্বাসৰ স্বাধীনতা, মর্যাদা আৰু সা-সুবিধাৰ সমানতা, ব্যক্তিত্বৰ সন্মান আৰু জাতীয় ঐক্য অটুট ৰাখি ভাতৃত্বভাৱ আহৰণ কৰিবলৈ আৰু গঢ়ি তুলিবলৈ কৰিব লগা প্ৰচেষ্টাত ব্রতী হ'বলৈ ছাত্র-ছাত্ৰীক সংগঠিত কৰিবৰ কাৰণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এখন সন্থা গঠন কৰিম । তেজপুৰত বহা আমাৰ সাধাৰণ অধিৱেশনত, আজি ১৯৬৭ চনৰ আগষ্ট মাহৰ ৮ তাৰিখে ৰাতিপুৱা পাঁচ বজাত, আমি ইয়াৰ দ্বাৰা এই সংবিধানখন গ্রহণ কৰিলো, ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লো ৷"

সংবিধানখন গ্ৰহণ উপলক্ষে শনিবাৰে লতাশিল খেলপথাৰত আছুৰ নেতৃত্বই বন্তি প্ৰজ্জ্বলন কৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "১৯৬৭ চনৰ ৮ আগষ্টত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবিধানখন গ্ৰহণ হৈছিল । আজিৰ দিনটো আমি জাতীয় শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো । ভাৰতবৰ্ষত অৰাজনৈতিক ছাত্ৰ সংগঠনৰ সংবিধান গ্ৰহণৰ ৬০ বছৰ শুনিবলৈ পোৱা নাই । আছুৰ একমাত্ৰ অৰাজনৈতিক সংগঠন যাৰ সংবিধান গ্ৰহণ কৰাৰ ৬০ বছৰ পাৰ হ'ল ।"

তেওঁ লগতে কয়,"আজিৰ তাৰিখত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এখন লিখিত বুৰঞ্জীৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন । লিখিত বুৰঞ্জীৰ প্ৰস্তুতৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে । এই বছৰটোতে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিম বুলি আশা কৰিছো । বানপানীৰ বাবে আমাৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত কৰিছো । বানপানীৰ পৰিৱেশ শাম কাটিলে বছৰযোৰা কাৰ্যসূচী পালন কৰিম ।"

আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "১৯৬৭ চনৰ ৮ আগষ্টৰ পুৱা পাঁচ বজাত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তেজপুৰ অধিৱেশনত ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবিধানখন গ্রহণ কৰিছিল । সেইমৰ্মে ২০২৬ চনৰ ৮ আগষ্ট অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবিধান গ্ৰহণৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ আৰম্ভ হয় । ছাত্ৰ সন্থাই বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে 'সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবিধানৰ ৬০ বছৰ' উদযাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে । আজিৰ দিনটোত প্রতিখন জিলা ছাত্র সন্থাই নিজ নিজ জিলা সদৰৰ ৰাজহুৱা স্থানত ৬০ গছিকৈ বন্তি প্রজ্জ্বলন কৰে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া আছুৰ নেতৃত্বৰ :

শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বান গৰাখহনীয়াক লৈ কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে ৷ এই দাবী তৰল কৰিবলৈ গৈ যি তৰল কথা কৈছে গোটেই কেইটা কথাৰে আমি বিৰোধিতা কৰিছো । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাখিনি তৰল, স্ব-বিৰোধী ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ বান গৰাখহনীয়াই স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা এতিয়ালৈকে অৰ্থনীতিৰ কঁকাল ভাগি দিছে ৷ খহনীয়াই অসমৰ মানচিত্ৰখন সলনি কৰি দিছে । স্বাধীনতাৰ পৰা এতিয়ালৈ যোৱা আঠটা দশকত প্ৰতিখন চৰকাৰে এই সমস্যাটো মোকাবিলা কৰাত চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হৈছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰো তাৰে এক উদাহৰণ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কৈ আহিছো যে বান গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে ।"

আছু নেতাগৰাকীয়ে কয়, "অসমৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আত্মীয়তাৰ অভাৱ সেয়া ইতিহাসে মনত ৰাখিব । মানুহে সাহায্য নিদিলে ৷ প্ৰথম সাত দিনত অনাহাৰা অনিদ্ৰাৰে আৰু মানুহৰ মৃত্যু হোৱা হ’লে । তেওঁক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো ১৯৪৭ চনৰ পৰা বান গৰাখহনীয়াত কিমান মানুহৰ মৃত্যু হ'ল, অসমৰ মাটি সংকুচিত হ'ল, পশুধনৰ কিমান মৃত্যু হ'ল আৰু অৰ্থনৈতিৰ কিমান ক্ষতি হ'ল, তাৰ শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰক ৷ তাৰ পিছত তেওঁ বিতৰ্ক কৰিব আহক, বান গৰাখহনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হ'ব লাগে নে নালাগে ।"

লগত পঢ়ক: প্ৰায় আঢ়ৈ হাজাৰ কোটি জমা থকাৰ পাছতো বিভিন্ন ক্ষেত্রত অসমৰ শ্ৰমিকসকল কিয় বঞ্চিত?

TAGGED:

সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা
তেজপুৰ
সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য
আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা
AASU CONSTITUTION ADOPTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.