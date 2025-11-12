ETV Bharat / state

লৌহমানৱৰ ১৫০ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে একতাৰ পদযাত্ৰা

চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাত অনুষ্ঠিত একতাৰ পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিৰ ৷

unity march at mirza
মিৰ্জাত একতাৰ পদযাত্ৰা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 12, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read
মিৰ্জা : ভাৰত চৰকাৰৰ যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰণালয়ে দেশজুৰি আয়োজন কৰিছে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ১৫০ সংখ্যাক জন্মবাৰ্ষিকী । এই উপলক্ষে উলিওৱা হৈছে বিশেষ পদযাত্ৰা । 'একতা যাত্ৰা' নামৰ এই পদযাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যুৱচামক আকৰ্ষণ আৰু অংশগ্ৰহণমূলক কাৰ্যসূচীৰ মাধ্যমেৰে স্বাৱলম্বিতা বৃদ্ধি কৰা, দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত ঐক্য, সংহতি আৰু ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেমৰ মনোভাৱ শক্তিশালী কৰা ।

দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাতো বুধবাৰে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ১৫০ সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকীৰ অংশ হিচাপে একতাৰ পদযাত্ৰা উলিওৱা হয় । কামৰূপ জিলাৰ মিৰ্জাত জিলা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হয় এই পদযাত্রা । শ্বহীদ ভৱন মিৰ্জাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই পদযাত্রা দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয় হৈ পুনৰ মিৰ্জাৰ শ্বহীদ ভৱনত সমাপ্ত হয় ।

মিৰ্জাত একতাৰ যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

এই অনুষ্ঠানত সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া, পলাশবাৰী সমজিলা আয়ুক্তৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই পদযাত্ৰাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে ফ্লেগ-অফ কৰে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে ।

একতা যাত্ৰা সন্দৰ্ভত সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে কয়, "লৌহমানৱ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ যিহেতু ১৫০ সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী, সেয়ে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰত চৰকাৰে এক কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু সেয়া হৈছে একতাৰ বাবে পদযাত্ৰা । প্ৰতিখন জিলাতে এই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু আজি দক্ষিণ কামৰূপতো এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে আমাৰ লগত বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ ৰাইজ আহি একত্ৰিত হৈছে । সকলোৱে একতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ চানেকি হিচাপে এই একতাৰ পদযাত্ৰাৰ বাবে আমি একত্ৰিত হৈছোঁ ।"

