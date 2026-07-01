ETV Bharat / state

যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে ভাল খবৰ দিলে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী সিংহলে

যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকৰ কাষত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহল । ঢেকীয়াখোৱাত ল'লে সেৱা ।

On Doctors' Day Health Minister Ashok Singhal at Jorhat Medical College
ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 1, 2026 at 7:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: চিকিৎসক দিৱসৰ দিনাই যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকৰ কাষত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহল । অসম চৰকাৰৰ নৱ-নিযুক্ত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহল বুধবাৰে বিয়লি উপস্থিত হয় যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ।

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ আন্তঃ আৰু বহিঃবিভাগৰ ভালেসংখ্যক ৰোগীৰ লগত স্বাস্থ্য সেৱা সন্দৰ্ভত বাৰ্তালাপ কৰাৰ পাছতেই চিকিৎসক আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ লগত এক আলোচনাত মিলিত হয় । ইয়াৰ পাছতেই সংবাদ মাধ্যমেৰে হোৱা বাৰ্তালাপত তেওঁ এহেজাৰখন বিচনাযুক্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনক লৈ বহুকেইটা ভাল খবৰ ৰাজহুৱা কৰে ।

যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ ভাল খবৰ দিলে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় উচ্চ মানসম্পন্ন কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কাৰ্ডিঅ'লজী আৰু নিউৰ'ল'জী, এই দুয়োটা বিভাগতে অতি উচ্চ মানসম্পন্ন চিকিৎসা আৰম্ভ হ'ব ।" লগতে তেওঁ প্ৰতিগৰাকী চিকিৎসকক চিকিৎসক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।

ইয়াৰোপৰি সংবাদমেলখনত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ কথাও সদৰী কৰে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে । তেওঁ কয়- "মই বহুদিনৰ পৰা স্বাস্থ্য বিভাগ চাই আহিছোঁ । এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক স্বাস্থ্য শিক্ষাও চাবলৈ দিছে ।"

On Doctors' Day Health Minister Ashok Singhal at Jorhat Medical College
ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত আশিস ল'লে অশোক সিংহলে (ETV Bharat Assam)

ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহল

বহু কেইটা চৰকাৰী কাৰ্যসূচী লৈ উজনি অসমত উপস্থিত হোৱা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে দুপৰীয়াৰ ভাগত ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত উপস্থিত হৈ শৰাই-নৈবেদ্য আগবঢ়াই সেৱা ধৰে ।

On Doctors' Day Health Minister Ashok Singhal at Jorhat Medical College
ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত ল'লে সেৱা (ETV Bharat Assam)

প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ আহি অভিভূত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিজন অসমীয়াক গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা পীঠস্থান ভাগ দৰ্শন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক: 'ধুনু-মুনু' লৈ আহি আছে বেঙেনা পাৰ্টী, প্ৰেমত প্ৰতাৰিতসকলৰ বাবেও বিশেষ আঁচনি

জোনাইত বন্যাৰ্তৰ সৈতে কথা পাতিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান, কিৰেণ ৰিজিজুৱে; সংস্থাপনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি

TAGGED:

ON DOCTORS DAY
চিকিৎসক দিৱস
যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
HEALTH MINISTER ASHOK SINGHAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.