বাংলাদেশৰ সৈতে ভাৰতৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক শেষ কৰাৰ দাবীত শ্ৰীভূমিত যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ
বাংলাদেশত সংখ্যালঘু হিন্দু যুৱকক নৃশংসভাৱে হত্যা । শ্ৰীভূমিত মহম্মদ ইউনুছৰ পুত্তলিকা দাহ ।
Published : December 21, 2025 at 7:57 PM IST
শ্ৰীভূমি : শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশত পুনৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে । ভাৰত বিৰোধী শক্তি উত্থাপনৰ সমান্তৰালকৈ হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণো অব্যাহত আছে । দেশখনৰ মৈইমনচিং চহৰত হিন্দু যুৱক দিপু চন্দ্ৰ দাসক একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰাৰ পিছত বিশ্বজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । যাক লৈ ভাৰততো প্ৰতিক্ৰিয়া তথা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে । তাৰ মাজতে দেওবাৰে শ্ৰীভূমি জিলাত জিলা যুৱ কংগ্ৰেছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
যুৱ কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ, "বিজেপিয়ে হিন্দুক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে । বাৰে বাৰে হিন্দুত্ববাদী ট্ৰাম্প কাৰ্ড খেলি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰা বিজেপি নেতাসকলে বাস্তৱত হিন্দুসকলৰ বাবে একো কৰিব পৰা নাই ।"
জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ শুভজিৎ চক্ৰৱৰ্তীয়ে দেওবাৰে পোনপটীয়াকৈ অভিযোগ কৰে যে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশত হিন্দুসকলৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা অত্যাচাৰক লৈ বিজেপিয়ে কৰা প্ৰতিবাদ ৰাইজক দেখুৱাবলৈহে কৰিছে । আনহাতে এন এছ ইউ আইৰ জিলা সভাপতি সুস্মিত দেৱে বাংলাদেশৰ সৈতে সকলো বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক শেষ কৰিবলৈও দাবী জনাইছে ।
বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক দিপু চন্দ্ৰ দাসৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত যুৱ মৰ্চা আৰু এন এছ ইউ আইৰ উদ্যোগত দেওবাৰে শ্ৰীভূমি জিলাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় । ইন্দিৰা ভৱনৰ সন্মুখত বাংলাদেশৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুখ্য উপদেষ্টা ইউনুছৰ পুত্তলিকা দাহ কৰে ।
প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ যুৱ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ শুভজিৎ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, "বাংলাদেশত সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ ওপৰত কিছুদিনৰ পৰা অমানৱীয় নিৰ্যাতন চলি আছে । যোৱা সপ্তাহত ডিপু চন্দ্ৰ দাস নামৰ এজন যুৱকক ৰাজহুৱাভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল । বাংলাদেশ চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগত সংখ্যালঘু হিন্দুক হত্যা কৰা হৈছে ।"
ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৈদেশিক মন্ত্ৰীলৈকে সকলোৱে চুবুৰীয়া দেশত সংখ্যালঘু লোকৰ ওপৰত চলি থকা অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে । ঘটনাৰ পিছতে শাসকীয় দলৰ নেতাসকলে ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে যদিও চৰকাৰে কোনো কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । যুৱ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ শুভজিৎ চক্ৰৱৰ্তীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে ভোটৰ স্বাৰ্থত হিন্দুক ট্ৰাম্প কাৰ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰত্যক্ষ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
তেওঁ অভিযোগ কৰে যে ভাৰতত হিন্দুক সুৰক্ষাৰ নামত ৰাজনীতি কৰা বিজেপি নেতাসকলে বাংলাদেশত সংখ্যালঘু হিন্দুৰ ওপৰত চলি থকা অত্যাচাৰৰ প্ৰতিবাদত কোনো ডাঙৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই । বাংলাদেশৰ সৈতে ৰাজনৈতিক আৰু বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক শেষ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কিয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়োৱা নাই বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ পদত্যাগ দাবী কৰি শুভজিতে কয়, "আজি যদি ইন্দিৰা গান্ধী বা ৰাজীৱ গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বত থাকিলহেঁতেন তেন্তে তেওঁলোকে বাংলাদেশক বিশ্বৰ মানচিত্ৰৰ পৰা মচি পেলালেহেঁতেন । মূলতঃ ভাৰতৰ কৃপাত স্বাধীনতা লাভ কৰা বাংলাদেশীসকলে পাহৰি গৈছে যে ভাৰত দুৰ্বল নহয় ।"
আনহাতে এন এছ ইউ আইৰ জিলা সভাপতি সুস্মিত দাসে বাংলাদেশৰ ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দি কয় যে বিজেপি নেতাৰ কথা আৰু কামৰ কোনো মিল নাই । কাৰণ পূৰ্বতে বাংলাদেশত চিন্ময় সাধুৰ অত্যাচাৰৰ পিছত যদিও কুছিয়াৰা নদীৰ মাজেৰে ৰপ্তানি কিছুদিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল, তথাপিও সুতাৰকান্দিৰ জৰিয়তে কয়লা আৰু চূণশিল বাংলাদেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে ।
তেওঁ কয়, "এইবাৰো এখন ৰাজহুৱা নাটক দেখুওৱা হ'ব । হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।" এন এছ ইউ আইৰ জিলা সভাপতিগৰাকীয়ে বাংলাদেশৰ সৈতে সকলো ধৰণৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক শেষ কৰি উচিত শিক্ষা দিবলৈ দাবী জনায় ।