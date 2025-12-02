বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা প্ৰায় ৬ লাখ : পঞ্জীয়নভুক্ত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যাই অতিক্ৰম কৰিলে ২২ লাখৰ ঘৰ

বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা প্ৰায় ৬ লাখ : পঞ্জীয়নভুক্ত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যাই অতিক্ৰম কৰিলে ২২ লাখৰ ঘৰ
ৰাজ্য চৰকাৰে বিগত চাৰে চাৰি বছৰত ডেৰ লাখৰো অধিক চাকৰি দিয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যখনত চিন্তনীয় ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে নিবনুৱাৰ সংখ্যা ।
গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে বিগত চাৰে চাৰি বছৰত ডেৰ লাখৰো অধিক চাকৰি দিয়াৰ বিপৰীতে বিজেপি চৰকাৰৰ বিগত ৯ বছৰত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা ৫,৮৪,১৭৬ জন বৃদ্ধি পালে । অতি উদ্বেগৰ বিষয় যে ৰাজ্যখনত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা চিন্তনীয় ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে ।
বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যখনত পঞ্জীয়নভুক্ত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা হৈছে ২২,২৬,৮৯৪ জন । ইয়াৰ বিপৰীতে ২০০৬ চনৰ পৰা ২০১৬ চনতলৈ ৰাজ্যখনত পঞ্জীয়নভুক্ত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা আছিল ১৬,৪২,৭১৮ জন ।
বিগত ৯ বছৰত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা ৫,৮৪,১৭৬ জন বৃদ্ধি পালে । এই তথ্য খোদ ৰাজ্য চৰকাৰৰ । সদ্যসমাপ্ত বিধানসভাৰ অধিৱেশনত দক্ষতা, নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগৰ মন্ত্রী প্ৰশান্ত ফুকনে এই তথ্য দাখিল কৰে ।
ৰাজ্যখনত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ পৰিসংখ্যা :
বিধানসভাত দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি ২০০৬ চনৰ পৰা ২০১৬ চনলৈ ৰাজ্যখনত থকা শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা আছিল ১৬,৪২,৭১৮ জন । এই সময়ছোৱাত ৰাজ্য চৰকাৰখনে বিভিন্ন বিভাগত নিযুক্তি দিছিল ৪৬,২৩৬ জনক ।
আনহাতে ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২১ চনৰ ২৬ ছেপ্টেম্বৰলৈকে অফলাইনযোগে পঞ্জীয়নভুক্ত হোৱা শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা আছিল ১৮,০৫,৪৪১ জন । এই সময়ছোৱাত ৪৬ টা বিভাগত চাকৰিত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ২১,৮৭৫ জন নিবনুৱাই ।
ইয়াৰ বিপৰীতে ২০২১ চনৰ ২৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে পঞ্জীয়নভুক্ত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা হৈছে ২২,২৬,৮৯৪ জন । মন কৰিব লগীয়া কথা যে ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক-যুৱতী সকলক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছে যদিও নিবনুৱাৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ।
এই হাৰত ৰাজ্যখনত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিলে আগন্তুক দিনত ৰাজ্যখনত নিবনুৱা সমস্যাই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিব ।
নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত ব্যৰ্থ বিজেপি চৰকাৰ :
লক্ষণীয় বিষয় যে দুবাৰকৈ শাসনৰ বাঘজৰী লাভ কৰা বিজেপিৰ অন্যতম এটা নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান । কিন্তু বিগত সময়ত নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰখন কাৰ্যতঃ ব্যৰ্থ হৈছে । সেই কথা ৰাজ্যখনৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যাই প্ৰমাণ কৰে ।
চৰকাৰী তথ্য মতেই ৰাজ্যখনত বৰ্তমান সময়ত পঞ্জীয়নভুক্ত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা হৈছে ২২,২৬,৮৯৪ জন । অৰ্থাৎ সকলো নিবনুৱাৰ সংখ্যা হিচাপ কৰিলে এই পৰিমাণ আৰু বৃহৎ হ'ব । ৰাজ্যৰ ভয়াৱহ নিবনুৱা সমস্যা সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লোৱাৰ বাবে কেইবাজনো নেতাৰে যোগাযোগ কৰা হৈছিল ।
এই সন্দৰ্ভত এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কয়, "বিধানসভাত চৰকাৰে দিয়া তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যখনত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা প্ৰায় চাৰে বাইছ লাখ । সকলো হিচাপ কৰিলে এই সংখ্যা বহুত বেছি হ'ল । অৰ্থাৎ ৰাজ্যখনত নিবনুৱাৰ সমস্যাই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।"
