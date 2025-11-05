মহানায়ক হ'বলৈ কিমান সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল সুধাকণ্ঠই ? কোনে কৰিছিল সহায়...

মহানায়ক হ'বলৈ কিমান সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল সুধাকণ্ঠই ? কোনে কৰিছিল সহায়...
জন্মৰ মাত্ৰ ৯ মাহত অন্তৰ্ধান হৈছিল সুধাকণ্ঠ । ৫ বছৰত সাহিত্যৰথীয়ে দিছিল আশিস । তথাপিও সংগ্ৰাম কিয় ? জানিবলৈ পঢ়ক..
Published : November 5, 2025 at 10:38 AM IST
গুৱাহাটী : অসম আৰু অসমীয়াৰ সুধাকণ্ঠহীন ১৪ টা বছৰ ৷ আজিৰেপৰা ১৪ বছৰ পূৰ্বে বুঢ়ালুইতৰ দুয়োপাৰ জনচেতনা আৰু সুৰেৰে উজ্জ্বল কৰি চিৰ বিদায় মাগিছিল সুৰৰ যাদুকৰ, সংগীতসূৰ্য মহানায়ক ভূপেন হাজৰিকাই । আমি আজি যিগৰাকী ভূপেন হাজৰিকাক জানো শৈশৱৰে পৰাই তেওঁ তেনে জীৱন যাপনেই কৰিছিল নে ? সংগীত জগতত মহানায়ক হ'বলৈ কিমান সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল সেইবোৰ কথা আমি হয়তু বহুতেই জ্ঞাত নহয় ।
আপুনি সপোনতো কল্পনা কৰিব পাৰে নে ভূপেন হাজৰিকাই আপেলৰ বাগানত কাম কৰিছিল ? এসময়ত শ্ৰমিকো আছিল সুধাকণ্ঠ ? এয়াই আছিল জীৱন সংগ্ৰামৰ আঁৰৰ কাহিনী । সুধাকণ্ঠই শ্ৰমৰ মধ্য়মেদিয়েই অধ্য়য়নো কৰিছিল । দিনত এসাঁজ খাই নিশাৰ সাজৰ বাবেও চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছিল । জীৱনৰ শেষলৈকে আছিল সংগ্ৰাম ।
আজি বিশ্ববৰণ্য শিল্পী ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ সংখ্যাক মৃত্যুবাৰ্ষিকী । আজিৰ এই দিনটোত ৰাজ্যজুৰি স্মৰণ কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পীগৰাকীক । এই দিনটোতেই মহান শিল্পীগৰাকীক সুঁৱৰি ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাসৰ সম্পাদিকা তথা সংগীতশিল্পী মঞ্জুলা হাজৰিকাই ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত উল্লেখ কৰিলে আপুনি-মই নজনা সুধাকণ্ঠৰ জীৱনৰ বহুতো কথা ।
২০১১ চনৰ আজিৰ দিনটোতে অসমী আইৰ বুকু ৰিক্ত কৰি চিৰবিদায় লৈছিল বিশ্ব নাগৰিক ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাই । কায়িকভাৱে তেওঁ নাই যদিও আজিও কিন্তু বিশ্ব বৰেণ্য শিল্পীগৰাকী জীয়াই আছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ হৃদয়ত ৷ বহুকালজয়ী গীতৰ স্ৰষ্টা ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিসমূহ প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈকে বিয়পি আছে ।
৯ মাহতে অন্তৰ্ধান হৈছিল সুধাকণ্ঠ :
শদিয়াত থকা সময়ত কেঁচুৱা ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা মনোৰম কাহিনী আছে । এই সন্দৰ্ভত মঞ্জুলা হাজৰিকাই কয়, "ভূপেনদাৰ পিতৃ নীলকান্ত হাজৰিকাই কাম কৰিছিল শদিয়াত । তেওঁ নেফাত কাম কৰিছিল । সেইসময়ত তেওঁৰ পিতৃ নীলকান্ত হাজৰিকা আৰু মাতৃ শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকাই উক্ত অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ সৈতে খুব মিলাপ্ৰীতিৰে আছিল । এদিন মাতৃ শান্তিপ্রিয়া হাজৰিকাই ভূপেনদাক শুৱাই থৈ ঘৰুৱা কাম-কাজত ব্যস্ত হৈ আছিল । কাম কৰি আহি দেখে যে তাত ভূপেনদা নাই । চাৰিওফালে হুলস্থূল লাগিল । থানাতো খবৰ দিয়া হ'ল । পিছে, তিনিদিনলৈ ভূপেনৰ কোনো খবৰ নাই ।"
