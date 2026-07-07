৬৪ বছৰে বোজা কঢ়িওৱা ঐতিহাসিক শৰাইঘাট এতিয়া ক্লান্ত : দুমাহলৈ জিৰণি

৬৪ বছৰে বোজা কঢ়িওৱা ঐতিহাসিক শৰাইঘাট এতিয়া ক্লান্ত : দুমাহলৈ জিৰণি
১৩ জুলাইৰ পৰা ১৫ ছেপ্টেম্বৰলৈ বন্ধ থাকিব পুৰণি শৰাইঘাট দলং ৷ ১৯৬২ চনতে নিৰ্মিত শৰাইঘাটৰ মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন ৷
Published : July 7, 2026 at 8:39 PM IST|
Updated : July 7, 2026 at 8:55 PM IST
গুৱাহাটী: দুমাহৰ বাবে বন্ধ থাকিব শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলং । ৰে'ল বিভাগে মেৰামতিৰ বাবে দলংখনেৰে যাতায়ত বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । এই কথা মঙলবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পলে সংবাদমেল যোগে সদৰী কৰে । জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, " অহা ১৩ জুলাইৰ পৰা ১৫ ছেপ্টেম্বৰলৈ বন্ধ থাকিব পুৰণি শৰাইঘাট দলং । পুৰণি দলঙত কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবে শীঘ্ৰে কাম কৰিব লাগে । সেয়েহে শীঘ্ৰে মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন আছে । সেয়ে নতুন শৰাইঘাট দলঙেৰে দুয়োফালৰ পৰা বাহনবোৰ চলাচল কৰিব ।"
তেওঁ কয়, "পুৰণি শৰাইঘাট বন্ধ হ'বলৈ মাজত ৫-৬ দিন আছে ৷ উক্ত দিন কেইটাত জৰুৰী কাম থাকিলে, বিমানবন্দৰ বা পৰীক্ষাৰ কাৰণে অহা ব্যক্তিসকলে এই বিষয়টো নজৰত ৰাখি অলপ সময় হাতত ৰাখি যাতে যাত্ৰা কৰে । তদুপৰি বৰাগাঁৱৰ পৰা চাংসাৰিলৈ যান-বাহন আৰক্ষীৰ তদাৰকী দল থাকিব । যাতে গাড়ী বেয়া হ'লে তাৎক্ষণিক ভাবে উদ্ধাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব ।"
সংবাদমেলত কামৰূপৰ এছএছপি সুভাশীষ বৰুৱাই কয়, "দুমাহ ধৰি পুৰণি শৰাইঘাট দলংখনত কোনোধৰণৰ যানবাহন চলাচল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব ।
সেয়েহে নামনি অসমৰ পৰা উজনি অসমলৈ যাবলগীয়া গধুৰ বাহন যেন ট্ৰাকবোৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰে-তেজপুৰ-কলিয়াবৰ হৈ যাব পাৰিব ৷ উজনিৰ পৰা ধুবুৰী বা নামনিলৈ অহা গধুৰ বাহনবোৰ কলিয়াবৰ-তেজপুৰ হৈ বাইহাটা চাৰিআলিৰে যাব পাৰিব ৷ ইফালে নামনি অসমৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰলৈ অহিবলগীয়া বাহনবোৰে কুমাৰ ভাস্কৰ বাৰ্মা নতুন দলঙেৰে অহা-যোৱা কৰিব লাগিব । জৰুৰী বাহন আৰু বাছবোৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বাৰ্মা দলঙেৰে চলাচল কৰিবলৈ দিয়া হ'ব ।"
কামৰূপ মহানগৰ ডিচিপি (ট্ৰেফিক) জয়ন্ত সাৰথি বৰাই কয়, "আমি সকলো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ৷ যিখিনি কামৰূপ(ম)ৰ পৰা কামৰূপলৈ ওলাই যায় তাত বাধা নাথাকিব । শৰাইঘাটৰ নতুন দলঙেৰে গুৱাহাটীলৈ আহিব পাৰিব বা গুৱাহাটীৰ পৰা যাব পাৰিব ৷ নতুন দলঙেৰে যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত যাতে বাহনবোৰ কোনেও অভাৰটেক কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে ৷ নতুন শৰাইঘাট দলংখনৰ মাজত ডিভাইডাৰৰ ব্যবস্থা কৰা হ'ব । উজনি অসমৰ ফালৰ পৰা নামনিলৈ চলাচল কৰা ট্ৰাকবোৰ কলিয়াবৰ-তেজপুৰ হৈ ঘূৰাই দিয়া হ'ব ।"
লগতে পঢ়ক: অসম চৰকাৰে লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ ১ লাখ কোটি হ'লেও বিপদসীমাৰ তলত: বিত্তমন্ত্ৰী