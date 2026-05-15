আমাৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ল'ব লাগিব: ক্ষুব্ধ স্বৰ্ণশিল্পীৰ হুংকাৰ

আমাৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ল'ব লাগিব: ক্ষুব্ধ স্বৰ্ণশিল্পীৰ হুংকাৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা আৰু আমদানি শুল্ক বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে নিখিল অসম স্বৰ্ণশিল্পী সমিতিৰ প্ৰতিবাদ ।
Published : May 15, 2026 at 8:52 PM IST
গুৱাহাটী: প্ৰথমে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সোণ ক্ৰয় নকৰিবলৈ আহ্বান আৰু তাৰ পিছত সোণ আৰু ৰূপত আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি । চৰকাৰে লোৱা এই পদক্ষেপৰ পিছতে স্বৰ্ণশিল্পীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান আৰু আমদানি শুল্ক বৃদ্ধিৰ পিছতে সোণ-ৰূপৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ ফলত এতিয়া গ্ৰাহকৰ সংখ্যাও হ্ৰাস পাইছে । এনে পৰিস্থিতিত স্বৰ্ণশিল্পীসকল উপাৰ্জনৰ দিশত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশো ঘটিছে ।
তাৰে অংশ হিচাপে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত স্বৰ্ণশিল্পীসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে । গুৱাহাটীত নিখিল অসম স্বৰ্ণশিল্পী সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্ল'গান দিয়া দেখা গ'ল ।
মহানগৰীৰ লাখটকীয়াত আয়োজিত এই প্ৰতিবাদত অংশ লৈ সমিতিৰ মুখ্য উপদেষ্টা প্ৰশান্ত কুমাৰ ৰয়ে কয়, "১০ মে'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নাগৰিকক সোণ নিকিনিবলৈ আহ্বান জনাইছে । এই আহ্বানৰ পিছতেই আমাৰ দোকানত গ্ৰাহক নাইকীয়া হৈছে । ভাৰতৰ ১০ কোটি স্বৰ্ণশিল্পীৰ জীৱনলৈ সংকট আহিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক আহ্বান জনোৱাৰ পিছতে স্বৰ্ণশিল্পক ধ্বংস কৰাৰ বাবে আমদানি শুল্ক ৬ পৰা ১৫ শতাংশলৈ বঢ়াই দিছে । আনহাতে ৩ শতাংশ পুনৰ জিএছটি বঢ়াব বুলি শুনি আছোঁ । এইদৰে বৃদ্ধি কৰি থাকিলে সাধাৰণৰ মানুহে সোণ ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰা হ'ব । তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ পিছৰে পৰা আমাৰ গ্ৰাহক একেবাৰে নাই । আমি জীয়াই কেনেদৰে থাকিম । আমাৰ অধিকাৰ যদি কাঢ়ি ল'ব লগা আছিল আমাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিছিল ।"
চৰকাৰে স্বৰ্ণশিল্পীসকলৰ আহ্বানৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিলে অনাগত দিনত তীব্ৰ আন্দোলন কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ সকীয়াই দিয়ে ।
প্ৰতিবাদত অংশ লৈ সমিতিৰ কামৰূপ জিলাৰ সম্পাদক নয়ন ধৰে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "স্বৰ্ণশিল্পীসকলে যদি চৰম সিদ্ধান্ত লয় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব মোদীয়ে ল'ব লাগিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজি যি জাতিধ্বংসী ভূমিকা লৈছে । আমি কি কৰ্ম কৰি খাম । আমাক আজি ৰাজপথলৈ নমাই দিছে । আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে ।" তেওঁ লগতে কয়, "সোণ কিনাৰ বাবে যদি সমস্যা হৈছে যিবোৰ কোটিপতিয়ে বেংকৰ লকাৰত সোণ ৰাখিছে সেইবোৰ জব্দ কৰক । ঘৰত গৈ তালাচী কৰক । আমাৰ গ্ৰাহকে নিজৰ ধৰণে সোণ কিনিব চৰকাৰৰ পইচাৰ নিকিনে । কৰ দি সোণ কিনিব তাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ ক'ব সোণ কিনিব নালাগে বুলি !"
মুঠতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি স্বৰ্ণশিল্পীসকল তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । শীঘ্ৰে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈও স্বৰ্ণশিল্পীসকলে আহ্বান জনাইছে ।
