কৃষিভিত্তিক লোকউৎসৱ নোৱা খাই: জানো আহক এই উৎসৱৰ পৰম্পৰা আৰু তাৎপৰ্য
কেনেকৈ পালন কৰা হয় এই উৎসৱ ? কি তাৎপর্য নিহিত হৈ আছে এই উৎসৱত ? লখিমপুৰৰ পৰা জীৱন গোস্বামীৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : September 21, 2026 at 9:35 AM IST
লখিমপুৰ : নোৱা-খাই পশ্চিম ওড়িশা আৰু ছত্তীশগড়ৰ পৰম্পৰাগত কৃষিভিত্তিক উৎসৱ । অসমত বসবাস কৰা ওড়িয়াভাষী বা ওড়িয়া মূলৰ লোকসকলেও পৰম্পৰাগত এই উৎসৱ পালন কৰি আহিছে । লখিমপুৰ জিলা ওড়িয়া সমাজ আৰু জহিং-কয়লামাৰী ওড়িয়া সমাজৰ উদ্যোগত দেওবাৰে জহিং খেলপথাৰত দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে 'নোৱা-খাই পৰ্ব' উদযাপন কৰা হয় ।
কিন্তু কি এই নোৱা-খাই ? কেনেকৈ পালন কৰা হয় এই উৎসৱ ? কি তাৎপর্য নিহিত হৈ আছে এই উৎসৱত ? এই সকলো সামৰি নোৱা-খাই উৎসৱক লৈ ইটিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
- কি এই নোৱা-খাই উৎসৱ
নোৱা-খাই ওড়িয়া শব্দ । 'নোৱা' শব্দৰ অৰ্থ হৈছে 'নতুন' আৰু 'খাই' শব্দৰ অৰ্থ হৈছে 'খোৱা'। অৰ্থাৎ অসমীয়া অৰ্থ হ’ল নতুন বা ন-খোৱা । অসমীয়া সমাজত আঘোণত ন ধান চপাই সমজুৱাকৈ বা পৰিয়াল ভিত্তিত ন-খোৱাৰ পৰম্পৰা আছে । অসমীয়া সমাজৰ দৰে ওড়িয়া সমাজতো প্ৰচলিত আছে নোৱা-খাই ।
তেওঁলোকে পথাৰৰ নতুন আহু ধান চপোৱাৰ পিছত নতুন অন্ন গ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে পৰম্পৰাগতভাৱে এই উৎসৱ পালন কৰি আহিছে । প্ৰতি বছৰে ভাদ মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ পঞ্চমী তিথিত তেওঁলোকে নিষ্ঠাৰে এই উৎসৱ পালন কৰি আহিছে । অসমত বসবাস কৰা ওড়িয়াভাষী বা ওড়িয়া মূলৰ লোকসকলৰ বাবে নোৱা-খাই এটা অন্যতম উৎসৱ ।
- কেনেকৈ পালন কৰা হয় নোৱা-খাই পৰ্ব
নোৱা-খাই উৎসৱৰ এপষেকমানৰ আগৰে পৰা প্ৰস্তুতি কৰা হয় । সকলোৱে ঘৰ-দুৱাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি তোলে । নিত্য ব্যৱহার্য সামগ্রী, ঝাৰু আদি সলাই নতুন লোৱা হয় । উৎসৱৰ দিনা পথাৰলৈ গৈ শস্য দেৱীক আৰাধনা কৰা হয় । শস্য আহ্বান কৰি আহি পূজা স্থানত শস্যৰ দেৱী, দুৰ্গা, জগন্নাথ মহাপ্রভু আদিক পূজা-পাঠ কৰা হয় ।
ন-চাউলৰ প্ৰসাদ, পিঠা-পনা আদি আগবঢ়োৱা হয় । সকলোৱে সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনা কৰে । পৰম্পৰাগত নৃত্য-গীতৰ আয়োজন কৰা হয় । সকলোৱে পৰম্পৰাগত সাজ-পোচাক পৰিধান কৰি এই উৎসৱত অংশগ্রহণ কৰে ।
- 'নোৱা-খাই জোহাৰ' আৰু জ্যেষ্ঠজনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা
নোৱা-খাই পৰ্বত অসমীয়া সমাজৰ বিহুৰ পৰম্পৰাৰ দৰেই কনিষ্ঠসকলে ঘৰৰ তথা গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ ভৰি চুই আশীৰ্বাদ লয় । ইয়াক নোৱা-খাই জোহাৰ বুলি কোৱা হয় । সকলোৱে পুৰণি সকলো খং-ৰাগ, মনৰ অমিল পাহৰি একতাৰ বান্ধোনত আবদ্ধ হয় । পৰম্পৰাগত সংগীত, বাদ্যযন্ত্ৰৰ চেৱত সকলোৱে নাচি-বাগি আপোন পাহৰা হৈ একতাৰ ডোলেৰে বান্ধ খাই পৰে ।
- কৃষি-সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ
এই উৎসৱৰ শিপা বৈদিক যুগৰ 'প্ৰলম্বন যজ্ঞ' (প্ৰথম শস্য কটাৰ পৰম্পৰা) ৰ সৈতে জড়িত বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । পাটনাগড়ৰ চৌহান ৰজা ৰামাই দেৱৰ ৰাজত্বকালত ইয়াক আনুষ্ঠানিকভাৱে এক ডাঙৰ আঞ্চলিক উৎসৱৰ ৰূপ দিয়া হৈছিল । এই উৎসৱে সমাজত কৃষকসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আৰু ভূমিকেন্দ্ৰিক অৰ্থনীতিক সন্মান জনায় ।
গুৰুত্বপূৰ্ণ এই সামাজিক উৎসৱত আন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকেও অংশগ্রহণ কৰি সমৃদ্ধ কৰি আহিছে । বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ অংগ ওড়িয়াসকলৰ এই উৎসৱে সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন সুদৃঢ় কৰিছে । লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ জহিঙত বাগিচাৰ খেলপথাৰত জিলা ওড়িয়া সমাজৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই উৎসৱ উপলক্ষে ওড়িয়াসকলৰ পৰম্পৰাগত কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মূৰ্ত প্ৰকাশ ঘটে ।
লগতে পঢ়ক : সোণাপুৰত জনস্ৰোত : ভাওনাৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত জুবিন দিৱসৰ সামৰণি