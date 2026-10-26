চাহ বাগানৰ পৰিত্যক্ত ভূমিত তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰাৰ অভিলাষী প্ৰকল্প ঘোষণা কৃষিমন্ত্ৰী পীষুষ হাজৰিকাৰ
চাহ বাগিচাৰ অৱশিষ্ট ৫% ভূমিত বহুমুখী শস্য আৰু পাম অইলৰ খেতি কৰিবৰ বাবে উদগনি যোগোৱাৰ লগতে বৰাক উপত্যকাত বিশেষ অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদানৰ বিষয়ে বৈঠকত আলোচনা ।
Published : October 26, 2026 at 10:46 PM IST
গুৱাহাটী : "পাম অইলৰ খেতি কৃষকৰ উপাৰ্জনৰ বাবে এক গেম চেঞ্জাৰ আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল অৰ্থনীতিৰ দিশত এক নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপ । সুযোগ গ্ৰহণ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ।" এই মন্তব্য কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ।
সোমবাৰে গুৱাহাটীত কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত 'ৰাষ্ট্ৰীয় ভোজ্য তেল (খোৱাতেল) অভিযান- অইল পাম' (NMEO-OP)ৰ অধীনত চাহ বাগিচাত পাম অইলৰ খেতি সন্দৰ্ভত বিভিন্ন অংশীদাৰৰ সন্মিলনত এই স্থিতি স্পষ্ট কৰে কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ।
Oil palm cultivation is a game-changer for farmer earnings and a decisive step toward a self-reliant economy. It is time to seize the opportunity. https://t.co/QAyt6lkTfN— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) October 26, 2026
তেওঁ লগতে কয় যে বিদেশৰ পৰা খোৱাতেল আমদানিৰ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ৰাহি কৰি অসমৰ কৃষক বন্ধুসকলৰ হাতলৈ অনাৰ এয়াই হৈছে সুবৰ্ণ সুযোগ । সন্মিলনত তেওঁ লগতে কয় যে ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি চাহ বাগিচাসমূহৰ ব্যৱহাৰ নোহোৱা ৫% ভূমিত ইতিমধ্যে পাম অইলৰ খেতিৰ বাবে চৰকাৰী অনুমোদন জনোৱা হৈছে ।
আনহাতে, সন্মিলনৰ শেষত সাংবাদিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয়, "দেশৰ বাহিৰৰ পৰা প্ৰতিবছৰে প্ৰায় ২ লাখ কোটি টকাৰ খোৱাতেল আমদানি কৰা হয় । সেই কাৰণে আমাৰ কাৰণে পাম অইলৰ খেতি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । আমাৰ সমগ্ৰ অসমত এই খেতি কৰিব বিচাৰোঁ । যিসকলে এই খেতি কৰিব তেওঁলোকক সহায় কৰিব বিচাৰোঁ ।"
পাম অইলৰ খেতিত ভাৰত চৰকাৰৰ নীতি সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ভাৰত চৰকাৰৰ পলিচি হৈছে ইয়াৰ যি কৃষি সামগ্ৰী যেনে গছৰ পুলি তেওঁলোকক দিয়া হয় । আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰাৰ বাবেও ভাৰত চৰকাৰৰ পলিচি আছে । সেই কাৰণে আমি অসমৰ যিমান চাহ বাগানৰ মালিক আছে, তেওঁলোকৰ সংগঠন আছে সকলোকে আজি মাতিছিলোঁ । তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদি এই খেতি কৰিব বিচাৰে তেন্তে চৰকাৰে আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে । সেই কাৰণেই আজি এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।"
আনহাতে, সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে, "পাম অইলৰ খেতিক লৈ চলি থকা উৰাবাতৰি আৰু ভ্ৰান্ত ধাৰণা আমি ভাঙিবই লাগিব । ধানখেতিত যিমান পানী লাগে, তৈল খেজুৰৰ খেতিতো সিমানেই লাগে, অযথা ভয় খোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "আজি গুৱাহাটীত কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত 'ৰাষ্ট্ৰীয় ভোজ্য তেল অভিযান - অইল পাম' (NMEO-OP)ৰ অধীনত চাহ বাগিচাত অইল পাম খেতি বিষয়ক অংশীদাৰ সন্মিলনত এই স্পষ্ট স্থিতি প্ৰকাশ কৰিলোঁ । বিদেশৰ পৰা ভোজ্য তেল আমদানিৰ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ৰাহি কৰি আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলৰ হাতলৈ অনাৰ এয়া সুবৰ্ণ সুযোগ । ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি চাহ বাগিচাসমূহৰ ব্যৱহাৰ নোহোৱা ৫% ভূমিত ইতিমধ্যে অইল পাম খেতিৰ চৰকাৰী অনুমোদন জনোৱা হৈছে ।"
ইফালে সোমবাৰৰ বৈঠকত আলোচিত বিশেষ দিশসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লিখিছে যে এই খেতিৰ জৰিয়তে প্ৰতিবিঘাত ৫০,০০০ টকালৈকে নিশ্চিত উপাৰ্জনৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰি । এই উদ্দেশ্য ১৫,০০০ হেক্টৰ কৃষিভূমিত পাম অইলৰ খেতি কৰাৰ লগতে আগন্তুক ৫ বছৰত ৩০,০০০ হেক্টৰত জলসিঞ্চনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
চাহ বাগিচাৰ অৱশিষ্ট ৫% ভূমিত বহুমুখী শস্য আৰু পাম অইলৰ খেতি কৰিবৰ বাবে উদগনি যোগোৱাৰ লগতে বৰাক উপত্যকাত বিশেষ অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদানৰ কথা বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় । যিসমূহ চাহ বাগিচাসমূহই এই প্ৰকল্প হাতত ল'ব তেওঁলোকক লিচু, ড্ৰেগন ফল, তামোল আদিৰ পুলি যোগান ধৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
আনহাতে, অহা বছৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ কৃষক সমাজলৈ বছৰি ৫ কোটি টকাৰ উদ্যানশস্যৰ পুলি বিতৰণ কৰা হ'ব । ইয়াৰ উপৰি ব্যৱহাৰিক জ্ঞান আহৰণৰ বাবে বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু অৰুণাচললৈ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই লগতে কয়, "গতানুগতিক খেতিৰ সীমিত পৰিধিতে আবদ্ধ নাথাকি, চাহ বাগিচাসমূহে এই বহুমুখী খেতিৰে নিজৰ আয় বৃদ্ধিৰ লগতে অসমৰ অৰ্থনীতিক নতুন মাত্ৰা দিয়াৰ এয়াই উপযুক্ত ক্ষণ ।"