চাওলুং চ্যুকাফা আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক, সৰ্বকালৰ আদৰ্শ : প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি মুখ্যমন্ত্রী
বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োঁতা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাই বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীক একতাৰ ডোলেৰে বান্ধি 'বৰ অসম'ৰ ভেটি গঢ়িছিল । এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
Published : January 31, 2026 at 2:42 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যজুৰি উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে পৱিত্ৰ মে-ডাম-মে-ফী । এই পৱিত্র দিনটোতেই শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ নটবমাৰ চ্যুকাফা নগৰত স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাৰ এটা বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে । কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা মে-ডাম-মে-ফীৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে ।
বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োঁতা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাই বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীক একতাৰ ডোলেৰে বান্ধি 'বৰ অসম'ৰ ভেটি গঢ়িছিল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে অসমবাসীৰ শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু কুশল কামনাৰে উপৰিপুৰুষৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনায় ।
ভাষণত মুখ্যমন্ত্রীয়ে সকলোকে মে-ডাম-মে-ফীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয়, "তেৰ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে চাওলুং চ্যুকাফাৰ নেতৃত্বত টাই আহোমসকলৰ আগমনে অসমৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীৱন তথা অসমীয়া জাতিৰ ইতিহাসত এক নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভণই কৰিছিল । তেওঁ অসমৰ ভূখণ্ডক সোণৰ দেশ বুলি কৈছিল । চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতি অসমীয়া মানুহৰ এক নতুন ইতিহাসৰ পাতনি মেলিছিল । এই ভূখণ্ডত থিতাপি লৈ ইয়াত থকা জনগোষ্ঠিসমূহৰ লগত তেওঁ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল । সকলোৰে লগত মনৰ এক সমন্বয়ৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিলে । আৰু সূচনা হ'ল অসমীয়া জাতীয় পৰিচয়ৰ আৰম্ভণি ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে আমাৰ এই জাতিটোৰ বৰ্ণিল ইতিহাসৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে অৱগত । আমাৰ জাতীয় জীৱন আৰু বৰ অসম নিৰ্মাতা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফা আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক আৰু আমাৰ বাবে সৰ্বকালৰ আদৰ্শ । সিংহাসনত অধিষ্ঠিত হৈ থকা তেখেতৰ পূৰ্ণাংগ অৱয়বৰ প্ৰতিমূৰ্তি আজিৰ পৱিত্র দিনটোত উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই মই আনন্দিত আৰু গৰ্বিত ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী পৱিত্র মাৰ্ঘেৰিটাই বৃহত্তৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় মে-ডাম-মে-ফী উদযাপন সমিতিৰ সৈতে মিলি এই ক্ষেত্রখনৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিছে । এই ক্ষেত্রখন আজি উন্নয়নৰ দিশে আগবাঢ়িছে । নটবমাৰ এই ক্ষেত্রখনৰ বাবে পৱিত্র মাৰ্ঘেৰিটা আৰু মই লগলাগি আৰু ২ কোটি টকা অনুমোদন দিম, যাতে ইয়াৰ অভাৱ-অভিযোগসমূহ দূৰ হয় ।"
আনহাতে, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োঁতা চ্যুকাফাৰ গুৱাহাটীত এটি প্ৰতিমূৰ্তিৰ বহুদিনীয়া অভাৱ আজি পূৰণ হ'ল । এটা গৌৰৱৰ দিন, সৌভাগ্যৰ দিন । কেন্দ্ৰীয় মে-ডাম-মে-ফী উদযাপন সমিতি আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্রী পৱিত্র মাৰ্ঘেৰিটাই এই প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণত বিশেষ আগভাগ লৈছিল ।"
অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী পৱিত্র মাৰ্ঘেৰিটা, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, মে-ডাম-মে-ফী উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি নিতুল গগৈকে ধৰি সমিতিৰ ভালেসংখ্যক বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে ।