নিচান টিলাই পূৰণ কৰিলে লাভলীনাৰ আন এক সপোন !
গুৱাহাটীৰ গাতে লাগি থকা নিচান টিলা এতিয়া অসমৰ এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । য'ত লাভলীনা বৰগোহাঁই আহিও আপ্লুত হৈছে ।
Published : December 8, 2025 at 11:12 AM IST
সোণাপুৰ : সচৰাচৰ বক্সিং ৰিঙত দেখা পোৱা অলিম্পিক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁইক দেখা গ'ল ব্যতিক্ৰমী ৰূপত । এইবাৰ দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াত অংশগ্ৰহণ বক্সাৰগৰাকীৰ । নিচান টিলাত উঠি বিহংগৰ দৰে উৰি চালে লাভলীনাই । হয়, আপুনি ঠিকেই ধৰিছে পেৰাগ্লাইডিঙৰ আমেজ ল'লে লাভলীনাই । নিচান টিলাত এই অভিজ্ঞতাৰ সাক্ষী হৈ আনন্দিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বক্সাৰগৰাকী । লাভলীনাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে জনাৰ পূৰ্বে জানো আহক এই নিচান টিলা ক'ত আছে আৰু আপুনি কেনেকৈ ইয়াত পেৰাগ্লাইডিঙৰ অভিজ্ঞতা ল'ব পাৰিব ?
নিচান টিলাত পেৰাগ্লাইডিং
এই বিৰল অনুভৱ আৰু আকাশত মুক্ত বিহংগৰ দৰে উৰিবলৈ এতিয়া আপুনি দূৰলৈ যাব নালাগে । গুৱাহাটীৰ দাঁতিকাষৰীয়া ডিমৰীয়াৰ ধোপগুৰি (বাঁহতলা)ৰ ঢৌমৰা পাহাৰৰ মনোমোহা এডোখৰ ঠাই, যাক স্থানীয় যুৱকসকলে মৰমেৰে নাম দিছে 'নিচান টিলা'। যি এতিয়া হৈ পৰিছে পেৰাগ্লাইডিং প্ৰেমীৰ এক নতুন আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ ।
মনোৰম পৰিৱেশৰ নিচান টিলাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাইলট ৰুদ্ৰজিৎ লুখুৰাখন আৰু বিক্ৰম চৌধুৰীৰ উদ্যোগত স্থানীয় যুৱকসকলে পেৰাগ্লাইডিঙৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰি এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এই উদ্যোগৰ ফলত ইতিমধ্যে ৭ জন স্থানীয় যুৱকে নিজাববীয়াকৈ উৰিব পৰা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পাইলট হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
নিচান টিলাৰ অভিলেখ
নিচাল টিলাৰ আকাশ মাৰ্গৰ পৰাই এক বিশাল অভিলেখ ৰচনা কৰা হৈছে । চলিত বছৰৰ শিৱৰাত্ৰীৰ দিনটোতে নিচান টিলাৰ 'টেক অফ' পইণ্টৰ পৰা সৰ্বোচ্চ ১২৯০ মিটাৰ উচ্চতালৈ সফল উৰণ সম্পন্ন কৰাটো আছিল ৰাজ্যৰ ভিতৰতে এক নতুন ৰেকৰ্ড । এই কৃতিত্বই নিচান টিলাক কেৱল এখন উপযুক্ত ঠাই হিচাপে নহয়, ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ মাজত পেৰাগ্লাইডিঙৰ বাবে উপযুক্ত মঞ্চ হিচাপেও প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।
স্থানীয় যুৱ শক্তিৰ প্ৰচেষ্টা
এই ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী স্থানীয় যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত আছে শৰৎ, প্ৰহ্লাদ, মৃগাংক, বিদ্যুৎ, নিৰজ, কুৰচিং, বিবেক, ববিতাকে ধৰি কেইবাগৰাকী । তেওঁলোকে নিজৰ স্থান নিচান টিলাত নিতৌ অনুশীলন কৰি নতুন চামক পেৰাগ্লাইডিঙৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে । নিচান টিলাৰ এই উদীয়মান পাইলটসকলে ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলং, উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু মেঘালয়ৰ (নিৰ্জৰ) দৰে পাহাৰীয়া স্থানতো উৰণৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ দক্ষতা অৰ্জন কৰিছে । প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা এজন যুৱকে কয়, "আমি কেৱল মনোৰঞ্জনৰ বাবে পেৰাগ্লাইডিং কৰা নাই, আমি আমাৰ ঠাইখনক এক আগশাৰীৰ এডভেঞ্চাৰ ক্ৰীড়া কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব বিচাৰো ।"
আকাশত উৰাৰ অভিজ্ঞতা ল'লে লাভলীনাই
অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে বৰ্তমান ৰিঙৰ বাহিৰেও অন্য এক সপোন পূৰণৰ আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে । দেওবাৰে নিচান টিলাত এক মনোমোহা পৰিৱেশত পেৰাগ্লাইডিং কৰি আকাশত উৰাৰ এক অনন্য অনুভৱ লাভ কৰে দেশৰ গৌৰৱ লাভলীনাই । ইয়াৰ পিছতে ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত লাভলীনাই নিচান টিলাৰ মনোমোহা পৰিৱেশৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে, "সৰুৰে পৰা এটা সপোন আছিল । আকাশত উৰি থকা টিভিত হে দেখিছিলোঁ । বহুত মন আছিল আকাশত উৰিবলৈ । সেয়ে ইয়ালৈ আহিলো আৰু উৰিলো । ই এক অন্যন্য অভিজ্ঞতা, আকাশত উৰা বুলি ক'লে কেনেকুৱা লাগে ! আজি বহুত বেছি ভাল লাগিছে ।"পেৰাগ্লাইডিং কৰি নিজৰ সপোন পূৰণৰ আনন্দই যেন অলিম্পিকৰ সফলতাৰ দৰেই তেওঁক পুলকিত কৰি তুলিছে । নিজৰ চখ আৰু আনন্দৰ মাজতো পেছাদাৰী দায়িত্বৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সজাগ লাভলীনা । তেওঁ স্পষ্ট কৈ কয় যে এই বছৰটো তেওঁৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
তেওঁ কয়, "এই বছৰটো মোৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ । আগন্তুক নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ আছে, কমনৱেলথ গেমছ আছে । তাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা প্ৰস্তুতি চলাই আছো, বক্সিং ৰিঙৰ প্ৰস্তুতিৰ সমান্তৰালকৈ একাডেমীখনো চলাই নিবলগীয়া হৈছে ।" নৱপ্ৰজন্মক সঠিক পথ দেখুওৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত কয়, "ল'ৰা-ছোৱালীবোৰক যেন সঠিক পথ দেখুৱাই আগবঢ়াই নিব পাৰো, তাৰ বাবেও মই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো ।"
নিচান টিলা সম্পৰ্কে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পেৰাগ্লাইডাৰৰ মন্তব্য
দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াক অসমৰ পৰ্যটনৰ এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে ডিমৰীয়াৰ ধোপগুৰি-বাঁহতলাস্থিত মনোমোহা নিচান টিলাত সফলতাৰে পেৰাগ্লাইডিং কাৰ্যসূচী চলাই আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পেৰাগ্লাইডাৰ ৰুদ্ৰজিৎ লুখুৰাখনে । তেওঁৰ মতে এই স্থান পেৰাগ্লাইডিঙৰ বাবে সকলো ফালৰ পৰা উপযুক্ত আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে স্থানীয় যুৱক-যুৱতীসকলক স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ লগতে অসমৰ পাহাৰসমূহৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । ২০১৬ চনত মহাৰাষ্ট্ৰত পেৰাগ্লাইডিং আৰম্ভ কৰা লুখুৰাখনে ক'ভিড মহামাৰীৰ কিছু পূৰ্বে অসমলৈ এই অভিযান কঢ়িয়াই আনে । প্ৰথমে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু চন্দ্ৰপুৰ আদি স্থানত কেইবাজনো যুৱকৰ সৈতে কাম কৰাৰ পিছত বৰ্তমান ডিমৰীয়াৰ নিচান টিলাত তেওঁলোকে নিজৰ স্থায়ী ঘাটি স্থাপন কৰিছে ।
তেওঁ এই সন্দৰ্ভত কয়, "প্ৰথমতে আমি দুজনমান আছিলো, কিন্তু লাহে লাহে এতিয়া নিচান টিলাত আমাৰ দলত ৭ জন যুৱক-যুৱতী আছে । তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ নিজে উৰিব পৰা হৈছে ।" তেওঁ মাজে মাজে আহি নিৰীক্ষণ কৰে আৰু যাত্ৰীকো লৈ আহে । পেৰাগ্লাইডিঙৰ বাবে নিচান টিলাৰ বিশেষত্ব বৰ্ণনা কৰি তেওঁ কয়, "এই নিচান টিলাৰ পৰিৱেশ অতি ধুনীয়া আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতা নাই । ইয়ালৈ আহিলে প্ৰায় ১২০০ মিটাৰ পাহাৰ বগাই অহাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ জৰিয়তে 'হাই কেন ফ্লাই'ৰ দৰে এক অনন্য অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পৰা যায় ।"
তেওঁৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পাইলট বিক্ৰম চৌধুৰীয়ে একেলগে এই স্থানত কাম কৰি আহিছে । তেওঁলোকৰ মূল লক্ষ্য হ'ল স্থানীয় যুৱক-যুৱতীসকলক এই দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে আগুৱাই লৈ যোৱা । তেওঁ লগতে কয় যে বৈঠালাংচু আৰু ডিমা হাছাওতো ইতিমধ্যে পেৰাগ্লাইডিং আৰম্ভ কৰা হৈছে । তেওঁ এইটোও নিশ্চিত কৰে যে তেওঁলোকে অসম পৰ্যটন বিভাগৰ সৈতে কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ অনুমতি সাপেক্ষেহে সকলো উৰণ কাৰ্যসূচী চলাই আছে । পেৰাগ্লাইডিঙৰ দৰে দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে ডিমৰীয়াৰ নিচান টিলাই এতিয়া অসমৰ এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিমৰ (Adventure Tourism) মানচিত্ৰত এক বিশেষ স্থান দখল কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
