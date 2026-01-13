ETV Bharat / state

নলবাৰীত উৰুকাত অ'বি বি শিক্ষকৰ ২৪ ঘণ্টীয়া অনশন

ৰাজনীতিৰ ৰঙাফিটাৰ মেৰপেচত ৪২০ গৰাকী নলবাৰীৰ অ'বিবি শিক্ষকৰ দুৰাৱস্থা । উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ ভিত্তিত পুনৰ চাকৰিত মকৰল কৰাৰ দাবী ।

OBB teachers go on hunger strike demanding a long-standing solution in Nalbari
নলবাৰীত উৰুকাত অ বি বি শিক্ষকৰ ২৪ ঘণ্টীয়া অনশন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 13, 2026 at 5:37 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: ৰাজনীতিৰ ৰঙাফিটাৰ মেৰপেচত অমিমাংসীত অ'বিবি শিক্ষকৰ দীর্ঘদিনীয়া জ্বলন্ত সমস্যা । উৰুকাৰ দিনা নিজৰ দাবী বিচাৰি নলবাৰীত অনশনত বহিল অ'বিবি শিক্ষক । সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই অনশন শিক্ষকসকলৰ ।

অসমৰ ইতিহাসত ২০০১ চনলৈকে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰখনত নলবাৰী সমষ্টিৰ প্রাক্তন বিধায়িকা ড৹ অলকা শৰ্মাই নলবাৰী জিলাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ উপ-পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ত নিযুক্তিপ্রাপ্ত অ'বিবি শিক্ষকৰ তালিকা কাৰ্যালয়ৰ বেৰত ওলোমাই জিলা দণ্ডাধীশ আৰু আৰক্ষী বিষয়াৰ উপস্থিতিত মাইকযোগে ঘোষণা কৰি কাৰ্যালয়ৰ ৰেজিষ্টাৰ বহীত স্বাক্ষৰ লৈ নিযুক্তিপত্র বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি নজিৰ সৃষ্টি কৰিছিল বিধায়িকাগৰাকীয়ে ।

নলবাৰীত উৰুকাত অ বি বি শিক্ষকৰ ২৪ ঘণ্টীয়া অনশন (ETV Bharat Assam)

কিন্তু এতিয়া শিক্ষক সকল অসহায় । চাকৰি গ'ল ! আজি উৰুকাৰ দিনা ৰাজ্যজুৰি আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে কোনো আনন্দ নাই, বিহুৰ উল্লাস নাই অ'বিবি শিক্ষকসকলৰ । অ'বিবি শিক্ষকসকলে এই অনশন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰিলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য় ।

