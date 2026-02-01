অনাগত পাঁচ বছৰত জাতিটোক আৰু এখোজ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম : মুখ্যমন্ত্রী
ওপজা দিনত অসমখনক শক্তিমান কৰি ৰাখিবলৈ মা কামাখ্য়াক প্ৰাৰ্থনা ।
Published : February 1, 2026 at 6:25 PM IST
গুৱাহাটী: ওপজা দিনৰ পুৱাতে মা কামাখ্য়াৰ আশীষ ল’লে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ওপজা দিনটোতেই সকলোকে শান্তি প্ৰদান কৰাৰ লগতে অসমখনক শক্তিমান কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনালে মা কামাখ্য়াৰ ওচৰত । জন্মদিনতো মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ব্য়স্ত কাৰ্যসূচী ।
"জন্মদিন মানে এটা বছৰ বাঢ়ি যায় । জীৱনত মেচিউৰিটি আহে । আগত কৰা ভুলবোৰৰ সংশোধন আৰু বাকী থকা জীৱনটো আৰু বেছি ভালকৈ পাৰ হওক, যাতে আৰু বেছি কাম কৰিব পাৰো । জন্মদিনত তেনেকে বহুত চিন্তা মনলৈ আহে । বিশেষকৈ ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দেখিলে মনত এটা সাহস আৰু বিশ্বাস পাওঁ । অসমবাসী ৰাইজে বিগত ২৫ টা বছৰ মোক বিধায়ক, মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীৰ আসনত ৰাখিছে । ৰাইজৰ প্ৰতি মই সদায় কৃতজ্ঞ" - এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
অসমখনক শক্তিমান কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰাৰ্থনা :
দেওবাৰে ওপজা দিনত এনেদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই । ওপজা দিনৰ পুৱা মুখ্যমন্ত্রীয়ে মা কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হৈ মাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনায় । মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ লৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজি মোৰ ওপজা দিন । আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মা কামাখ্যাৰ চৰণত সেৱা জনাইছো । মা কামাখ্যাৰ শক্তিয়ে আমাৰ অসমখনক শক্তিমান কৰি ৰাখক । জাতিটোক আগুৱাই লৈ যাওক । সকলোকে শান্তি প্ৰদান কৰক । মা কামাখ্যাৰ ওচৰত তাকেই কামনা কৰিছো । সকলোৰে মংগল হওক । আজি মোৰ আন দিনাৰ দৰেই কাৰ্যসূচী আছে । গোৱালপাৰা, দৰঙলৈ যাম । সন্ধিয়া গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা হ'ব ।"
এইবাৰ আমি বেছি পুঁজি লাভ কৰিম :
কেন্দ্ৰীয় বাজেট সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "এটা সময় আছিল যেতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ বাজেটত ৰাজ্যত এখন ৰে’ল দিব, ৰাজ্যত এটা প্ৰকল্প দিব আদি ভবা হৈছিল ৷ কিন্তু এতিয়া সেইবিলাক যথেষ্ট সাধাৰণ কথা হৈ পৰিছে । আগতে ৰাজধানী এখন দিবৰ বাবে বাজেটৰ প্ৰয়োজন আছিল । আজিকালি তেনেকুৱা প্ৰয়োজন নাই । আমি মাত্র বাজেটত এটাই চাও যে ৰাজ্যলৈকে এইবাৰ ৰাজহ কিমান বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰা হ'ল । ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা বাজেটখনত আমি এটাই চাও যে যোৱা বছৰ আমাক কিমান টকা দিছিল আৰু এইবছৰ কিমান টকা দিব । মই নিশ্চিত যে যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ আমি বেছি পুঁজি লাভ কৰিম ।"
বহুত কাম কৰিব পৰা পৰ্যায়ত উপনীত হৈছো :
জন্মদিনৰ সংকল্প সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "শব্দৰ মায়াজালত থাকিব খোজা নাই । এইবাৰ এটাই সংকল্প যে মিত্রদলসমূহৰ সৈতে বিজেপিৰ চৰকাৰখন ভালদৰে হ'ব পাৰে । বহুত কাম কৰিব পৰা পৰ্যায়ত আমি আহি পালো । গতিকে মই ভাবো অনাগত পাঁচটা বছৰৰ বাবে চৰকাৰখন আহিলে জাতিটোক আৰু এখোজ আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম ।"
নীলাচলত কিবা কৰিবলৈ হ'লে মা কামাখ্যাৰ আদেশ লাগিব :
মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "কামাখ্যাত ৰোপৱে এটা হ'ব । কামাখ্যা কৰিডৰৰ প্ৰস্তাবো চলি আছে; কিন্তু এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে ই এটা প্ৰাচীন মন্দিৰ । নীলাচল পাহাৰৰ সকলো স্থানতে কিবা নহয় কিবা মঠ-মন্দিৰ আছে । গতিকে ইয়াত উন্নয়নমূলক কাম টকা থাকিলে নহ'ব মা কামাখ্যায়ো কৰিব দিব লাগিব । গতিকে ইয়াত অসুবিধা আছে । বেলেগ মন্দিৰসমূহ মানুহে নিৰ্মাণ কৰে; কিন্তু ইয়াত মা কামাখ্যা নিজে বিৰাজমান । ইয়াত কিবা কৰিবলৈ হ'লে মা কামাখ্যাৰ আদেশ লাগিব ।"