কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমনৰ অভিলেখ ভংগৰ দিশে

২০২২-২৩ চনত ২,৯৪৭ গৰাকীৰ পৰা ২০২৩-২৪ চনত এই সংখ্যা ৪,০৯৪ আৰু ২০২৪-২৫ চনত ৬,৪৩৩ গৰাকী লৈ বৃদ্ধি পায় ।

Tourists in Kaziranga National Park
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 29, 2025 at 3:09 PM IST

তেজপুৰ : কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্য়াঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা পৰ্যটকৰ আগমন বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৫ চনৰ ২৭ ডিচেম্বৰলৈকে উপলব্ধ চৰকাৰী পৰ্যটনৰ তথ্যই দেশী আৰু বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্য়া প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই এই ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্য়া বৃদ্ধিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ কঢ়িয়াইছে আশাৰ সঞ্চাৰ ।

এই বৰ্ষত ৬,৬৯৯ গৰাকী বিদেশী পৰ্যটক :

Tourists in Kaziranga National Park
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটক (ETV Bharat Assam)

ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি চলিত বৰ্ষৰ ২০২৫–২৬ পৰ্যটন বতৰত (২৭ ডিচেম্বৰলৈকে) কাজিৰঙাত ইতিমধ্যে ১,৪৬,১৫৭ গৰাকী দৰ্শনাৰ্থীয়ে পদাৰ্পণ কৰিছে । ইয়াৰে ১,৩৯,৪৫৮ গৰাকী ভাৰতীয় পৰ্যটক আৰু বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্য়া হৈছে ৬,৬৯৯ গৰাকী । ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সঞ্চালিকা ডঃ সোণালী ঘোষে এই সন্দৰ্ভত কয়, "এই সংখ্যা বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য । কাৰণ ছাফাৰীৰ বতৰৰ মাত্ৰ তিনি মাহৰ ভিতৰত অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰত এই সংখ্যা লাভ কৰা হৈছে যিয়ে ঋতুৰ শেষলৈকে সৰ্বকালৰ নতুন অভিলেখৰ সম্ভাৱনাৰ ইংগিত দিছে ।"

Tourists in Kaziranga National Park
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটক (ETV Bharat Assam)

মুঠ দৰ্শনাৰ্থী ১,৬৪,৬৩৬ গৰাকী :

উদ্যানৰ সঞ্চালিকাগৰাকীৰ মতে, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এই সময়ছোৱাত বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিগত বছৰবোৰৰ লগত তুলনা কৰিলে এই উৰ্ধমুখী ধাৰাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । ২০২২-২৩ চনত কাজিৰঙাত ১,৩২,২৮৬ গৰাকী পৰ্যটকৰ আতিথ্য লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ২০২৩-২৪ চনত এই সংখ্যা ১,১৭,৪১৬ লৈ হ্ৰাস পায় । ক'ভিড মহামাৰীৰ পিছৰ ভ্ৰমণত বাধা আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এই ধৰা অৱনমিত হৈছিল; কিন্তু ২০২৪–২৫ চনত পৰ্যটনৰ উত্থান ঘটে । এই বৰ্ষত মুঠ দৰ্শনাৰ্থী ১,৬৪,৬৩৬ গৰাকী লৈ বৃদ্ধি পোৱা বুলি তেওঁ কয় ।

Tourists in Kaziranga National Park
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটক (ETV Bharat Assam)

ডিচেম্বৰত ৫৯,৬৪৫ গৰাকী পৰ্যটকৰ আগমন :

উদ্যানৰ সঞ্চালিকা ঘোষে কয় যে চলিত সময়ত পৰ্যটকৰ তালিকাৰ সংখ্যাই প্ৰকাশ কৰে যে কাজিৰঙাই এই ঐতিহ্য় বজাই ৰখাই নহয়, ইয়াৰ পৰ্যটকৰ ওপৰতো ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছে । ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰত কাজিৰঙাত ৩৪,৫৪৪ গৰাকী পৰ্যটকক আদৰণি জনোৱাৰ বিপৰীতে নৱেম্বৰত ৫১,৯৬৮ গৰাকী পৰ্যটক আৰু কেৱল ডিচেম্বৰ মাহত ৫৯,৬৪৫ গৰাকী পৰ্যটকৰ আগমন হয় । এই মাহটো এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ ব্যস্ত মাহ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বুলি তেওঁ জনায় । এই তথ্যৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় দিশ হ’ল বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমনৰ হাৰ তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পোৱা ।

Tourists in Kaziranga National Park
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটক (ETV Bharat Assam)

বিদেশী দৰ্শনাৰ্থী :

২০২২-২৩ চনত ২,৯৪৭ গৰাকী বিদেশী দৰ্শনাৰ্থীৰ পৰা ২০২৩-২৪ চনত এই সংখ্যা ৪,০৯৪ আৰু ২০২৪-২৫ চনত ৬,৪৩৩ গৰাকী লৈ বৃদ্ধি পায় । চলিত বৰ্ষত ইতিমধ্যে এই সংখ্যা ৬,৬৯৯ ত উপনীত হৈছে, যিটোৱে ছিজন সমাপ্ত হোৱাৰ আগতেই যোৱা বছৰৰ মুঠ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিছে ।

কৰ্তৃপক্ষই এই সফলতাক একাধিক কাৰকৰ বাবে কৃতিত্ব দিয়ে, য’ত আছে শক্তিশালী সংৰক্ষণ প্ৰচেষ্টা, উন্নত পথ আৰু ছাফাৰী আন্তঃগাঁথনি, ডিজিটেলাইজড টিকেটিং ব্যৱস্থা, বৰ্ধিত নিৰাপত্তা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত স্থায়ী প্ৰচাৰ অভিযান । উদ্যানৰ সঞ্চালকে লগতে কয়, "পৰিৱেশ পৰ্যটনৰ পদক্ষেপত স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰখাৰ লগতে পৰ্যটনৰ বৃদ্ধিয়ে জীৱিকাৰ সুযোগলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাটো নিশ্চিত কৰাত সহায় কৰিছে । ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, বনৰীয়া ম’হ, হাতী, জলাশয়ৰ হৰিণ আৰু শ শ চৰাই প্ৰজাতিৰ সৈতে বিশ্বৰ সৰ্বাধিক এটা খৰ্গৰ গঁড়ৰ বাসস্থান কাজিৰঙাই এক অনন্য বন্যপ্ৰাণীৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে ।

আনহাতে ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্যৰ মৰ্যাদাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, ফটোগ্ৰাফাৰ, গৱেষক আৰু দুঃসাহসিক কৰ্মীসকলক আকৰ্ষণ কৰি আহিছে বুলি তেওঁ লগতে কয় । পৰ্যটনৰ শীৰ্ষ বতৰ ২০২৬ চনৰ প্ৰথম মাহলৈকে বিস্তৃত হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া বিষয়াসকল আশাবাদী হৈ আছে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে নতুন পৰ্যটন অভিলেখ গঢ়িব ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

