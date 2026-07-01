যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে ভাল খবৰ দিলে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী সিংহলে
যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকৰ কাষত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহল । ঢেকীয়াখোৱাত ল'লে সেৱা ।
Published : July 1, 2026 at 7:50 PM IST
যোৰহাট: চিকিৎসক দিৱসৰ দিনাই যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকৰ কাষত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহল । অসম চৰকাৰৰ নৱ-নিযুক্ত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহল বুধবাৰে বিয়লি উপস্থিত হয় যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ।
স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ আন্তঃ আৰু বহিঃবিভাগৰ ভালেসংখ্যক ৰোগীৰ লগত স্বাস্থ্য সেৱা সন্দৰ্ভত বাৰ্তালাপ কৰাৰ পাছতেই চিকিৎসক আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ লগত এক আলোচনাত মিলিত হয় । ইয়াৰ পাছতেই সংবাদ মাধ্যমেৰে হোৱা বাৰ্তালাপত তেওঁ এহেজাৰখন বিচনাযুক্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনক লৈ বহুকেইটা ভাল খবৰ ৰাজহুৱা কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় উচ্চ মানসম্পন্ন কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কাৰ্ডিঅ'লজী আৰু নিউৰ'ল'জী, এই দুয়োটা বিভাগতে অতি উচ্চ মানসম্পন্ন চিকিৎসা আৰম্ভ হ'ব ।" লগতে তেওঁ প্ৰতিগৰাকী চিকিৎসকক চিকিৎসক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
ইয়াৰোপৰি সংবাদমেলখনত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ কথাও সদৰী কৰে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে । তেওঁ কয়- "মই বহুদিনৰ পৰা স্বাস্থ্য বিভাগ চাই আহিছোঁ । এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক স্বাস্থ্য শিক্ষাও চাবলৈ দিছে ।"
ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহল
বহু কেইটা চৰকাৰী কাৰ্যসূচী লৈ উজনি অসমত উপস্থিত হোৱা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে দুপৰীয়াৰ ভাগত ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত উপস্থিত হৈ শৰাই-নৈবেদ্য আগবঢ়াই সেৱা ধৰে ।
প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ আহি অভিভূত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিজন অসমীয়াক গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা পীঠস্থান ভাগ দৰ্শন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।