ETV Bharat / state

জনজাতিকৰণৰ দাবী; চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল সৰুপথাৰ

জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে সৰুপথাৰত চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ । মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ ।

ASSU protest at sarupathar
চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল সৰুপথাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 10, 2025 at 11:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: সৰুপথাৰত চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাই সাংস্কৃতিক সমদলেৰে ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । সদৌ চাওতাল ছাত্র সন্থাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত, এছু সৰুপথাৰ সমজিলা, এছু মেৰাপানী আঞ্চলিক, এছু উত্তৰ গোলাঘাট আঞ্চলিক, এছু বোকাখাত আঞ্চলিক, ধনশিৰি আঞ্চলিক চাওতাল মাঝি মণ্ডল আৰু সৰুপথাৰ সমজিলাৰ সমূহ ৰাইজৰ সহযোগত এই প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সমদল ।

সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থা, গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত সোমবাৰে সৰুপথাৰত বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । সৰুপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰুপথাৰ নগৰৰ মাজেৰে গৈ সৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত সামৰণি পৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।

চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল সৰুপথাৰ (ETV Bharat Assam)

সংগঠনটোৰ মতে, ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত চাওতালসকল অতি প্ৰাচীন অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক গোষ্ঠীৰ । অতীজৰে পৰা এই জনগোষ্ঠীটোৱে কৃষিভিত্তিক জীৱন নিৰ্বাহ কৰি, প্ৰকৃতিৰ লগত সহৱস্থান কৰিও একবিংশ শতিকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মূলসুঁতিৰ পৰা বহু পিছপৰি ৰ'ল । স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতে আজি ৭৮ বছৰ গৰকাৰ পাছতো জনগোষ্ঠীটোৱে পোহৰৰ বাট দেখা নাই ।

সেয়ে অসমত বসবাস কৰা ভূমিপুত্ৰ চাওতালসকলৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত সৰুপথাৰত ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । পৰম্পৰাগত বাদ্যযন্ত্ৰৰ ধ্বনিৰে সৰুপথাৰৰ ৰাজপথ কঁপায় সংগঠনটোৱে ।

ASSU protest at sarupathar
চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল সৰুপথাৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, হাজাৰ হাজাৰ লোকে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ "চাওতালসকলক জনজাতি প্ৰদান কৰক, চাওতালসকলক চাহ জনজাতি নামকৰণ কৰা বন্ধ কৰক, আদিবাসী শান্তি চুক্তি ৰূপায়ণ কৰক, We Want Land Patta, No ST No Rest, We Want ST, চাওতালসকল জাগিছে, ST Our Birth Right, বিজেপি চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ" শ্লোগানেৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।

ASSU protest at sarupathar
মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ (ETV Bharat Assam)

ইফালে প্ৰতিবাদকাৰী সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই কয়, "আজি সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত সৰুপথাৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা এটা বৃহৎ সমদল উলিয়াইছোঁ । অসমত বসবাস কৰা চাওতাল জনগোষ্ঠীক বাৰম্বাৰ অসম চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে । যাৰ বাবে আজি চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ সমূহ ৰাইজে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে । নিৰ্বাচন আহিলাই ললিপপ দিয়াৰ দৰেই কয় যে জনজাতিকৰণৰ বাবে আমি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছোঁ । এই প্ৰতিটো কথাই অসম চৰকাৰৰ মিছা হৈছে ।"

ASSU protest at sarupathar
মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ (ETV Bharat Assam)

লগতে কয়, "যদি চাওতাল জনগোষ্ঠীক জীয়াই ৰাখিব বিচাৰিছে, ২০২৬ চনৰ আগতেই জনজাতি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক । দ্বিতীয়তে, চাওতালসকলৰ বহু লোক আজি পৰ্যন্ত ভূমিহীন হৈ আছে, তেওঁলোকক ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰক ।"

ইয়াৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ ১১ টা দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।

ASSU protest at sarupathar
মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ (ETV Bharat Assam)

দাবীসমূহ হৈছে

  • অসমৰ অষ্ট্ৰিকমূলৰ চাওতাল জনগোষ্ঠীক ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৩৪২ নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি শীঘ্রেই জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰা ।
  • অসমৰ চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ ভাষা, সংস্কৃতি, কলা-কৃষ্টি আৰু সর্বাংগীণ বিকাশৰ বাবে চাওতাল উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰা ।
  • চাওতাল জনগোষ্ঠীক চাহ জনজাতিৰ পৰিৱৰ্তে চাওতাল জনগোষ্ঠী হিচাপেই জাতিগত প্রমাণ-পত্র প্রদান কৰা ।
  • The Assam Land and Revenue Regulations Act, 1886, Chapter-X অনুসৰি চাওতালসকলৰ ভূমি সংৰক্ষণ কৰি ভূমিৰ অধিকাৰ ৰূপায়ণ কৰা ।
  • চাওতালী ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তি প্রদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা ।
  • চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ বাবে সুকীয়াকৈ উচ্চ শিক্ষা আৰু সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ আসন সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা ।
  • The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ৰ অধীনত বনাঞ্চলত দীর্ঘদিনৰ পৰা বসবাস কৰা চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ ভূমিহীন লোকক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা ।
  • The Adivasi Peace Accord ৰ দফাসমূহ আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰা ।
  • Adivasi Peace Accord অনুসৰি গঠন হোৱা Adivasi Welfare and Development Council ৰ ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্ধাৰিত পুঁজি মুকলি কৰা ।
  • Adivasi Peace Accord অনুসৰি কেডাৰসকললৈ আর্থিক সাহায্য মুকলি কৰা ।
  • অসমত শীঘ্রেই আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰৰ (Inner Line Permit) ব্যৱস্থা কৰা ।
লগতে পঢ়ক :১০০ টকাতে তিনিবিধ সামগ্ৰী যোগান ধৰিব চৰকাৰে : মুখ্য়মন্ত্ৰী
লগতে পঢ়ক :CJM আদালত স্থানান্তৰৰ বিৰোধিতাৰে উকীল সন্থাৰ প্ৰতিবাদী সমদল

TAGGED:

ALL SANTAL STUDENTS UNION
ASSU DEMAND ST
চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSU PROTEST AT SARUPATHAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.