ETV Bharat / state

কবু চাপৰিৰ ভূগৰ্ভত হাইড্ৰ'কাৰ্বন-খাৰুৱা তেলৰ সন্ধান : পৰিৱেশতন্ত্ৰত কেনে প্ৰভাৱ পৰিব ?

কবু চাপৰিক কেন্দ্ৰ কৰি ৫২৪ বর্গ কিল'মিটাৰ এলেকাত হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ সম্ভাৱনা ।

OIL confirmed the historic discovery of underground hydrocarbon reserves in the Kobu Chapari
কবু চাপৰিৰ ভূগৰ্ভত হাইড্ৰ'কাৰ্বন-খাৰুৱা তেলৰ সম্ভাব্য ভাণ্ডাৰৰ সন্ধান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2026 at 5:08 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: জোনাইৰ কবু চাপৰিৰ ভূগৰ্ভত হাইড্ৰ'কাৰ্বন তথা খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ সম্ভাব্য ভাণ্ডাৰৰ সন্ধান লাভ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ধেমাজি জিলাবাসী । এই লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডেক আদৰণি জনাইছে ৷

ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত অৱস্থিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা বিখ্যাত নদীদ্বীপ হৈছে প্ৰস্তাৱিত কবু চাপৰি । কবু চাপৰিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, বন-ঘৰচীয়া ঘোঁৰা আৰু বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে জনাজাত । অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ অনুসন্ধান আৰু উত্তোলনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ইতিহাস আছে ।

কবু চাপৰিৰ ভূগৰ্ভত হাইড্ৰ'কাৰ্বন-খাৰুৱা তেলৰ সম্ভাব্য ভাণ্ডাৰৰ সন্ধান (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জোনাইৰ জীৱ-জন্তুৰ মুক্ত বিচৰণথলী কবু চাপৰিত বিশাল পৰিমাণৰ খাৰুৱা তেল আৰু হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ সন্ধান সন্ধান লাভ কৰাৰ কথা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে বিভিন্ন দল সংগঠনে আদৰণি জনাইছে । অৱেশ্যে পৰিৱেশৰ প্ৰতি অনিষ্ট হোৱাক লৈ স্থানীয় প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা দল সংগঠনে শংকা প্ৰকাশ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালক ডঃ ৰঞ্জিত ৰথে বিশেষ সূত্ৰে সদৰী কৰা মতে, বিস্তৃত জৰীপ আৰু অধ্যয়নৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোত খাৰুৱা তেলৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰা হৈছে । তেনে সময়তে জোনাইৰ প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত নদীদ্বীপ কবু চাপৰিৰ ভূগৰ্ভত হাইড্ৰ'কাৰ্বন তথা খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ সম্ভাব্য ভাণ্ডাৰৰ সন্ধান পোৱাৰ দাবীক কেন্দ্ৰ কৰি নতুনকৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । এই দাবীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰপাৰৰ জোনাই-ধেমাজি অঞ্চলত ভূগর্ভত প্রাকৃতিক সম্পদৰ সম্ভাৱনাক পুনৰ চৰ্চাৰ মাজলৈ আনিছে ।

তথ্য অনুসৰি, কবু চাপৰিক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰায় ৫২৪ বর্গ কিল'মিটাৰ এলেকাত ভূগৰ্ভস্থ হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ সম্ভাৱনাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে । দাবী অনুসৰি, ভূগৰ্ভৰ প্ৰায় ৪,৩৪০ মিটাৰ অৰ্থাৎ ৪.৩৪ কিল'মিটাৰ গভীৰতাত হাইড্ৰ'কাৰ্বন সম্পদৰ উপস্থিতিৰ সম্ভাৱনা চিনাক্ত কৰা হৈছে। এই তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে জোনাইৰ বিস্তৃর্ণ অঞ্চলত ভৱিষ্যতে হাইড্র'কাৰ্বন সম্পদৰ অধিক অনুসন্ধান আৰু সম্ভাব্য উত্তোলনক লৈ বিভিন্ন মহলত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰপাৰত খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ দৰে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে নেকি, সেই বিষয়টোৱে গুৰুত্ব লাভ কৰিছে ।

OIL confirmed the historic discovery of underground hydrocarbon reserves in the Kobu Chapari
কবু চাপৰিৰ ভূগৰ্ভত হাইড্ৰ'কাৰ্বন-খাৰুৱা তেলৰ সম্ভাব্য ভাণ্ডাৰৰ সন্ধান (ETV Bharat Assam)

