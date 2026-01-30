শীঘ্ৰে মুকলি হ'ব দৰঙী ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি

শীঘ্ৰে মুকলি হ'ব দৰঙী ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি
দৰং জিলাৰ পটালশিংপাৰাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৩৭ ফুট উচ্চতাৰ ৰজাৰ প্ৰতিমূৰ্তি । কিন্তু কোন এই দৰঙী ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণ ?
মঙলদৈ : দৰঙী ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণৰ বিষয়ে আপুনি জানেনে ? অসমৰ ইতিহাসৰ এক পৰিচিত নাম কৃষ্ণ নাৰায়ণ । কোচ ৰাজবংশীৰ মহাপ্ৰতাপী ৰজাৰ বিষয়ে হয়তো আজিৰ তাৰিখত বহুতে নাজানে ।
১৮০০ শতিকাৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ দৰং ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱশালী আৰু স্বাভিমানী কোচ ৰাজবংশী ৰজাগৰাকীৰ স্মৃতিত বাৰু কি কৰিছে চৰকাৰে ? এই সকলো দিশ সামৰি আমাৰ এই প্ৰতিবেদন ।
প্ৰথমে জানো আহত দৰঙী ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণৰ বিষয়ে । কোচ ৰাজবংশী ৰজাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম প্ৰভাৱশালী আছিল ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণ । ১৬১৫ খ্ৰীষ্টাব্দত মোগলৰ হাতৰ পৰা দৰঙক উদ্ধাৰ কৰি ১৬১৬ খ্ৰীষ্টাব্দত বলিনাৰায়ণক ধৰ্ম নাৰায়ণ নাম দি দৰঙক আহোমৰ কৰতলীয়া ৰজা পাতিছিল । কিন্তু দৰঙী ৰাজবংশৰ প্ৰথমজন স্বাধীন ৰজা হিচাপে কৃষ্ণ নাৰায়ণে নিজকে ঘোষণা কৰিছিল । ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণে আহোমৰ আধিপত্য অস্বীকাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁক কৰতলীয়া কৰিবলৈ আহোম ৰজা গৌৰীনাথ সিংহই বহুবাৰ চেষ্টা কৰিও বিফল হোৱাত ইংৰাজৰ সহায় ল'বলগীয়া হোৱাৰ পিছতো ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণে যুঁজি গৈছিল । অৱশ্যে কেপ্টেইন ৱেলছৰ অসম আক্ৰমণৰ সময়ত এবছৰ মান যুদ্ধৰ অন্তত: ইংৰাজৰ আধুনিক অস্ত্ৰৰ ওচৰত ৰজা কৃষ্ণনাৰায়ণে হাৰ মানিবলগীয়া হৈছিল ।
আচৰিত কথাটো হ'ল যে পূৰ্বৰ দৰং ৰাজ্যৰ স্বাধীনতা অটুট ৰাখিবলৈ যুদ্ধ কৰা ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কিছু অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছিল । দৰঙী ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি অবিভক্ত দৰং তথা কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ আছিল । সেই অভাৱ এতিয়া দূৰ হোৱাৰ দিশে ।
দৰঙী ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণৰ সোণালী ইতিহাস যুগ যুগান্তৰলৈ জীয়াই ৰাখিবলৈ অসম চৰকাৰৰ কোচ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদৰ পুঁজিৰে মঙলদৈৰ পটালশিংপাৰাত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণ শিশু উদ্যানত ৰজাৰ এক প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেন সিংহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দৰঙী ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণৰ ৩৭ ফুট ওখ মূৰ্তিটো ।
দৰঙৰ ৰাইজ তথা কোচ ৰাজবংশীসকলৰ বাবে আশাৰ খবৰ যে অহা ১ ফেব্ৰুৱাৰীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উন্মোচন কৰিব প্ৰতিমূৰ্তিটো । চিলাৰায় দিৱসৰ দিনাই ৰাজ্যবাসীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উছৰ্গা কৰিব এই প্ৰতিমূৰ্তি । একেদিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মঙলদৈ চহৰৰ কৰিমচকত সদৌ দৰং কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ নৱনিৰ্মিত ভৱনটিও উদ্বোধন কৰিব । দৰঙী ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ বহুদিনীয়া অভাৱ পূৰণ হোৱাৰ লগতে ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণৰ জীৱন আৰু পৰাক্ৰমৰ বিষয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা কৰিছে ৰজাৰ বংশধৰ কনক নাৰায়ণে দেৱে ।
কামৰ পৰ্যালোচনা কৰি দৰঙী ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণৰ বংশধৰ কনক নাৰায়ণ দেৱে কয়, "৫১৬ সংখ্যক চিলাৰায় জন্মজয়ন্তী উৎসৱ এইবাৰ অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে মঙলদৈত অনুষ্ঠিত কৰিব । ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মঙলদৈত সদৌ দৰং কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ চিলাৰায় ভৱনৰ দ্বাৰ মুকলি কৰিব । তাৰ পৰা পোনে পোনে কোচ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা দৰঙী ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব আৰু তাৰ পৰাই তেওঁ ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ দিন কাৰণ সেই দিনটোতে তেওঁৰ (মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা) জন্মদিন । তেওঁৰ আশীৰ্বাদত কোচ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদে দৰং জিলাত বহুখিনি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।" আগন্তুক দিনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৰং জিলাৰ বাবে বহু উন্নয়নমূলক আঁচনি ঘোষণা কৰিব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে কনক নাৰায়ণ দেৱে ।
