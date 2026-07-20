ETV Bharat / state

দেশৰ নেতৃত্ব অৰ্ধশিক্ষিত হ’লে কাকত ফাদিলৰ দৰে ঘটনা হ’বই: লুৰীণজ্যোতি

সোণম ৱাংচুকৰ অনশন আৰু ২০ জুলাইৰ ‘সংসদ চলো’ সমদলৰ সমৰ্থনত চচলত অসমৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ ধৰ্ণা ৷ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী ৷

protest in Chachal
চচলত দল-সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 20, 2026 at 6:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো সোণম ৱাংচুকৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদক সমৰ্থন জনাই আৰু কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী তুলি সোমবাৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰা হয় । গুৱাহাটীৰ চচলতস্থিত ধৰ্ণাস্থলীত কেইবাটাও দল আৰু সংগঠনে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

সোণম ৱাংচুকৰ অনশন আৰু ২০ জুলাইৰ ‘সংসদ চলো’ সমদলৰ সমৰ্থনত অসম নাগৰিক সন্মিলনৰ উদ্যোগত দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা ২ বজালৈ মৌন অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

চচলত দল-সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

ইপিনে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি (কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ) অসমৰ উদ্যোগত আজি ২০ জুলাইৰ পৰা ২৯ জুলাইলৈ একেৰাহে ১০ দিনৰ বাবে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰা হৈছে চচলত ।

সংগঠনটোৱে সোণম ৱাংচুকৰ আন্দোলনৰ সমৰ্থনত তথা শিক্ষাৰ ব্যক্তিগতকৰণ বন্ধ কৰা, চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ প্ৰতি শিক্ষা বিভাগৰ চৰম উদাসীনতা আৰু অৱহেলাৰ অন্ত পেলোৱা, ৰাজ্যৰ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ জ্বলন্ত সমস্যা সমূহ জৰুৰীভাৱে সমাধান কৰা, ৰাজহুৱা শিক্ষাখণ্ডৰ পুনৰুদ্বাৰ তথা সামগ্ৰিক শৈক্ষিক সংস্কাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ মূল দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

আনহাতে অসমৰ ৰাজহুৱা বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ৰক্ষাৰ সংকল্পৰে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ পদত্যাগৰ দাবী তুলি অনিৰ্দিষ্টকালীন ধর্মঘট কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে সংগঠনটোৱে ।

একেটা স্থানতে ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ, চি পি আই( এম), চি পি আই( এম -এল), চি পি আই আৰু এ পি এইচ এল চিয়েও যৌথভাৱে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে ।

বিশেষকৈ সোণম ৱাংচুকৰ দাবী মানি লোৱা, শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ, শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ দমন নীতি বন্ধ কৰা এই তিনিটা দাবী তুলি দিনজোৰাকৈ সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে দলকেইটাই । প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, ‘‘দেশ জুৰি চলি থকা প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল আৰু কেলেংকাৰীৰ এই আন্দোলন যি ধৰণে দমন কৰা হৈছে সেয়া ফেচিজিমৰ আৰম্ভণি । দেশৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা, তাক নিশেষ কৰাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰ দিনত ষড়যন্ত্ৰ চলিছে ।’’

‘‘নতুন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী শিক্ষিত হ’লে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব । তেওঁলোকক অশিক্ষিত কৰি ৰখাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া । দেশৰ নেতৃত্বৰ যেতিয়া অনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাথাকিব আৰু অৰ্ধশিক্ষিত হ’ব তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাই হ’ব । দেশত যেতিয়া ভোট চুৰি চলি আছে, সেই সময়ত প্ৰশ্ন কাকত চুৰি হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় । আলিয়ে গলিয়ে চলিছে কাকত চুৰি । দুৰ্নীতি হৈছে, কেলেংকাৰী হৈছে এইটো কম কথা নহয় ।’’ গগৈয়ে লগতে কয় ৷

তেওঁ পুনৰ উল্লেখ কৰে, ‘‘ ২০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে চৰম ত্যাগ কৰিছে । দেশৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰিব লাগে । এজন কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দিনত শিক্ষাৰ অৰজাকতা চলি আছে । সোণম ৱাংচুকৰ গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম আৰু দেশজুৰি ছাত্ৰই কৰা সংগ্ৰাম আৰু দেশৰ শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবীক আমি সমৰ্থন জনাইছো । আমাক ন্যায়িক তদন্ত লাগে ।’’

একেদৰেই ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেত্ৰী অনিন্দিতা দাসে কয়, ‘‘সম্পূৰ্ণ গান্ধীবাদী নীতিৰে সোণম ৱাংচুকে একো নোখোৱাকৈ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিছিল । কেৱল আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে । তেওঁৰ এই গান্ধীবাদী গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক তেওঁলোকে খবৰ ল’বতো নাহিলেই , ২১ দিন পাছত জবৰদস্তি কৰি লৈ গ’ল । এয়া ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰৰ অৱস্থা । বিজেপিৰ দিনত গণতন্ত্ৰ জীয়াই আছে নে ? অসমতো এই একেই অৱস্থা ।’’

‘‘আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কপাহী কাপোৰ দিব নোৱাৰে, পলিয়েষ্টাৰ কাপোৰ দিব পাৰে ৷ এইয়া তেওঁৰ বিধান সভাত কোৱা কথা । গতিকে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতিবাদক সমৰ্থন জনায় প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু দেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ পদত্যাগ দাবী কৰিছো । যদি পদত্যাগ নকৰে এই আন্দোলন অনিৰ্দিষ্টকাললৈ চলি থাকিব ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷

লগতে পঢ়ক: ৱাংচুকৰ আন্দোলনৰ সমৰ্থনত থিয় হ'ল তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীও

TAGGED:

সোণম ৱাংচুক
শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান
সংসদ চলো সমদল
PROTEST IN CHACHAL
SONAM WNAGCHUK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.