অনাগত পাঁচ বছৰত জাতিটোক আৰু এখোজ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম : মুখ্যমন্ত্রী

ওপজা দিনত অসমখনক শক্তিমান কৰি ৰাখিবলৈ মা কামাখ্য়াক প্ৰাৰ্থনা ।

Himanta Biswa Sarma in Maa Kamakhya Temple
ওপজা দিনত মা কামাখ্য়াৰ আশীষ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (ETV Bharat Assam)
ETV Bharat Assamese Team

Published : February 1, 2026 at 6:25 PM IST

গুৱাহাটী: ওপজা দিনৰ পুৱাতে মা কামাখ্য়াৰ আশীষ ল’লে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ওপজা দিনটোতেই সকলোকে শান্তি প্ৰদান কৰাৰ লগতে অসমখনক শক্তিমান কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনালে মা কামাখ্য়াৰ ওচৰত । জন্মদিনতো মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ব্য়স্ত কাৰ্যসূচী ।

"জন্মদিন মানে এটা বছৰ বাঢ়ি যায় । জীৱনত মেচিউৰিটি আহে । আগত কৰা ভুলবোৰৰ সংশোধন আৰু বাকী থকা জীৱনটো আৰু বেছি ভালকৈ পাৰ হওক, যাতে আৰু বেছি কাম কৰিব পাৰো । জন্মদিনত তেনেকে বহুত চিন্তা মনলৈ আহে । বিশেষকৈ ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দেখিলে মনত এটা সাহস আৰু বিশ্বাস পাওঁ । অসমবাসী ৰাইজে বিগত ২৫ টা বছৰ মোক বিধায়ক, মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীৰ আসনত ৰাখিছে । ৰাইজৰ প্ৰতি মই সদায় কৃতজ্ঞ" - এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

অসমখনক শক্তিমান কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰাৰ্থনা :

দেওবাৰে ওপজা দিনত এনেদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই । ওপজা দিনৰ পুৱা মুখ্যমন্ত্রীয়ে মা কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হৈ মাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনায় । মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ লৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজি মোৰ ওপজা দিন । আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মা কামাখ্যাৰ চৰণত সেৱা জনাইছো । মা কামাখ্যাৰ শক্তিয়ে আমাৰ অসমখনক শক্তিমান কৰি ৰাখক । জাতিটোক আগুৱাই লৈ যাওক । সকলোকে শান্তি প্ৰদান কৰক । মা কামাখ্যাৰ ওচৰত তাকেই কামনা কৰিছো । সকলোৰে মংগল হওক । আজি মোৰ আন দিনাৰ দৰেই কাৰ্যসূচী আছে । গোৱালপাৰা, দৰঙলৈ যাম । সন্ধিয়া গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা হ'ব ।"

Himanta Biswa Sarma in Maa Kamakhya Temple
এইবাৰ আমি বেছি পুঁজি লাভ কৰিম :

কেন্দ্ৰীয় বাজেট সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "এটা সময় আছিল যেতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ বাজেটত ৰাজ্যত এখন ৰে’ল দিব, ৰাজ্যত এটা প্ৰকল্প দিব আদি ভবা হৈছিল ৷ কিন্তু এতিয়া সেইবিলাক যথেষ্ট সাধাৰণ কথা হৈ পৰিছে । আগতে ৰাজধানী এখন দিবৰ বাবে বাজেটৰ প্ৰয়োজন আছিল । আজিকালি তেনেকুৱা প্ৰয়োজন নাই । আমি মাত্র বাজেটত এটাই চাও যে ৰাজ্যলৈকে এইবাৰ ৰাজহ কিমান বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰা হ'ল । ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা বাজেটখনত আমি এটাই চাও যে যোৱা বছৰ আমাক কিমান টকা দিছিল আৰু এইবছৰ কিমান টকা দিব । মই নিশ্চিত যে যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ আমি বেছি পুঁজি লাভ কৰিম ।"

Himanta Biswa Sarma in Maa Kamakhya Temple
বহুত কাম কৰিব পৰা পৰ্যায়ত উপনীত হৈছো :

জন্মদিনৰ সংকল্প সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "শব্দৰ মায়াজালত থাকিব খোজা নাই । এইবাৰ এটাই সংকল্প যে মিত্রদলসমূহৰ সৈতে বিজেপিৰ চৰকাৰখন ভালদৰে হ'ব পাৰে । বহুত কাম কৰিব পৰা পৰ্যায়ত আমি আহি পালো । গতিকে মই ভাবো অনাগত পাঁচটা বছৰৰ বাবে চৰকাৰখন আহিলে জাতিটোক আৰু এখোজ আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম ।"

Himanta Biswa Sarma in Maa Kamakhya Temple
নীলাচলত কিবা কৰিবলৈ হ'লে মা কামাখ্যাৰ আদেশ লাগিব :

মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "কামাখ্যাত ৰোপৱে এটা হ'ব । কামাখ্যা কৰিডৰৰ প্ৰস্তাবো চলি আছে; কিন্তু এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে ই এটা প্ৰাচীন মন্দিৰ । নীলাচল পাহাৰৰ সকলো স্থানতে কিবা নহয় কিবা মঠ-মন্দিৰ আছে । গতিকে ইয়াত উন্নয়নমূলক কাম টকা থাকিলে নহ'ব মা কামাখ্যায়ো কৰিব দিব লাগিব । গতিকে ইয়াত অসুবিধা আছে । বেলেগ মন্দিৰসমূহ মানুহে নিৰ্মাণ কৰে; কিন্তু ইয়াত মা কামাখ্যা নিজে বিৰাজমান । ইয়াত কিবা কৰিবলৈ হ'লে মা কামাখ্যাৰ আদেশ লাগিব ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

