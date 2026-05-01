বডোফাৰ আধৰুৱা সপোন পূৰণ কৰিবলৈ বড়ো জাতিয়ে সংকল্প লোৱাৰ সময় আহিছে : এবছু নেতা

বডোফাৰ আধৰুৱা সপোন পূৰণ কৰিবলৈ বড়ো জাতিয়ে সংকল্প লোৱাৰ সময় আহিছে : এবছু নেতা
শুকুৰবাৰে বিটিচিত বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ ৩৬ সংখ্যক মৃত্যু দিৱস পালন ৷ দল-সংগঠনে স্মৰণ কৰে বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মক ৷
Published : May 1, 2026 at 10:50 PM IST
কোকৰাঝাৰ: শুকুৰবাৰে বড়ো জাতিৰ পিতৃস্বৰূপ বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ ৩৬সংখ্যক মৃত্যু দিৱস পালন কৰা হয় ৷ বিটিচি চৰকাৰ, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ন্যাসৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰ দোতমাৰ থুলুংগাপুৰীৰ সমাধিস্থলত আয়োজন কৰা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ ৷
নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি খৗৰৗমদাও ওৱাৰীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰি কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে ৷ পতাকা উত্তোলন ভাষণত এবছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে, বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মই বড়ো জাতিৰ হকে কাম কৰি জাতিটোক আজি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ৷
তেওঁ লগতে কয়, "বডোফা এনে এগৰাকী মহান ব্যক্তি আছিল যিয়ে নেকি বড়ো জাতিক শিক্ষা, সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । বডোফাই বড়ো জাতিৰ কাৰণে আছিল প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক ৷ আজিৰ এই দিনটোত বড়ো নেতৃত্বই বডোফাৰ আধৰুৱা সপোন পূৰণ কৰিবলৈ আৰু বড়ো জাতিক মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই ৰাখিবলৈ পুনৰ সংকল্প লোৱাৰ সময় আহি পৰিছে।"
বড়ো জাতিৰ পিতৃস্বৰূপ বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মক বড়ো সমাজে সদায় বডোফা বুলি সন্মান জনাই আহিছে ৷ আমি বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ বেলেগ বেলেগ মানুহ হ’ব পাৰে ৷ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত নীতি-আদৰ্শ বেলেগ হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ ক্ষেত্ৰত বড়ো সমাজ হিচাপে আমি সদায় এক গোট ৷ বড়োফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ যি নীতি আদৰ্শক লৈ আমি একেলগে কাম কৰি আগুৱাই যাম ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "কোনোবা এবছুৰ নেতা হ’ব পাৰে, কোনোবা বড়ো সাহিত্য সভাৰ নেতা হ’ব পাৰে, কোনোবা ৰাজনীতি দলৰ নেতা হ’ব পাৰে কিন্তু উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে একগোট ৷"
বিটিচি প্ৰাধন মহিলাৰীয়ে বডোফাৰ বৰাগাড়ীস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে ৷ মহিলাৰীয়ে বডোফাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ প্ৰয়াত সোমেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ পত্নী বিমলা ব্ৰহ্মক সাক্ষাৎ কৰি বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত মহিলাৰীয়ে কয় যে, বডোফাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলো ৷ সুবিধা-অসুবিধাৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিছো ৷
আনহাতে, প্ৰমোদ বড়োৱে বডোফাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সাংবাদিকৰ আগত কয়, যে বডোফা এতিয়াও আমাৰ মাজত জীয়াই আছে ৷ বডোফাৰ যি দূৰদৰ্শিতা, ত্যাগ, বড়ো জনগোষ্ঠীক যি নিদৰ্শন দি গৈছে ইয়াৰ বাবেই আজি বড়ো জনগোষ্ঠী নিজৰ পৰিচয়, অস্তিত্বলৈ জীয়াই থাকিব পাৰিছো বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷ তেওঁ লগতে কয়, "যিমান দিনলৈকে বড়ো জনগোষ্ঠী থাকিব তেতিয়ালৈকে বডোফা সদায় বড়ো সকলোৰ মাজত জীয়াই থাকিব । ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীসমুহে ৰাজনৈতিক, সামাজিক শিক্ষাকে ধৰি বিভিন্ন দিশত যেতিয়া শোষিত, নিষ্পেষিত হৈ আছিল সেই সময়তে বডোফাই গণতান্ত্ৰিক অহিংসা গণ আন্দোলনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ কাৰণে মাত মাতি থৈ গ’ল ৷"
