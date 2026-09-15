ETV Bharat / state

শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলং: দুমাহৰ মেৰামতিৰ অন্তত যাতায়াতৰ বাবে মুকলি

প্ৰায় ৮ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলংখন মেৰামতি আৰু ৰং কৰা হৈছে ।

OLD SARAIGHAT BRIDGE
শৰাইঘাট দলং (ফাইল ফটো) (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2026 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: প্ৰায় দুমাহৰ অন্তত শৰাইঘাটৰ দলং যাতায়াতৰ উপযোগী হৈ উঠিছে ৷ মঙলবাৰে উত্তৰ-পূৱ সীমান্ত ৰে’লৱেৰ মহাপ্ৰবন্ধকৰ উপস্থিতিত হোৱা এক অনুষ্ঠানৰ পাছতে যাতায়াতৰ বাবে শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলঙখন মুকলি কৰা হয় । প্ৰায় ৮ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে উন্নত প্ৰযুক্তিৰে দলংখন মেৰামতি কৰা হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত উত্তৰ-পূৱ সীমান্ত ৰে’ল বিভাগৰ মহাপ্ৰবন্ধক চেতন কুমাৰ শ্ৰীবাস্তৱে কয়, ‘‘১৯৬২ চনত নিৰ্মাণ কৰা শৰাইঘাট দলংখনৰ সৈতে ইতিহাস জড়িত হৈ আছে । ৬৪ বছৰ পিছতো আজি দলংখন সগৌৰৱে থিয় হৈ আছে । ইয়াত এখন নতুন দলং নিৰ্মাণ হৈছে আৰু এখন হ’ব ৷ কিন্তু ইয়াৰ সৈতে এক ইতিহাস জড়িত হৈ আছে । ১৯৬২ চনত শৰাইঘাট দলংখনে অসমক মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত কৰিছিল ।’’

শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলং পুনৰ মুকলি (ETV Bharat Assam)

শ্ৰীবাস্তৱে লগতে কয়, ‘‘দলংখন নিৰ্মাণৰ পিছত বিশেষ মেৰামতি হোৱা নাই । দুই-চাৰি বছৰৰ পৰা আমি দলংখন মেৰামতিৰ বাবে চাই আছিলো । আমি দুই মাহৰ ভিতৰত মেৰামতি কৰিছো । প্ৰায় ৮ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলংখন মেৰামতি আৰু ৰং কৰা হৈছে । এয়া মেৰামতি কৰাটো জৰুৰী আছিল । কিয়নো বছৰ বছৰ ধৰি যানবাহন চলাচল কৰি থকাৰ বাবে কাম কৰিব পৰা হোৱা নাছিল ।’’

উল্লেখ্য যে, মেৰামতিৰ বাবে বিগত ১৩ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলংখন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ আছিল । মেৰামতিৰ বাবে দলংখন বন্ধ হোৱাৰ পিছত নতুন শৰাইঘাট দলঙৰ ওপৰেদি দুয়ো দিশৰ পৰা যান-বাহন চলাচল কৰিছিল ।

বিশেষকৈ নামনি অসমৰ দিশৰ পৰা উজনি অসমৰ দিশলৈ যোৱা সকলো গধুৰ যান-বাহন(যাত্রীবাহী বাছৰ বাহিৰে) বাইহাটা চাৰিআলি-কলিয়াবৰ তিনিআলি হৈ আৰু উজনি অসমৰ পৰা নামনি অসমৰ দিশলৈ অহা সকলো গধুৰ যান-বাহন(যাত্রীবাহী বাছৰ বাহিৰে) কলিয়াবৰ তিনিআলি-বাইহাটা চাৰিআলি হৈ যাবলৈ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল ।

দলংখন মুকলি হোৱাৰ পিছত যানজঁট হ্ৰাস পোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: ড্ৰাগছ পুলিয়ে পোখাই নিৰ্মূল কৰাৰ দাবী আছু-অসম সেনাৰ

TAGGED:

পুৰণি শৰাইঘাট দলং
উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰে’ল বিভাগ
ইটিভি ভাৰত অসম
OLD SARAIGHAT BRIDGE REPAIR
OLD SARAIGHAT BRIDGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.