ETV Bharat / state

জাতীয়তাবাদী, মানৱতাবাদী আৰু সমাজমুখী শিল্পী কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ৫৮ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী

গীতে-মাতে জীপাল তেজপুৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ-কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সমাধিস্থল । পালন কৰা হ'ল বিষ্ণু ৰাভাৰ ৫৮ সংখ্যক স্মৃতি দিৱস ।

Observing the 58th death anniversary of Kalaguru Bishnu Prasad Rabha
কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ৫৮ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকী পালন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 20, 2026 at 2:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: অসমৰ মহান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী, বিপ্লৱী চিন্তাবিদ আৰু বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ৫৮ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে শনিবাৰে তেজপুৰৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰস্থিত সমাধিস্থলত গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু মৰ্যাদাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।

তেজপুৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত অনুষ্ঠানত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, সামাজিক আৰু শৈক্ষিক সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ লগতে অসংখ্য গুণমুগ্ধই অংশগ্ৰহণ কৰে ।

কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ৫৮ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকী পালন (ETV Bharat Assam)

পুৱা অনুষ্ঠিত হোৱা মূল কাৰ্যসূচীত কলাগুৰুৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণৰ জৰিয়তে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় । অনুষ্ঠানত তেজপুৰৰ বিধায়ক তথা কলাগুৰুৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভা, শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাস, বিশিষ্ট নাগৰিক, সাংস্কৃতিক কৰ্মী আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি কলাগুৰুৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ।

Observing the 58th death anniversary of Kalaguru Bishnu Prasad Rabha
পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভা আৰু আন বহুতে জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

আনহাতে তেজপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই পুৱা সমাধি ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । সন্থাই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তেজপুৰত ৰাভা দিৱস পালন কৰে । আনহাতে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত জ্যোতি ভাৰতী (পকী) গীতে-মাতে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক বান থিয়েটাৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে ।

Observing the 58th death anniversary of Kalaguru Bishnu Prasad Rabha
কলাগুৰুৰ এখন বিশেষ ছবি (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি বক্তাসকলে কয় যে কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাই অসমীয়া জাতিৰ সাংস্কৃতিক, সামাজিক আৰু জাতীয় জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান অতুলনীয় আৰু চিৰস্মৰণীয় । সংগীত, নৃত্য, নাটক, সাহিত্য, ৰাজনীতি আৰু সমাজ সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অসামান্য অৱদানে অসমীয়া সমাজক এক নতুন দিশ প্ৰদান কৰিছিল । তেওঁৰ আদৰ্শ, চিন্তা আৰু সৃষ্টিশীল কৰ্মধাৰাই আজিও নতুন প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।

এই উপলক্ষে বক্তব্য ৰাখি তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই কয় যে কলাগুৰুৰ স্মৃতি সংৰক্ষণ আৰু তেওঁৰ আদৰ্শক আগন্তুক প্ৰজন্মৰ মাজত অধিক বিস্তাৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে তেজপুৰত এক বৃহৎ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰে বিবেচনা কৰি আছে ।

Observing the 58th death anniversary of Kalaguru Bishnu Prasad Rabha
নটৰাজৰ প্ৰতিমূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ আন এক উপযুক্ত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰি সেই ঠাইত এক ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতি সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । এই ঠাইত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰী উপলব্ধ কৰা হ'ব ।

Observing the 58th death anniversary of Kalaguru Bishnu Prasad Rabha
সাজি উলিওৱা হৈছে প্ৰতীকপদ (ETV Bharat Assam)

পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই কয়,"তেজপুৰ আৰু অসমৰ সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, লোক-সংস্কৃতি, বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ ব্যৱহৃত ঐতিহাসিক সামগ্ৰী, লোকজ সম্পদ আৰু সাংস্কৃতিক নিদৰ্শনসমূহ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এনে এক কেন্দ্ৰ সময়ৰ দাবী ।"

Observing the 58th death anniversary of Kalaguru Bishnu Prasad Rabha
কলাগুৰুৰ সমাধিস্থল (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমান সময়ত ‘কমৰেড’ শব্দক কেন্দ্ৰ কৰি চলি থকা বিভিন্ন আলোচনা-সমালোচনাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাক কোনো একক ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শৰ সীমাৰেখাত আৱদ্ধ কৰি চাব নোৱাৰি । তেওঁ আছিল এজন প্ৰকৃত জাতীয়তাবাদী, মানৱতাবাদী আৰু সমাজমুখী শিল্পী । সমাজত সাম্য, ন্যায় আৰু সাংস্কৃতিক জাগৰণৰ বাবে তেওঁ জীৱনজোৰা সংগ্ৰাম কৰিছিল । ‘কমৰেড’ শব্দৰ অৰ্থ বন্ধু বা সহযোদ্ধা, যদিও এই শব্দটো বিশেষকৈ বাওঁপন্থী তথা কমিউনিষ্ট আন্দোলনত অধিক ব্যৱহৃত হয় ।"

শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ অন্তত গীত-মাত, আবৃত্তি আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় । কলাগুৰুৰ সৃষ্টিৰাজী আৰু আদৰ্শক স্মৰণ কৰি শিল্পীসকলে সংগীত পৰিৱেশন কৰে । সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটোত এক গম্ভীৰ অথচ গৌৰৱময় পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় ।

কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ তেওঁৰ আদৰ্শ, সাংস্কৃতিক দৰ্শন আৰু সমাজ গঠনৰ চিন্তাধাৰাক স্মৰণ কৰা হয় । তেওঁৰ অৱদান অসমীয়া জাতিৰ ইতিহাসত চিৰদিন উজ্জ্বল হৈ থাকিব বুলি উপস্থিত সকলে মত প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: কেচিচি ঋণৰ নামত গ্ৰাহকক চৰম প্ৰবঞ্চনা ! জালিয়াতিৰে সৰকালে ৮০ হাজাৰ টকা

ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ শিক্ষক

TAGGED:

বিষ্ণু ৰাভা দিৱস
কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা
তেজপুৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
BISHNU RABHA DIVAS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.