অৱশ্যে কবু চাপৰিত পোৱা বুলি দাবী কৰা হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ সঠিক পৰিমাণ, সম্পদৰ বাণিজ্যিক মূল্য,উত্তোলনৰ উপযোগিতা আৰু বৰ্তমান অনুসন্ধানৰ সঠিক পর্যায় সম্পর্কে সকলো তথ্য চৰকাৰীভাৱে স্পষ্ট হোৱা নাই । সেয়েহে এই দাবীৰ প্ৰামাণিকতা, ভূগর্ভস্থ সম্পদৰ পৰিমাণ আৰু বাণিজ্যিকভাৱে উত্তোলন সম্ভৱ হয় নে নহয়,সেই বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী সংস্থা আৰু তেল-গেছ খণ্ডৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্যৰ জৰিয়তে নিশ্চিত কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

এই অঞ্চলটোৱে পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু ডিব্ৰু-ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰিছে । তদুপৰি জোনাইতো অইলৰ শিবিৰ স্থাপন কৰিবলৈ যো-জা চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে । কবু চাপৰিৰ অনন্য পৰিৱেশতন্ত্ৰ আৰু বিশেষকৈ হাতীৰ বিচৰণৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বন্যপ্ৰাণী কৰিড’ৰ হিচাপে ইয়াৰ ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য । সেয়েহে অঞ্চলটো পৰিৱেশগতভাৱে অতি সংবেদনশীল । যাৰ ফলত জোনাইৰ দল সংগঠন আৰু ব্যক্তিয়ে এইল কৰ্তৃপক্ষ আৰু চৰকাৰক পৰিৱেশৰ কোনো অনিষ্ট নোহোৱাকৈ উৎপাদন কাৰ্য চলাবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷

এই সন্দৰ্ভত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী গৌতম পেগুৱে কয়,"ভৱিষ্যতে কবু চাপৰিৰ ভূগৰ্ভত হাইড্ৰ'কার্বন আৰু প্রাকৃতিক গেছৰ অনুসন্ধানৰ পাছত যদি খনন বা খাৰুৱা তেল উত্তোলনৰ কাম আৰম্ভ কৰা হয়, তেন্তে পৰিৱেশ আৰু জৈৱ-বৈচিত্র্যৰ সুৰক্ষাক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ লগতে বিশেষকৈ ব্রহ্মপুত্ৰৰ নদীদ্বীপ আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলত বসবাস কৰা স্থানীয় লোকসকলৰ জীৱিকা, কৃষিভূমি আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ যাতে কোনো কাৰণতে ক্ষতিগ্রস্ত নহয়, সেই দিশটোও গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰা উচিত ।"

তেওঁ লগতে প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্রাণী অভয়াৰণ্য, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডি ইৰিং বন্যপ্রাণী অভয়াৰণ্য আৰু ডিব্ৰু-ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৰে সংবেদনশীল প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহৰ ওপৰত যাতে সম্ভাব্য হাইড্র'কার্বন অনুসন্ধান বা ভৱিষ্যতৰ খননকাৰ্যৰ কোনো নেতিবাচক প্ৰভাৱ নপৰে, সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাৰ আহ্বান জনায় ।

স্থানীয় সংগঠন টিএমপিকে জোনাই জিলা সমিতিৰ সম্পাদক জান দলেই কয়,"অঞ্চলটোত যদি ভৱিষ্যতে ভূগর্ভস্থ সম্পদৰ বাণিজ্যিক অনুসন্ধান বা উত্তোলনৰ কাৰ্য আৰম্ভ হয়, তেন্তে তাৰ পূৰ্বে পৰিৱেশগত প্ৰভাৱৰ সমীক্ষা,নদীৰ স্বাভাৱিক গতিপথ,বনাঞ্চল,বন্যপ্রাণী আৰু স্থানীয় জনজীৱনৰ ওপৰত পৰিব পৰা প্ৰভাৱৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে অধ্যয়ন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।" তেওঁ বিশেষকৈ ব্রহ্মপুত্ৰৰ নদীদ্বীপ আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ যাতে কোনো কাৰণতে ক্ষতিগ্রস্ত নহয়,সেই দিশটোও গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰাৰ দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:লেকু নদীৰ তীব্র খহনীয়াই পবা বনাঞ্চললৈ কঢ়িয়াইছে ভাবুকি

পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে আজিও নাপালে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি

প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঢেকীয়াপতীয়াৰ খোজ প্ৰত্য়ক্ষ

TAGGED:

কবু চাপৰি
খাৰুৱা তেল
প্ৰাকৃতিক গেছ
HYDROCARBON RESERVES
KOBU CHAPORI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.