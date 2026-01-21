ETV Bharat / state

ক্ৰমাৎ সুস্থিৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰিস্থিতি; ৫ টা শিবিৰত ১২৪০ লোকৰ আশ্ৰয়

পৰিস্থিতি শান্ত হ'লেও শিবিৰতে আছে ১২০০ৰো অধিক লোক । আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই । সচিবালয়ত শান্তি সভাৰ আয়োজন ।

Kokrajhar unrest
৫ টা আশ্ৰয় শিবিৰত আছে ১২৪০ গৰাকী লোক (ETV Bharat Assam)
Published : January 21, 2026 at 8:11 PM IST

কোকৰাঝাৰ : কোকৰাঝাৰৰ পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ সুস্থিৰ হৈছে । কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে । যাৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে সেনাৰ ফ্লেগমাৰ্চ অব্যাহত আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰত বাহৰ পাতিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে । বড়ো আৰু আদিবাসীৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ ফলত বহু লোক ঘৰ এৰি পলায়ন কৰিছে ।

জানিব পৰা মতে, দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰে ১২৪০ গৰাকী লোকে ৫ টা শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে । ইয়াৰে কাৰিগাঁও হাইস্কুলত আছে আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ লোক । আনহাতে গৌজনপুৰী- আমিনপাৰা এলপি স্কুলত আশ্ৰয় লৈছে বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে । আশ্ৰয় শিবিৰত থকা অধিকাংশই শিশু, মহিলা আৰু বৃদ্ধ ।

তাৰ মাজতে বি টি চিৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক বিবেকৰাজ সিং আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ আইন শৃংখলা বিভাগৰ আই জি পি অখিলেশ সিঙে আশ্ৰয় শিবিৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে । এই সময়তে অখিলেশ সিঙক স্থানীয় লোকসকলে অভিযোগ কৰিছে যে প্ৰশাসনে বিশেষ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ।

প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰাও দেখা গৈছি আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলে । ক্ষতিপূৰণ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীও জনাইছে লোকসকলে । জীৱন আৰু সা-সম্পত্তিৰ সুৰক্ষাৰ লগতে নিৰাপত্তা বিচাৰিছে ভুক্তভোগী লোকসকলে ।

অৱশ্যে ৰাইজৰ সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে দুয়োগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত থকা বুলিও দাবী কৰিছে দুয়োগৰাকী বিষয়াই । তেওঁলোকে জনোৱা মতে সেনাই ফ্লেগমাৰ্চ অব্যাহত ৰাখিছে ।

পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চও কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হৈছে । আনহাতে আইন হাতত তুলি ল'লে তাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও জনাইছে । তেওঁলোকে জনোৱা মতে ভুৱা বাতৰি, অপপ্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা ।

ইফালে পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক নোহোৱা পৰ্যন্ত কৰ্তন হৈ থাকিব ইণ্টাৰনেট সেৱা । জনতাক শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰখাৰো আহ্বান জনাইছে আৰক্ষী বিষয়াসকলে ।

উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰৰ তুলনাত পৰিৱেশ শান্ত হৈছে যদিও ভুক্তভোগী লোকসকলৰ মনৰ পৰা ভয়, শংকা এতিয়াও আঁতৰি যোৱা নাই । তদুপৰি নিৰাপত্তা বাহিনী আঁতৰি যোৱাৰ পিছত পুনৰ একে ধৰণৰ পৰিৱেশে গা কৰি উঠিব নেকি বুলিও লোকসকলে আশংকা কৰিছে । কোকৰাঝাৰত বাৰে বাৰে এনে পৰিৱেশ কিয় হয় তাকে লৈও চৰ্চা চলিছে ।

তাৰ মাজতে বুধবাৰে জিলা আয়ুক্তৰ আহ্বানত বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ উপস্থিতিত শান্তি সভা অনুষ্ঠিত হৈছে । য'ত কম সময়ৰ ভিতৰতে আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা লোকসকলক ঘৰলৈ পঠিওৱা হ'ব বুলি সদৰি কৰে জিলা আয়ুক্তই ।

বিয়লি ৩ বজাত বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত বি টি চি সচিবালয়ৰ সভাকক্ষত এই শান্তি সভা অনুষ্ঠিত হয় । শান্তি সভাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰী, মন্ত্ৰী চৰণ বড়ো, বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী, জিলা আয়ুক্ত পংকজ চক্ৰৱৰ্তীৰ লগতে দল-সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে । শান্তি সভাত সকলো পক্ষই শান্তি স্থাপনৰ হকে মত প্ৰকাশ কৰে ।

শান্তি প্ৰতিষ্ঠা সন্দৰ্ভত বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "শান্তি ঘূৰাই আনিব লাগে । সেই দায়িত্ব লৈ আজি সকলো দল-সংগঠন সভাত উপস্থিত হৈছে । কোকৰাঝাৰৰ যিমান জাতি-জনগোষ্ঠী আছে সকলোৰে প্ৰতিনিধি উপস্থিত । উপস্থিত মানে ডিচি ডাঙৰীয়াই যি শান্তি সভাৰ বাবে মাতিছে সেইটো সফল । সকলোকে শান্তি লাগে । আজিৰ তাৰিখত ৫ টা আশ্ৰয় শিবিৰ আছে । ৪ টাৰ পৰা লোকসকল অতি সোনকালে যাব পাৰে । ১ টা কেম্পৰ পৰা দুই-এদিন পলম হ'ব পাৰে । ঘৰ জ্বলিছে তেওঁলোকক টিন দিব লাগিব । আমাৰ সভা ইতিবাচক হৈছে । সভাৰ বাৰ্তা লৈ আমি আশ্ৰয় শিবিৰত যাম । যি দোষী তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লৈ আছে আৰু প্ৰশাসনক সুবিধা দিব লাগে ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

