চাওলুং চ্যুকাফা আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক, সৰ্বকালৰ আদৰ্শ : প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি মুখ্যমন্ত্রী

বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োঁতা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাই বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীক একতাৰ ডোলেৰে বান্ধি 'বৰ অসম'ৰ ভেটি গঢ়িছিল । এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

Sukapha statue in Guwahati
গুৱাহাটীত চাওলুং চ্যুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 31, 2026 at 2:42 PM IST

গুৱাহাটী : ৰাজ্যজুৰি উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে পৱিত্ৰ মে-ডাম-মে-ফী । এই পৱিত্র দিনটোতেই শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ নটবমাৰ চ্যুকাফা নগৰত স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাৰ এটা বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে । কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা মে-ডাম-মে-ফীৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে ।

বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োঁতা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাই বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীক একতাৰ ডোলেৰে বান্ধি 'বৰ অসম'ৰ ভেটি গঢ়িছিল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে অসমবাসীৰ শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু কুশল কামনাৰে উপৰিপুৰুষৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনায় ।

গুৱাহাটীত চাওলুং চ্যুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

ভাষণত মুখ্যমন্ত্রীয়ে সকলোকে মে-ডাম-মে-ফীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয়, "তেৰ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে চাওলুং চ্যুকাফাৰ নেতৃত্বত টাই আহোমসকলৰ আগমনে অসমৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীৱন তথা অসমীয়া জাতিৰ ইতিহাসত এক নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভণই কৰিছিল । তেওঁ অসমৰ ভূখণ্ডক সোণৰ দেশ বুলি কৈছিল । চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতি অসমীয়া মানুহৰ এক নতুন ইতিহাসৰ পাতনি মেলিছিল । এই ভূখণ্ডত থিতাপি লৈ ইয়াত থকা জনগোষ্ঠিসমূহৰ লগত তেওঁ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল । সকলোৰে লগত মনৰ এক সমন্বয়ৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিলে । আৰু সূচনা হ'ল অসমীয়া জাতীয় পৰিচয়ৰ আৰম্ভণি ।"

Sukapha statue in Guwahati
গুৱাহাটীত চাওলুং চ্যুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে আমাৰ এই জাতিটোৰ বৰ্ণিল ইতিহাসৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে অৱগত । আমাৰ জাতীয় জীৱন আৰু বৰ অসম নিৰ্মাতা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফা আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক আৰু আমাৰ বাবে সৰ্বকালৰ আদৰ্শ । সিংহাসনত অধিষ্ঠিত হৈ থকা তেখেতৰ পূৰ্ণাংগ অৱয়বৰ প্ৰতিমূৰ্তি আজিৰ পৱিত্র দিনটোত উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই মই আনন্দিত আৰু গৰ্বিত ।"

Sukapha statue in Guwahati
মুখ্যমন্ত্ৰীক চ্যুকাফাৰ মূৰ্তি উপহাৰ (ETV Bharat Assam)
Sukapha statue in Guwahati
গুৱাহাটীত চাওলুং চ্যুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী পৱিত্র মাৰ্ঘেৰিটাই বৃহত্তৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় মে-ডাম-মে-ফী উদযাপন সমিতিৰ সৈতে মিলি এই ক্ষেত্রখনৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিছে । এই ক্ষেত্রখন আজি উন্নয়নৰ দিশে আগবাঢ়িছে । নটবমাৰ এই ক্ষেত্রখনৰ বাবে পৱিত্র মাৰ্ঘেৰিটা আৰু মই লগলাগি আৰু ২ কোটি টকা অনুমোদন দিম, যাতে ইয়াৰ অভাৱ-অভিযোগসমূহ দূৰ হয় ।"

Sukapha statue in Guwahati
গুৱাহাটীত চাওলুং চ্যুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োঁতা চ্যুকাফাৰ গুৱাহাটীত এটি প্ৰতিমূৰ্তিৰ বহুদিনীয়া অভাৱ আজি পূৰণ হ'ল । এটা গৌৰৱৰ দিন, সৌভাগ্যৰ দিন । কেন্দ্ৰীয় মে-ডাম-মে-ফী উদযাপন সমিতি আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্রী পৱিত্র মাৰ্ঘেৰিটাই এই প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণত বিশেষ আগভাগ লৈছিল ।"

অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী পৱিত্র মাৰ্ঘেৰিটা, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, মে-ডাম-মে-ফী উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি নিতুল গগৈকে ধৰি সমিতিৰ ভালেসংখ্যক বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে ।

