ওড়িশাৰ কলা-খাদ্যসম্ভাৰ-ঐতিহ্য প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য গুৱাহাটীত ‘ওড়িশা পৰৱ ২০২৬’
তিনিদিনীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিচন ব্লুত অনুষ্ঠিত হ’ব এই উৎসৱ । জনালে ওড়িশাৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
Published : January 29, 2026 at 8:47 PM IST
গুৱাহাটী: ওড়িশা চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত ওড়িশাৰ ভাষা, সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি বিভাগৰ লগতে হস্ততাঁত, বস্ত্ৰ আৰু হস্তশিল্প বিভাগ, অৰমাছ আৰু মিছন শক্তিৰ সহযোগত অহা ৩০ জানুৱাৰীৰ পৰা ১ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৬ লৈ গুৱাহাটীৰ ৰেডিচন ব্লুত অনুষ্ঠিত হ’ব ‘ওড়িশা পৰৱ ২০২৬’। এই অনুষ্ঠানত ওড়িশাৰ সাংস্কৃতিক আৰু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনৰ এক বৰ্ণিল প্ৰদৰ্শনী দাঙি ধৰা হ’ব ।
ইয়াৰ ভিতৰত থাকিব উৎকৃষ্ট হস্তশিল্প আৰু হস্ততাঁতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰম্পৰাগত খাদ্য আৰু বিশ্বমানৰ পৰ্যটন স্থলীসমূহ । ওড়িশা আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মাজত সাংস্কৃতিক তথা পৰ্যটনৰ সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠান ।
বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰীৰ 'ৰেডিশ্বন ব্লু' ত এই অনুষ্ঠানত সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হয় এক সংবাদমেল । সংবাদমেলত ওড়িশাৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰভাতী পাৰিদাৰ লগতে চৰকাৰৰ উৰ্ধতম বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।
সংবাদমেল যোগে ওড়িশাৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰভাতী পাৰিদাই কয়, "ওড়িশা পৰৱে কেৱল আমাৰ সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিকেই নহয়, বৰঞ্চ আমাৰ প্ৰগতিৰ যাত্ৰাকো উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক প্ৰতিফলিত কৰিছে । এয়া হৈছে এখন ৰাজ্যৰ কাহিনী যিয়ে নিজৰ ঐতিহ্যক গৌৰৱেৰে সুৰক্ষিত কৰি আত্মবিশ্বাস আৰু সৃজনশীলতাৰে আগুৱাই গৈছে । আজি ওড়িশা শক্তিশালী প্ৰমূল্যবোধেৰে সমৃদ্ধ আৰু সৰ্বাংগীণ বিকাশৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এক সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ভূমি হিচাপে থিয় দিছে ।”
উল্লেখ্য যে, 'ওড়িশা পৰৱৰ' ত হস্তশিল্প আৰু হস্ততাঁত পেভিলিয়নত ওড়িশাৰ শিল্পসত্তাৰ এক নিমজ্জিত অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰিব । ইয়াত ৰূপৰ ফিলিগ্ৰী, কাঠ আৰু শিলৰ ভাস্কৰ্য, তালপাতৰ খোদিত শিল্প, পিতল আৰু কাঁহৰ এপ্লিকে তথা পৰম্পৰাগত কাঠৰ পুতলাৰ দৰে নিপুণ কাৰুকাৰ্য প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । ইয়াৰ লগতে সম্বলপুৰী টাই-এণ্ড-ডাই শাড়ী, তচৰ আৰু পাটৰ বস্ত্ৰৰ দৰে হস্ততাঁতৰ অমূল্য সম্ভাৰৰ লগতে বয়ানিকা, ৰেচম ওড়িশা আৰু সম্বলপুৰী বস্ত্ৰালয়ৰ সৃষ্টিসমূহো প্ৰদৰ্শিত হ’ব ।
মিছন শক্তিৰ সমৰ্থিত শিল্পীসকলে জগতসিংপুৰৰ সোণালী ঘাঁহৰ শিল্প, ঢেকানালৰ ঢোকৰা ধাতু শিল্প আৰু পুৰীৰ পট্টচিত্ৰৰ দৰে অনন্য শিল্প উপস্থাপন কৰিব । ইফালে অৰমাছে পুৰীৰ মৰাপাটৰ শিল্প, নৱৰংপুৰৰ জনজাতীয় অলংকাৰ আৰু কোৰাপুত কফি প্ৰদৰ্শন কৰিব । ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৩০ জনতকৈও অধিক শিল্পীৰ কাৰুকাৰ্য ইয়াত একত্ৰিত হ’ব ।
উৎসৱটোৰ আন এক বিশেষ আকৰ্ষণ হ’ব ওড়িয়া খাদ্য । ইয়াত ছাপ্পন ভোগ, দহি বৰা এক্সপ্ৰেছ, দালমা হোটেল, মিঅ’, অ’ টি ডি চি আৰু সুভদ্ৰা শক্তি গোটৰ দৰে আগশাৰীৰ চেফ আৰু আতিথ্য অংশীদাৰসকলে প্ৰস্তুত কৰা এক বিশেষ খাদ্য সম্ভাৰ উপলব্ধ হ’ব । দৰ্শকে আন্না, দালমা, মহুৰা ঘণ্টা, মাটন চক, পকোৰি আৰু অন্যান্য থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰৰ লগতে এন্দুৰী, আৰিচা, হাণ্ডি মুৱান, ছেনাপোৰা আৰু ৰসগোল্লাৰ দৰে থলুৱা মিঠাই আৰু পিঠাৰ সোৱাদ ল’ব পাৰিব ।
আনহাতে ওড়িশা পৰৱৰ সাংস্কৃতিক খণ্ডত ওড়িশাৰ ধ্ৰুপদী আৰু লোক পৰম্পৰাৰ মনোমোহা প্ৰদৰ্শন দেখা যাব । এই খণ্ডত ওডিছী, গোটিপুৱা, ছৌ, সম্বলপুৰী আৰু অন্যান্য নৃত্য শৈলী প্ৰদৰ্শিত হ’ব, যিয়ে ওড়িশাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ চিৰন্তন ছন্দ আৰু সত্বাক প্ৰতিফলিত কৰিব ।
ইয়াৰ উপৰিও ওড়িশা পৰৱত পাৰস্পৰিক পৰ্যটন প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰা হ’ব । এই খণ্ডত ৰাজ্যখনৰ মুখ্য পৰ্যটনস্থলী যেনে ইকো ৰিট্ৰিটছ, ভিতৰকনিকা, সাতকোচিয়া, দৰিংবাড়ী, ডায়মণ্ড ট্ৰায়াংগল- বৌদ্ধ চাৰ্কিটৰ লগতে অন্যান্য মনোৰম স্থানসমূহ তুলি ধৰা হ’ব । ই বহনক্ষম আৰু অভিজ্ঞতামূলক পৰ্যটনৰ এক মুখ্য কেন্দ্ৰ হিচাপে ওড়িশাৰ স্থিতি পুনৰবাৰ সবল কৰিব । প্ৰতিদিনেই পুৱা ১১ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে মুকলি থাকিব এই অনুষ্ঠান ।