  1. বৈধ নিযুক্তি বাহাল থাকিব বুলি সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ ১৯ জুলাই ২০০১ত নলবাৰীত সংবাদ মাধ্যমত ঘোষণা ।
  2. ১৪ আগষ্ট, ২০০৫ তাৰিখে নলবাৰী আৱৰ্ত ভৱনত সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ মধ্যস্থতাত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱি, জিলা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ উপস্থিতিত সেই সময়ৰ উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ভূমিধৰ বৰ্মনৰ সৈতে তিনিমাহৰ ভিতৰত সমস্যা সমাধানৰ বাবে নলবাৰী জিলা অ'বিবি শিক্ষক সন্থাৰ লগত চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰে ।
  3. ৩১ জানুৱাৰী, ২০০৬ তাৰিখৰ ভিতৰত নলবাৰীৰ অ'বিবি শিক্ষকে চাকৰি ঘূৰাই পাব বুলি ডাঃ ভূমিধৰ বৰ্মনে ২৫ জানুৱাৰী, ২০০৬ তাৰিখে নলবাৰী আৱৰ্ত ভৱনত ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰি চাকৰি নহ'লে মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে ।
  4. ২৫ জানুৱাৰী, ২০০৬ তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে প্ৰস্তুত কৰা অ'বিবি শিক্ষকৰ বিভাগীয় ফাইলত চাকৰি নিয়মীয়া কৰাৰ বাবে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ৰিপুণ বৰাৰ অনুমোদন ।
  5. ২৬ জানুৱাৰী, ২০০৬ তাৰিখে তদানীন্তন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ড৹ ভূমিধৰ বৰ্মনে ঐতিহাসিক গর্ডন স্কুল খেলপথাৰত গণৰাজ্য দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি অ'বিবি শিক্ষকৰ চাকৰি অতি শীঘ্রে নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ ৰাজহুৱা ঘোষণা কৰে ।
  6. ২৭/০২/২০০৬ তাৰিখে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী, সেইসময়ৰ ৰাজ্যিক বিত্তমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে নলবাৰী জিলা অ'বিবি শিক্ষকসকলৰ এমাহৰ দৰমহা মুকলি কৰি দিছিল ।
  7. ৩ জুন, ২০০৬ তাৰিখে জুলাই মাহত চাকৰি ঘূৰাই পাব বুলি সংবাদমেলত মন্ত্রী ডাঃ ভূমিধৰ বৰ্মন ঘোষণা কৰে ।
  8. ১৪ আগষ্ট, ২০০৭ তাৰিখে দিছপুৰ লাষ্টগেটত আমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী সাময়িকভাবে স্থগিত ৰখা হয় শিক্ষামন্ত্রী ৰিপুণ বৰাই সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সম্পাদক প্রধান বাসব কলিতাৰ জৰিয়তে পঠোৱা আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ মর্মে ।
  9. ৬ চেপ্তেম্বৰ, ২০০৭ তাৰিখে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ৰিপুণ বৰাৰ কাৰ্যালয়ত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সম্পাদক প্রধান বাসব কলিতা, ৰাজ্যিক প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীৰ সম্পাদক অৱনী ডেকা, মধ্যৰাজী শিক্ষক সন্থাৰ সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত তালুকদাৰ আৰু পাটাছাৰকুছি সমষ্টিৰ বিধায়িকা মলয়া বৰ্মনৰ উপস্থিতিত সমস্যা সমাধানৰ অৰ্থে হোৱা আলোচনাত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ইতিবাচক সঁহাৰি ।
  10. ৩ অক্টোবৰ, ২০১০ তাৰিখে নলবাৰী নাট্যমন্দিৰত অনুষ্ঠিত নাগৰিক সভাত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সম্পাদক প্রধান বাসব কলিতাৰ নেতৃত্বত সমস্যা সমাধানমূলক সমিতি গঠন ।
  11. ২৬ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০১১ তাৰিখে প্রায় আঠ হাজাৰ অস্থায়ী অতিৰিক্ত, অনিয়মীয়া শিক্ষক পদৰ লগতে নলবাৰী, মঙলদৈৰ অ'বিবি শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে ২৬/০২/২০১১ তাৰিখৰ কেবিনেটত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি সংবাদমেলযোগে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী গৌতম বৰাৰ ঘোষণা । ইতিমধ্যে এই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ আধাৰত অসম চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগে প্রায় ৪৫০০ জন অবৈধ অনিয়মীয়া আৰু অতিৰিক্ত শিক্ষকক চাকৰিত যোৱা জানুৱাৰী, ২০২১ চনত মকৰল কৰিছে ।
  12. ১৭/০৭/২০১৩ তাৰিখে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই জ্যেষ্ঠ বিধায়ক শ্রীযুত শৰৎ বৰকটকীক অধ্যক্ষ হিচাপে লৈ গঠন কৰি দিয়া কেবিনেট কমিটিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি মতামত প্রকাশ কৰে । লগতে 'ইফ দে আৰ ওৱৰ্কিং' এই কথাটোৰ সংশোধনী বিচাৰি পজিটিভ সিদ্ধান্তৰে ব্যৱস্থা ল'ম বুলি সদনৰ মজিয়াত মন্তব্য কৰিছিল । উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে ২০/১১/২০১৩ তাৰিখত এই আয়োগে যোগাত্মকভাৱে সমস্যাটো সমাধানৰ বাবে প্রতিবেদন দাখিল কৰিছিল ।
  13. ৩১ মার্চ, ২০১৫ তাৰিখে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্ৰী শৰৎ বৰকটকীয়ে নিযুক্তি বাতিল হোৱা নলবাৰী জিলা অ'বিবি শিক্ষকৰ দীর্ঘদিনীয়া সমস্যাটো ২০১৫ চনৰ জুন মাহত অন্ত পৰিব বুলি ঘোষণা কৰে ।
  14. ৩০ অক্টোবৰ, ২০১৫ তাৰিখে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্ৰী শৰৎ বৰকটকীৰ বাসভৱনত সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ নেতৃত্বত জিলাখনৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন, বিশিষ্ট নাগৰিক, শিক্ষাবিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত বিধায়ক নীলমণি সেন ডেকা আৰু কংগ্ৰেছ নেতা প্রদ্যুৎ ভূঞাৰ মধ্যস্থতাত হোৱা আনুষ্ঠানিক আলোচনা কালত ৩১ ডিচেম্বৰ, ২০১৫ চনৰ ভিতৰত সমস্যাটো সমাধানৰ বাবে লিখিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰা হয় ।
  15. অবিভক্ত নলবাৰী জিলাৰ সকলো মন্ত্ৰী-বিধায়কে সমস্যাটো সমাধানৰ বাবে সেই সময়ৰ শিক্ষামন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ২৬/০৮/২০২০ তাৰিখে লিখিতভাৱে আবেদন জনাইছিল ।
  16. ২০২০ চনৰ ৩০ নবেম্বৰত বি.টি.এ.ডি.ৰ বাগানপাৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত নলবাৰীৰ অ'বিবি শিক্ষকৰ সমস্যা সমাধানৰ প্রতিশ্রুতি দিছিল তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী, বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী ড° হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ।
  17. মহামান্য আদালতৰ ৰায় ওলালে নলবাৰীৰ অ'বিবি শিক্ষকৰ সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস প্রদান কৰিছিল নলবাৰীৰ নাগৰিক সমাজক তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী, বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ।
  18. অবিভক্ত নলবাৰী জিলা অ'বি.বি শিক্ষক সন্থাই মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তৰা ২/১২/২০২৫ তাৰিখে WP(C) 5641/2020 আৰু WP(C) 5627/2020 নম্বৰৰ গোচৰ সংক্ৰান্তত যোৱা ২/১২/২০২৫ তাৰিখে ৰায় প্ৰদান কৰি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে আৰোপ কৰা পূৰ্বৰ সকলো বিধি নাকচ কৰি চাকৰিত মকৰল কৰিবলৈ আদেশ প্রদান কৰে ।
  19. অভিভক্ত নলবাৰী জিলাত নিযুক্তিপ্রাপ্ত ৪২০ জন শিক্ষকৰ ভিতৰত বৰ্তমান সময়ত বয়সৰ জোখাৰে শিক্ষকতা কৰিব পৰা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ সংখ্যা (৩৪), আনহাতে বহু শিক্ষকৰ অৱসৰকালীন বয়স উকলি গৈছে, বহু শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীয়ে ইহসংসাৰ ত্যাগ কৰিছে ।