তেওঁ কয়, "নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিৰ মূল এটা ইচ্ছ্যু আছিল নিবনুৱা সমস্যা দূৰীকৰণ । কিন্তু বাস্তৱত নিবনুৱাৰ সমস্যা আৰু অধিক প্ৰকট হৈ পৰিছে । চৰকাৰখনে কথা বহুত কয়, কিন্তু কামত একো নাই । ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ ভোটৰ অংকত হিতাধিকাৰীক সৃষ্টিত গুৰুত্ব দিয়া চৰকাৰখনে ৰাজ্যখনৰ মূল ইচ্ছ্যুসমূহৰ পৰা আঁতৰত আছে ।"
ইছলামে কয়, "চৰকাৰী চাকৰি দি নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰিব নোৱাৰে সেই কথা সকলোৱে জানে । কিন্তু সংস্থাপনৰ বাবে পৰিৱেশ চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব । তাকে নকৰি চৰকাৰখনে মানুহক হিতাধিকাৰী কৰাত উঠোপৰি লাগিছে । চৰকাৰখনে ৰাজ্যখনত কৰ্মসংস্থাপন বাট দিব নোৱাৰাৰ বাবেই ৰাজ্য লাখ লাখ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীয়ে সাধাৰণ কাম বিচাৰি বাহিৰলৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছে ।"
আনহাতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ইমদাদ হুছেইনে কয়, "বিজেপি চৰকাৰে বছৰি পাঁচ লাখ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিৰ অন্যতম এটা প্ৰধান ইচ্ছ্যু আছিল নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান । কিন্তু এতিয়া বছৰি পাঁচ লাখ চাকৰি দিয়াৰ কথা দূৰৰৈ বিধানসভাতে উন্মোচিত হৈছে ৰাজ্যৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ স্বৰূপটো ।"
তেওঁ কয়, "চৰকাৰী তথ্য মতেই ৰাজ্যখনত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা ২২ লাখৰো অধিক । তদুপৰি পঞ্জীয়ন নকৰাকৈ বহুত নিবনুৱা আছেই । নিবনুৱা সমস্যাই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একপ্ৰকাৰ দম্ভালি মাৰি কৈ থাকে যে অসমৰ বিকাশ হৈছে তথা যুৱপ্ৰজন্মৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে ।"
ইমদাদ হুছেইনে কয়, "বিজেপি চৰকাৰে কেৱল অপপ্ৰচাৰ চলাই আহিছে । ৰাজ্যখনৰ যে উন্নয়ন হোৱা নাই সেই কথা চৰকাৰী তথ্যবোৰতে ওলাই পৰে । ইফালে এইখন চৰকাৰ ধাৰৰ ওপৰত চলি আছে ।"
সেইদৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই এই সন্দৰ্ভত কয়, "ক'বলৈ গ'লে বহুত কথা । নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধানৰ কথা কৈ শাসনলৈ অহা বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠনৰ পাছত এই প্ৰসংগটোৰ পৰা ফালৰি কাটিলে ।"
ভূঞাই কয়, "অসমত উদ্যোগীকৰণ হোৱাৰ বিপৰীতে থকা কেইটাকে বিজেপি চৰকাৰে বন্ধ কৰিলে । অসমত যিকেইটা উদ্যোগ আছিল প্ৰায় বন্ধই হৈ গ'ল । নতুন উদ্যোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰখনে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল । সৰু সৰু উদ্যোগক উৎসাহ যোগোৱাৰ ক্ষেত্রত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে । ফলত বৰ্তমান সময়ত নিবনুৱা সমস্যাই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।"
জগদীশ ভূঞাই কয়, "বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ মূল লক্ষ্যটোৱেই হৈছে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা । চৰকাৰী চাকৰিৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় । কিন্তু ইয়াৰ বাবে কেতবোৰ পৰিকল্পনা লাগিব আৰু সেই পৰিকল্পনাৰ অভাৱৰ বাবেই আজি ৰাজ্যখনে নিবনুৱা সমস্যাৰে যুঁজিবলগীয়া হৈছে ।"
ইফালে বিশিষ্ট শ্ৰমিক নেতা বীৰেন শৰ্মাই কয়, "এবছৰত এক লাখ নিবনুৱাক গণি গণি এক লাখ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল বিজেপিৰ । সেয়া কেৱল মাত্র প্ৰতিশ্ৰুৰি আছিল । আজি ৰাজ্যখনত শিক্ষিত নিবনুৱানৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ।
শৰ্মাই কয়, "আজি কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱত বহু শিক্ষিত যুৱকে শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হ'বলগীয়া হৈছে । শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ দিশত চৰকাৰখনৰ কোনো বাস্তৱসন্মত পৰিকল্পনা আমি দেখিবলৈ লোৱা নাই । চৰকাৰে ভোটৰ অংকত হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ বিপৰীতে ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থত কৰ্মসংস্থাপন বাট মুকলি কৰাৰ দিশত কাম কৰা উচিত ।"