মঞ্জুলা হাজৰিকাই পুনৰ কয়, "তিনিদিনৰ পিছত বলুং গাঁৱৰ আদি মহিলা কেইগৰাকীমানে ভূপেনদাক লৈ আহিছে । লৈ আহি শান্তিপ্রিয়াক জনালে যে তেওঁলোকে মৰমতে শিশুটিক লৈ গৈছিল । সেই তিনিদিন মহিলাসকলে ভূপেনদাক তেওঁলোকৰ দুগ্ধ খুৱাই ৰাখিছিল ।" লগতে তেওঁ কয়, "ভূপেনদা শেষৰ তিনি মাহমান সময় আমাৰ ঘৰত আছিল । সেইসময়ত মই ভূপেন হাজৰিকাৰ 'লুইতৰ পৰা মিচিচিপিলৈ' এই গ্ৰন্থখন লিখিবলৈ লৈছিলো । এইবোৰ ভূপেনদাৰ মুখেৰে শুনা কথা ।"
ৰসৰাজে দিছিল আশিস :
৫ বছৰ বয়সত সাহিত্যৰথী ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আশিস পাইছিল ভূপেন হাজৰিকাই । এই সন্দৰ্ভত মঞ্জুলা হাজৰিকাই কয়, "সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা যেতিয়া অসমৰ পৰা গুচি যাব সেই সময়চোৱাত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আশিস পাইছিল ভূপেনদাই । এখন গীতৰ সভাত লগ পাইছিল । ভূপেনদাই কৈছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই সেই সময়ত খুব তামোল খাইছিল । হঠাতে তেখেতে ভূপেনদাক ৰ'বলৈ দি, পানীৰে মুখখন ধুই চুমা এটা খাই কৈছিল "তইয়ে আমাৰ মদন"। সেই সময়ত পশ্চিমবংগত 'মাষ্টাৰ মদন' বুলি এগৰাকী শিশুশিল্পী আছিল । তেনেদৰে ভূপেনদাক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে আশিস দিছিল ।"
সাফল্য়ৰ আঁৰত আছিল ভাতৃ অমৰ হাজৰিকা :
মঞ্জুলা হাজৰিকাই এই প্ৰসংগত কয়, "ভূপেনদাই সংঘাতবোৰ কৈছিল, সংগ্ৰামবোৰৰ বিষয়ে কৈছিল । বিশেষকৈ ভূপেনদাৰ এগৰাকী ভাতৃ অমৰ হাজৰিকাৰ কথা প্ৰায়ে কৈছিল । অমৰ হাজৰিকাৰ অৰিহণা ভূপেনদাৰ জীৱনত সাংঘাতিক আছিল, যাক ভূপেনদাই মৰমতে বুলবুলীয়া বুলি মাতিছিল । অভাৱ-অনাটনৰ মাজতে শিক্ষা আহৰণৰ প্ৰবল হাবিয়াস লৈ সুদূৰ বেনাৰসলৈ যোৱা ভূপেন হাজৰিকাৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ মাচুলৰ যি সমস্যা হৈছিল তাৰে সকলোখিনিৰ দায়িত্ব লৈছিল অমৰ দাই । তেওঁ নিজে পঢ়া-শুনা ইমান নকৰি মিলিটেৰীৰ ট্ৰাক চলাবলৈ ল'লে । অমৰ হাজৰিকাই প্ৰভু দয়াল হিমৎসিংকাৰ পৰা এখন মিলিটেৰী ট্রাক ভাৰা ল'লে আৰু ভাৰালৈ লোৱা ট্রাকখনেৰে সৈন্যবাহিনীৰ মানুহ কেম্পলৈ অনা-নিয়া কৰি ধন সংগ্ৰহ কৰি ভূপেনদাৰ পৰীক্ষাৰ মাচুল পঠিয়াইছিল । গতিকে ভূপেনদাৰ জীৱনত অমৰ দাৰ এটা বিশেষ স্থান আছে ।"
অসমৰ প্ৰতি এক বিশেষ টান আছিল :
বিশ্ব নাগৰিক হৈ নিজৰ মাতৃভূমিক আঁকোৱালি লৈ আছিল তেওঁ । এই সম্পৰ্কে মঞ্জুলা হাজৰিকাই কয়, "ভূপেনদাই যেতিয়া বিদেশলৈ গৈছিল সাগৰৰ সেই জাহাজখনেৰে গৈ থাকোঁতেও কিবা এটা দেখিলেই তেওঁৰ অসমখনলৈ মনত পৰিছিল । ভূপেনদাই সকলোতে অসমখন বিচাৰি ফুৰিছিল । ভূপেনদাৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো গীত আছিল কাবুলি গীত । কেইগৰাকীমান কাবুলি শিল্পীৰ পৰা গীতটি শিকিছিল । শিকি মঞ্চত পৰিৱেশন কৰি সোণৰ মেডেল পাইছিল । সেইদিনাই ভূপেনদাৰ মনটো বিশ্বমুখী হৈছিল; কিন্তু বিশ্বমুখী ভূপেন হাজৰিকাই সদায় নিজৰ মাতৃভূমি অসমক কেতিয়াও পাহৰা নাছিল । লুইতৰ বিশালতাই ভূপেনদাক আহ্বান কৰে সদায় । এগৰাকী বিশ্বনাগৰিক হৈ নিজৰ মাতৃভূমিক আঁকোৱালি লৈ থাকিব পৰা সেই ব্যক্তিজন ভূপেনদা আছিল ।"
সুধাকণ্ঠই ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ পেলাইছিল কিয় ?
ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ 'মিলি জীয়ৰী' উপন্যাসখন কথাছবি কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে উপন্যাসৰ পটভূমিৰ তথ্য বিচাৰি ভূপেন হাজৰিকা গৈছিল লখিমপুৰলৈ । তাৰ পৰা ঘটনাক্ৰমে আৰম্ভ হৈছিল তেওঁৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা । এই সন্দৰ্ভত মঞ্জুলা হাজৰিকাই কয়, "ভূপেনদা ৰাজনৈতিক যাত্ৰাত আমাৰ ঘৰখন জড়িত । মোৰ দেউতা হেমচন্দ্ৰ হাজৰিকা স্বাধীনোত্তৰ কালৰ লখিমপুৰৰ বিধায়ক আছিল । তেওঁ তেতিয়া মিৰি জীয়ৰী কৰিবলৈ গৈছিল । তেতিয়া তাৰে স্থানীয় যুৱক-যুৱতী সকলে আহি ভূপেনদাক নাওবৈচা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল । তেতিয়া দেউতাই ভূপেনদাক নিৰ্বাচন খেলিব নেকি বুলি সুধিছিল । মোৰ দেউতা আৰু ভূপেনদাৰ দেউতাক ভাল বন্ধু আছিল ।"
প্ৰথম অৱস্থাত ভূপেনদা নিৰ্বাচনত উঠিবলৈ মান্তি হোৱা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়,"স্থানীয় যুৱক-যুৱতীসকলৰ অনুৰোধ মৰ্মে নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । মোৰ দেউতা বিধায়ক আছিল কংগ্ৰেছৰ; কিন্তু ভূপেনদাই নিৰ্দলীয়ভাৱে মনোনয়ন দিছিল আমাৰ ঘৰৰ পৰা । সেইবাৰ ভূপেনদা ৮ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত তাৰ পৰা জয়ী হয় । তেনেদৰে ভূপেনদা ৰাজনীতি জগতৰ লগত জড়িত হৈ পৰিল । পৰৱৰ্তী সময়ত মঙলদৈ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলে যদিও পৰাজয় বৰণ কৰে । শেষৰ ফালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলি পৰাজয় বৰণ কৰাৰ পাছত তেওঁ অকমান হতাশাত ভুগিছিল । তেতিয়া তেওঁ কৈছিল মই ভুল কৰিলোঁ, মই আচলতে ৰাজনীতিৰ মানুহ নহয়, মোৰ এইখন স্থানে নহয়,ইয়াত মই আহিবই নলাগিছিল । এইটো ভূপেনদাই শেষৰ ফালে কৈছিল ।"
উল্লেখ্য যে, কোনো তেজৰ সম্পৰ্ক নাথাকিলেও ভূপেন হাজৰিকাই সদায় ভগ্নীসম জ্ঞান কৰিছিল মঞ্জুলা হাজৰিকাক । শেষ সময়তচোৱাৰ প্ৰায় তিনি মাহ সময় মঞ্জুলা হাজৰিকাৰ ঘৰত আহি থাকিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে । সেইসময়ত তেওঁৰ বিষয়ে বহু কথাই কৈছিল মঞ্জুলা হাজৰিকাক । যিবোৰ সামৰি মঞ্জুলা হাজৰিকাই ৰচনা কৰিছে 'ভূপেন হাজৰিকাৰ লুইতৰ পৰা মিচিচিপিলৈ' । ২০১১ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত এই পৃথিৱী এৰি যোৱাৰ অন্তিম মুহূর্তত কোকিলাবেন ধীৰুভাই আম্বানী চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকসকল, নাৰ্ছ আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ সুদীৰ্ঘ সময়ৰ সহযোগী কল্পনা লাজমীৰ উপৰি বিশিষ্ট সাহিত্য়িক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, প্রদীপ পূজাৰী, সন্দীপ হাজৰিকা, মনীষা হাজৰিকাৰ লগতে উপস্থিত আছিল মঞ্জুলা হাজৰিকা ।