মহামান্য আদালতৰ ৰায়দান কৰাৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে নলবাৰীৰ নাগৰিক সমাজৰ আগত দিয়া প্রতিশ্রুতি (১৭ নং দফাত উল্লেখিত), নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সন্থাৰ প্ৰতিনিধিবর্গক দিয়া প্রতিশ্রুতি লংঘন কৰি চৰকাৰে সমস্যাটো সমাধা কৰাত অপাৰগত প্ৰকাশ কৰিছে । যাৰ বাবে অবিভক্ত নলবাৰী জিলা অ'বিবি শিক্ষক সন্থাই অপ্রত্যাশিতভাৱে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ ভোগালীৰ উৰুকাত ২৪ ঘণ্টীয়া অনশনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হৈছে ।

অনশনথলীৰপৰা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক বিনম্রম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাই এগৰাকী অ'বিবি শিক্ষকে কয়,

OBB teachers go on hunger strike demanding a long-standing solution in Nalbari
পুনৰ চাকৰিত মকৰল কৰাৰ দাবী (ETV Bharat Assam)

"অসমৰ গতিশীল মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত পুৰণি অসমৰ চেহেৰা সলনি কৰি নতুনত্বৰ ৰূপ লৈছে । ঠিক তেনেদৰে নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ নেতৃত্বত নলবাৰীখনেও ন-কইনাৰ ৰূপ লৈছে । এনেহেন পৰিৱেশত নলবাৰী জিলাৰ কেইজনমান অ'বিবি শিক্ষকক চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত জীৱন ধ্বংসৰ আখৰা চলাটো অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা ।"

শিক্ষকসকলৰ অনশনৰ উদ্দেশ্য :

এই অনশনৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰি এগৰাকী অ'বিবি শিক্ষকে কয়, "আজি উৰুকাৰ দিনা অ'বিবি শিক্ষকসকলৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা । আজি ২৫ বছৰীয়া প্ৰাপ্তিৰ বাবে আন্দোলনত বহি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়লয়ৰ ৰায়দান সাপেক্ষে চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী নকৰাৰ বাবে প্ৰাণৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু পালনৰ বিপৰীতে অনশনত বহিব লগা হৈছে । এয়া সমগ্ৰ নলবাৰী জিলাৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক ।"

OBB teachers go on hunger strike demanding a long-standing solution in Nalbari
২৪ ঘণ্টীয়া অনশনত অংশগ্ৰহণ কৰা একাংশ শিক্ষক (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী শিক্ষকে কয়, "আমি হতাশগ্ৰস্ত হৈ কি সিদ্ধান্ত লম ভাবি পোৱা নাই । যাৰ বাবে আজি আমি উৰুকাৰ দিনটোত অনশনত বহিবলগীয়া হৈছে । এই অনশন যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত কৰিবলগীয়া নহয়, পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে কোনো কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া নহয়, তাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক সমাধানৰ দাবী জনাইছো ।"

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীত উপস্থিত ফিফা বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী; বৰ্ষাপাৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব উন্মোচন

আকাশৰ ৰংবোৰ হেঙুলীয়া হ'ল, দিনৰ সুৰুযটিও কেনি গুচি গ'ল... ! আকাশৰ তৰা হ'বলৈ গুচি গ'ল সমৰ হাজৰিকা

TAGGED:

OBB TEACHER OF ASSAM
NALBARI OBB TEACHER
OBB TEACHERS HUNGER STRIKE
ইটিভি ভাৰত অসম
OBB TEACHERS PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.