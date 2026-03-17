এজাক বৰষুণত জুবিনক্ষেত্ৰ উৱলি যাব ধৰাটো অসম চৰকাৰৰ অক্ষমণীয় অপৰাধ : আছুৰ ক্ষোভ

আছুৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত । ১৯ মাৰ্চত জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ।

On March 19, AASU will pay tribute to the late artist Zubeen Garg across the state
Published : March 17, 2026 at 8:44 PM IST

গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হোৱা ১৯ মাৰ্চত ছয়মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ব । ছয়মাহৰ দিনটোত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত প্ৰতিখন জিলাত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব ।

মঙলবাৰে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "কাইলৈ প্ৰতিনিধি সভাত আলোচনাৰ বিষয়সমূহ চূড়ান্ত হ'ব । প্ৰতিখন জিলাত ১৯ ছেপ্টেম্বৰত জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব ।"

এই সন্দৰ্ভত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজি অনুষ্ঠিত হোৱা কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা পৰৱৰ্তী সময়ৰ ৰূপলেখা অংকন কৰা হৈছে । ১৯ মাৰ্চত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ হেৰাই যোৱা ছয়মাহ পূৰ্ণ হ'ব । ছয়মাহ উপলক্ষে প্ৰতিখন জিলা সদৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত শ্ৰদ্ধা জনাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰি অসমৰ ৰাইজৰ আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ যি সংকল্প পুনৰ দোহাৰিম । জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নোপোৱালৈ ৰাইজৰ বুকুত জ্বলি থকা জুই নিৰ্বাপিত নহয় সেইটো খাটাং ।"

তেওঁ কয়,"আমি কিতাপৰ প্ৰকল্প এটা হাতত লৈছোঁ । এই প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত আজি ৰেখাংকন কৰিছোঁ, কি ধৰণেৰে আমি আগবাঢ়িম । আনহাতে ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী সংগতি ৰাখি বহু কেইটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ । সেইকেইটা পৰ্যায়ক্ৰমে ৰূপায়ণ কৰিম । ভূপেন হাজৰিকাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা ৫০ গৰাকীতকৈ অধিক লোকৰ লিখনিৰে গৱেষণা গ্ৰন্থৰ পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ । সেইখনৰ ৰূপৰেখা অংকন কৰা হৈছে । সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ জিলা ছাত্ৰ সন্থাবোৰলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ । নিৰ্বাচনৰ সময়ত ছাত্ৰ সন্থাই নিজৰ অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখি আগবাঢ়ি যায় তাৰ প্ৰতি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্য সকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ ।"

জুবিনক্ষেত্ৰৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ নোহোৱা হোৱা ছয়মাহ হ'ল । জুবিনক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণ স্থায়ী কাম ৰাইজৰ চকুত পৰা নাই । এজাক বৰষুণত জুবিনক্ষেত্ৰ উৱলি যাব ধৰাটো অসম চৰকাৰৰ অক্ষমণীয় অপৰাধ । কোনো অজুহাত, অবহেলা হেমাহিক ব্যৰ্থতাৰ দায়ে ঢাকিব নোৱাৰে । চৰকাৰক এটা আহ্বান নিৰ্বাচনৰ এই সময়ছোৱাত ৰাইজে আদৰ যঁচা ঠাইডোখৰ যাতে পৰিত্যক্ত হৈ নাথাকে তাৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব লাগে ।"

