অ'এনজিচিৰ পাইপ লাইনৰ পৰা তেল চুৰি, চুৰিকাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী জব্দ
সৰুপথাৰত তেল চুৰি চক্ৰ, অ'এনজিচিৰ পাইপ লাইনৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ তেল চুৰি ৷
Published : August 4, 2026 at 1:44 PM IST
সৰুপথাৰ : সৰুপথাৰত অ'এনজিচিৰ পাইপ লাইনৰ পৰা বৃহৎ তেল চুৰিৰ ঘটনা । সোমবাৰে নিশা স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত সৰুপথাৰৰৰ উৰিয়াঘাটৰ শ্যামগাঁৱত অ'এনজিচিৰ পাইপ লাইন ফুটা কৰি তেল চুৰি কৰা সামগ্ৰী জব্দ কৰা হয় ।
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, ৰজাপুখুৰী গাঁৱৰ মানুহ এঘৰৰ বাৰীৰ পিছফালে সংঘটিত কৰিছিল চুৰিকাণ্ড ।
উল্লেখ্য যে, অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী উৰিয়ামঘাটৰ ঘোলাপানী তৈলখাটৰ পৰা পাইপলাইনযোগে তিতাবৰ বৰহোলালৈকে অ'এনজিচিয়ে তেলসৰবৰাহ কৰে । উক্ত পাইপলাইনতেই দুষ্ট চক্ৰই অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে চুৰি কৰি আহিছিল তেল ।
বিগত বহু সময় ধৰি উৰিয়ামঘাটৰ উক্ত স্থানত তেল চুৰি কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল ৰাইজে । সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে সোমবাৰে নিশা গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে তেল চুৰি কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ অনাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় অ'এনজিচিৰ কৰ্তৃপক্ষ ৷
এই সন্দৰ্ভত অ'এনজিচিৰ বিষয়া এজনে কয়, "ৰাতি আমি পোৱা খবৰ পাইছিলো শ্যাম গাঁৱত পাইপ টেপিং হৈছে বুলি ৷ লগে লগে আমাৰ টেকনিকেল দল আহিল । আহি চালে আৰু দুটা টেপিং পালে । পাইপ কিছুমান আছে আৰু বাল্ব আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"বিষয়টো মুখ্য কাৰ্যালত অৱগত কৰিছো ৷ পূৰ্বে এই ধৰণৰ ঘটনা হোৱা নাছিল ইয়াত ৷ আমাৰ সকলো টেকনিকেল দলে তদন্ত চলাই আছে ৷ কোনো ভয় খোৱাৰ কাৰণ নাই, সকলো নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে ৷ আমাৰ সকলো নজৰত ৰখা হয় ৷ হয়তো এই তেল টেপিং বহুত পুৰণি নহয় ৷ বৰ্তমানলৈকে কাকো আটক কৰা হোৱা নাই ৷"
লগত পঢ়ক :দক্ষিণ কামৰূপৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যলৈ ভাবুকি? কুলশী নদীৰ বান্ধক লৈ বিৰোধিতা ৰাইজৰ