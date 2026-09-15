শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলং: দুমাহৰ মেৰামতিৰ অন্তত যাতায়াতৰ বাবে মুকলি

শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলং: দুমাহৰ মেৰামতিৰ অন্তত যাতায়াতৰ বাবে মুকলি
প্ৰায় ৮ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলংখন মেৰামতি আৰু ৰং কৰা হৈছে ।
Published : September 15, 2026 at 7:00 PM IST
গুৱাহাটী: প্ৰায় দুমাহৰ অন্তত শৰাইঘাটৰ দলং যাতায়াতৰ উপযোগী হৈ উঠিছে ৷ মঙলবাৰে উত্তৰ-পূৱ সীমান্ত ৰে’লৱেৰ মহাপ্ৰবন্ধকৰ উপস্থিতিত হোৱা এক অনুষ্ঠানৰ পাছতে যাতায়াতৰ বাবে শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলঙখন মুকলি কৰা হয় । প্ৰায় ৮ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে উন্নত প্ৰযুক্তিৰে দলংখন মেৰামতি কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত উত্তৰ-পূৱ সীমান্ত ৰে’ল বিভাগৰ মহাপ্ৰবন্ধক চেতন কুমাৰ শ্ৰীবাস্তৱে কয়, ‘‘১৯৬২ চনত নিৰ্মাণ কৰা শৰাইঘাট দলংখনৰ সৈতে ইতিহাস জড়িত হৈ আছে । ৬৪ বছৰ পিছতো আজি দলংখন সগৌৰৱে থিয় হৈ আছে । ইয়াত এখন নতুন দলং নিৰ্মাণ হৈছে আৰু এখন হ’ব ৷ কিন্তু ইয়াৰ সৈতে এক ইতিহাস জড়িত হৈ আছে । ১৯৬২ চনত শৰাইঘাট দলংখনে অসমক মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত কৰিছিল ।’’
শ্ৰীবাস্তৱে লগতে কয়, ‘‘দলংখন নিৰ্মাণৰ পিছত বিশেষ মেৰামতি হোৱা নাই । দুই-চাৰি বছৰৰ পৰা আমি দলংখন মেৰামতিৰ বাবে চাই আছিলো । আমি দুই মাহৰ ভিতৰত মেৰামতি কৰিছো । প্ৰায় ৮ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলংখন মেৰামতি আৰু ৰং কৰা হৈছে । এয়া মেৰামতি কৰাটো জৰুৰী আছিল । কিয়নো বছৰ বছৰ ধৰি যানবাহন চলাচল কৰি থকাৰ বাবে কাম কৰিব পৰা হোৱা নাছিল ।’’
উল্লেখ্য যে, মেৰামতিৰ বাবে বিগত ১৩ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলংখন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ আছিল । মেৰামতিৰ বাবে দলংখন বন্ধ হোৱাৰ পিছত নতুন শৰাইঘাট দলঙৰ ওপৰেদি দুয়ো দিশৰ পৰা যান-বাহন চলাচল কৰিছিল ।
বিশেষকৈ নামনি অসমৰ দিশৰ পৰা উজনি অসমৰ দিশলৈ যোৱা সকলো গধুৰ যান-বাহন(যাত্রীবাহী বাছৰ বাহিৰে) বাইহাটা চাৰিআলি-কলিয়াবৰ তিনিআলি হৈ আৰু উজনি অসমৰ পৰা নামনি অসমৰ দিশলৈ অহা সকলো গধুৰ যান-বাহন(যাত্রীবাহী বাছৰ বাহিৰে) কলিয়াবৰ তিনিআলি-বাইহাটা চাৰিআলি হৈ যাবলৈ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল ।
দলংখন মুকলি হোৱাৰ পিছত যানজঁট হ্ৰাস পোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: ড্ৰাগছ পুলিয়ে পোখাই নিৰ্মূল কৰাৰ দাবী আছু-অসম সেনাৰ