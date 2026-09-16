ETV Bharat / state

১৯ ছেপ্তেম্বৰত আছুৰ উদ্যোগত 'পোহৰৰে চাকিগছি' অনুষ্ঠান, ন্যূনতম খৰচত জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাত্ৰী কঢ়িয়াব ৰাজ্যিক চালক সন্থাই

অভিশপ্ত ১৯ ছেপ্তেম্বৰৰ এবছৰ হ'বৰে হ'ল । আছুৰ উদ্যোগত ৰাজ্যজুৰি 'পোহৰৰে চাকিগছি' অনুষ্ঠান, অসম ৰাজ্যিক চালক সন্থাই ন্যূনতম খৰচত নিব জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ ।

On 19th September, AASU will hold a program titled 'Puharore Chaki Gosi' across Assam
অভিশপ্ত ১৯ ছেপ্তেম্বৰৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ আছু, অসম ৰাজ্যিক চালক সন্থাৰ (FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2026 at 9:36 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: মাজত মাত্ৰ দুটা দিন, অসমবাসীয়ে কেতিয়াও নিবিচৰা সেই দিনটোৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী নোহোৱা হোৱাৰ পৰা প্ৰতিজন অসমীয়াই এটা বছৰ বুকুত যেন এচটা গধুৰ শিল লৈ পাৰ কৰিছে । অভিশপ্ত সেইদিনটোৰ এটা বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ ক্ষণত হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গক ৰোমন্থন কৰিবলৈ বিভিন্ন দল-সংগঠনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

ৰাজ্যজুৰি আছুৰ 'পোহৰৰে চাকিগছি' অনুষ্ঠান

সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানমৰ্মে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত অহা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ‘পোহৰৰে চাকিগছি’ শীৰ্ষক বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হ'ব । আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই এই কথা সদৰী কৰে । তেওঁ সামাজিক মাধ্যমযোগে এক ভিডিঅ' বাৰ্তাত এই বিষয়ে উল্লেখ কৰে ।

১৯ ছেপ্তেম্বৰত আছুৰ উদ্যোগত 'পোহৰৰে চাকিগছি' অনুষ্ঠান (ETV Bharat)

উৎপল শৰ্মাই কয়, "সৃষ্টিৰ পোহৰেৰে অগণন হৃদয় জয় কৰা প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ নিবেদন কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানমৰ্মে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত অহা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ‘পোহৰৰে চাকিগছি’ শীৰ্ষক এটি বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হ'ব । এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে প্ৰতিখন জিলা ছাত্ৰ সন্থাই স্থানীয় শিল্পী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, বিশিষ্ট নাগৰিক আৰু ৰাইজক লগত লৈ জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীত ‘মায়াবিনী’ পৰিৱেশন কৰিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন ইতিবাচক আৰু সৃষ্টিশীল কাৰ্যসূচীৰে শিল্পীগৰাকীৰ চিন্তা, সৃষ্টি আৰু চেতনাক উদযাপন কৰা হ’ব । আনহাতে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গুৱাহাটীৰ লতাশিল খেলপথাৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হ’ব ‘পোহৰৰে চাকিগছি’ কাৰ্যসূচী ।’’

শৰ্মাই আন এক প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি কয়, ‘‘এটা বছৰ পাৰ হ'বলৈ হ'ল অসমৰ ৰাইজৰ মনত এটা প্ৰশ্ন অনবৰতে দোলা দি আছে, প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে কেতিয়া ন্যায় পাব ? যেতিয়াৰ পৰা আদালতত দৈনন্দিন শুনানি আৰম্ভ হৈছে, ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো সঠিকভাৱে আগবাঢ়িছে বুলি মানুহ কিছু আশ্বস্ত হৈছে । তেতিয়াৰে পৰা ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই অহা বন্ধ হৈছে ।"

তেওঁ কয়,"কিন্তু প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীত মানুহৰ অন্তৰত জ্বলি থকা জুই নিৰ্বাপিত হোৱা নাই । যেতিয়ালৈ দোষীয়ে কঠোৰ আইনী শাস্তি লাভ নকৰিব, তেতিয়ালৈ জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাইছে বুলি লক্ষ্য লক্ষ্য অনুৰাগী ৰাইজ আশ্বস্ত নহ'ব তেতিয়ালৈকে জুইকুৰা নিৰ্বাপিত নহয় । পুনৰবাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীৰ ন্যায়ৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ ।’’

শেষত উৎপল শৰ্মাই কয়, ‘‘এবছৰ পাৰ হৈ গ'ল এতিয়াৰ পৰি জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰাজী পৰিকল্পিত সংৰক্ষণ, নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰ, তেখেতৰ মানৱতাবাদী আদৰ্শ চিন্তা, অসম প্ৰেম, এইবোৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ কঢ়িয়াই লৈ যোৱা এই যাত্ৰাটো পৰিকল্পিত ভাৱে আগবাঢ়িব লাগিব ।’’ ইয়াৰ বাবে উদ্যোগ ল'বলৈ তেওঁ চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।

ব্যৱসায়ৰ ঊৰ্ধত জুবিন দা

বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জুবিন ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব 'জুবিন দিৱস' । জুবিন ক্ষেত্ৰৰ ইয়াৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে । এই বিশেষ দিনটোক কেন্দ্ৰ কৰি অসম ৰাজ্যিক চালক সন্থাই জুবিন অনুৰাগীসকলৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

On 19th September, AASU will hold a program titled 'Puharore Chaki Gosi' across Assam
ন্যূনতম খৰচত জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ নিয়াৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই চালক সন্থাই জুবিন অনুৰাগীসকলক অতি ন্যূনতম খৰচত জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ অহা-যোৱা কৰাৰ এক বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিব । সদৌ অসম ৰাজ্যিক চালক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আব্দুল কাদিৰে এই কথা সদৰী কৰে ।

ইটিভি ভাৰতৰ আগত কাদিৰে কয়, "ব্যৱসায়ৰ উৰ্ধত আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন দা । তেখেতৰ বাবে আমি এই ক্ষুদ্ৰতম প্ৰয়াসটো কৰিছোঁ । জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাব বিচৰা যাত্ৰীসকলে যদি অসম ৰাজ্যিক চালক সন্থাৰ গাড়ীত যাব বিচাৰে, তেন্তে তেওঁলোকে কোনো অতিৰিক্ত ভাড়া দিব নালাগে । কেৱল ইন্ধনৰ খৰচটো দিলেই খানাপাৰাৰ পৰা জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আৰু জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰা পুনৰ খানাপাৰালৈ অহা-যোৱা কৰিব পাৰিব ।"

তদুপৰি অনলাইন যোগে ৰাজ্যিক চালক সন্থাৰ গাড়ী বুকিং কৰিলে ৫০ শতাংশ ভাড়া আদায় দিলে হ'ব । ইয়াৰ উপৰি যাত্ৰীসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া খোৱা পানীৰো ব্যৱস্থা কৰিব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।

তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰায় ১৫০ ৰ পৰা ২০০ খন গাড়ী এই সেৱাত নিয়োজিত থাকিব । এই বিশেষ গাড়ীবোৰ খানাপাৰাত সাজু হৈ ৰৈ থাকিব । গাড়ীবোৰ চিনাক্তকৰণৰ বাবে প্ৰতিখন গাড়ীতে জুবিন গাৰ্গৰ প'ষ্টাৰ আৰু অসম ৰাজ্যিক চালক সন্থাৰ প'ষ্টাৰ লগোৱা থাকিব । ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ৭ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৬ বজালৈ এই বিশেষ সেৱা উপলব্ধ হ'ব ।"

সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "আমি সৰুৰে পৰা জুবিন দাৰ গান শুনি শুনিয়েই ডাঙৰ হৈছোঁ । তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা সদায় পৃথক । আপোনালোকে মন কৰিলে দেখিব যে যিকোনো ৰাজহুৱা পৰিবহনত যাত্ৰা কৰিলে প্ৰায় ৯০ শতাংশ গাড়ীতে জুবিন গাৰ্গৰ গান বাজি থাকে । তেওঁ অকল এজন শিল্পীয়েই নাছিল, সমাজৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ সদায় আগভাগ লৈ আহিছে । তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব ইমান মহান আছিল যে সাধাৰণ মানুহে তাক ঢুকিয়েই নাপায় ।"

লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ সন্মান কিমান? মৃত্যুৰ পাছতহে পাইছে বেছি সন্মান! ফেন ক্লাবৰ সৈতে ইটিভি ভাৰত বিশেষ...

জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতত বিদ্ৰোহী চেতনা: প্ৰতিবাদ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা আৰু সামাজিক অসন্তুষ্টিৰ এক চমু বিশ্লেষণ

TAGGED:

আছু
জুবিন গাৰ্গ
অসম ৰাজ্যিক চালক সন্থা
ZUBEEN GARG DEATH ANNIVERSARY
ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.