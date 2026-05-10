যোৰহাটত ভয়ংকৰ কাণ্ড; ৬৫ বছৰীয়া বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি নাবালিকাই ল'লে চৰম সিদ্ধান্ত
আম পাৰিবলৈ যাওতে ঘৰৰ ভিতৰত ৰঁচীৰে বান্ধি নাবালিকাক ধৰ্ষণ অভিযোগ ।
Published : May 10, 2026 at 11:45 AM IST
যোৰহাট/টীয়ক: মানৱ সমাজক জোকাৰি যোৱা এক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হ'ল যোৰহাটৰ চেনিজানৰ ৰামপুৰত । লাহদৈগড় আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত চেনিজান ৰামপুৰত ৬৫ বছৰীয়া বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী নাবালিকা । দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ এগৰাকী নাবালিকাই নিজ ঘৰৰ ভিতৰতে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি যোৱা বৃহস্পতিবাৰে দুগৰাকী ১২ বছৰীয়া নাবালিকাই বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ আহি চাহ বাগিচাৰ মাজৰ এজোপা আম গছৰ পৰা আম পাৰিবলৈ বুলি গৈছিল । তেনে সময়তে ঘৰত অকলশৰে থকা ৰাধেশ্যাম বাউৰি নামৰ অভিযুক্তটোৱে দুয়োগৰাকী নাবালিকাক বলপূৰ্বক ঘৰৰ ভিতৰলৈ নি দুৱাৰ বন্ধ কৰি ৰঁচীৰে বান্ধি থয় । ইয়াৰ পিচতেই এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰে ।
স্থানীয় ৰাইজৰ ভাষ্য় অনুসৰি প্ৰথম অৱস্থাত মাক-দেউতাকলৈ ভয় কৰি নাবালিকাগৰাকীয়ে ঘটনাটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰা নাছিল । অৱশ্য়ে নাবালিকাগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে সকলো কথা পিতৃ-মাতৃক বিৱৰি কয় । কি কৰিব, কি নকৰিব উৱাদিহ নাপাই ঘটনা সন্দৰ্ভত পিতৃ-মাতৃয়ে ৰাজহুৱা মেলৰ আয়োজন কৰিবলৈ বুলি গাঁৱৰ ৰাইজক মাতিবলৈ যাওতেই শুকুৰবাৰে বিয়লিৰ ভাগত এগৰাকী নাবালিকাই ঘৰৰ ভিতৰতে চৰম সিদ্ধান্ত ল'লে ।
ইয়াৰ পিচতেই উত্তপ্ত হৈ পৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটো । নিশা শ শ লোক উপস্থিত হৈ জঘন্য-কাণ্ড সংঘটিত কৰা ৰাধেশ্যাম বাউৰিক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই আনি লপা-থপা দিয়ে । তেনে সময়তে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কোনোমতে জীৱন ৰক্ষা কৰে ৰাধেশ্যামৰ । ইপিনে, ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰা ৰাইজে অভিযুক্তৰ ঘৰ জ্বলাই দিবলৈও উদ্যত হয় । অৱশ্যে যোৰহাট জিলা আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
নিশাই দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত নাবালিকাগৰাকীৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰাধেশ্যামক । সম্প্ৰতি অভিযুক্ত ৰাধেশ্যামক আদালতত হাজিৰ কৰাই অধিক তদন্তৰ বাবে দুদিনৰ বাবে পুনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈছে ।
ইপিনে, চৰম সিদ্ধান্ত লোৱা নাবালিকাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে কৰা অভিযোগ অনুসৰি এয়া এক হত্যাকাণ্ড । ৰাইজ মেলৰ বাবে দুৰ্ভগীয়া নাবালিকাগৰাকীৰ পিতৃ-মাতৃয়ে গাঁৱৰ ৰাইজক মাতিবলৈ যাওতে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ ধৰা পৰাৰ ভয়ত ঘৰৰ ভিতৰতে ৰাধেশ্যামে হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়া বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "১২ বছৰীয়া নাবালিকা দুগৰাকীয়ে বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ আহি চাহ বাগিচাৰ মাজৰ এজোপা আম গছৰ পৰা আম পাৰিবলৈ যাওতে বলপূৰ্বক ঘৰৰ ভিতৰলৈ লৈ যায় । দুৱাৰৰ ভিতৰফালে তলা মাৰি বন্ধ কৰি ৰঁচীৰে বান্ধি এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰে । প্ৰথমতে এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে কোনেও জনা নাছিল । "
এই সন্দৰ্ভত আন এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়,"আমি এতিয়া ন্যায় বিচাৰো । এসপ্তাহৰ ভিতৰত এই নৰপিশাচটোক ফাঁচী দিব লাগিব । ছোৱালী দুজনী মাত্ৰ ১১/১২ বছৰীয়া । মাক-দেউতাক বৰ অজলা । বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল যদিও আমি শুকুৰবাৰেহে গম পাইছো । আমাৰ গাঁৱৰ ভিডিপিক অভিযোগ দিছিল । আমিও সভা পাতি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা আছিল;কিন্তু কালি এই দুৰ্ঘটনাটো ঘটিল । শাস্তি কঠোৰ হ'ব লাগিব ।"
ইপিনে, এনে জঘন্য-কাণ্ড সংঘটিত কৰা ৰাধেশ্যামক এসপ্তাহৰ ভিতৰত ফাঁচীৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে । স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰি কয় যে প্ৰায় ১৫ বছৰৰ পূৰ্বে নিজ ঘৰতেই ৰাধেশ্যামে এনে কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল । তেতিয়াই পত্নী, পুত্ৰ আৰু কন্যাই পিতৃৰ সংগ ত্যাগ কৰি হিন্দুবাৰী চাহ বাগিচালৈ গুচি গৈছিল । তেতিয়াৰে পৰাই ৰামপুৰত অকলশৰে আছিল ৰাধেশ্যাম বাউৰি ।
