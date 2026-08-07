এনএছইউআইৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ, 'প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্ধানহীন' লিখা বেনাৰ আঁৰিলে এনএছইউআয়ে

এনএছইউআইৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ, 'প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্ধানহীন' লিখা বেনাৰ আঁৰিলে এনএছইউআয়ে
উজনি অসমৰ বানপীড়ি ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ নহাৰ বাবে অভিনৱ প্ৰতিবাদ এনএছইউআইৰ ৷
Published : August 7, 2026 at 8:54 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ ২৫ খন জিলাত বানৰ বিভীষিকাৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভূমিকাক লৈ কংগ্ৰেছৰ ছাত্ৰ সংগঠন এনএছইউআই (NSUI)ৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ ৷ শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সন্ধানহীন বুলি বেনাৰ আঁৰি ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰিলে এনএছইউআয়ে ৷
গণেশগুৰি, খানাপাৰা, খ্ৰীষ্টানবস্তিত থকা পদসেঁতুত এনএছইউআয়ে আঁৰি দিয়া বেনাৰবোৰত উল্লেখ আছে,"সন্ধানহীন ! অসমৰ বানপানীৰ সময়ত সন্ধানহীন হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । কোনো ব্যক্তিয়ে সন্ধান পালে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো।”
আন এখন বেনাৰত সংগঠনটোৱে ইংৰাজীত লিখিছে, “The 56 inch image is missing where courage is needed most for Assam. For Modi A for Assam × A For Avoiding Assam ✓, For Modi A for Assam × A For Absent ✓ ৷"
এনএছইউআয়ে অভিযোগ কৰে, "২০ দিনে ককবকাইছে উজনি অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজে । কিন্তু খবৰ নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ । সঘনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অষ্টলক্ষ্মীৰ কথা কৈ আহে যদিও বিপদৰ সময়ত সন্ধানহীন হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী । নিৰ্বাচনৰ সময়ত সঘনাই অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এতিয়া অলপো সময়েই হোৱা নাই বানপীড়িতৰ মাজলৈ আহিবলৈ ।"
তেওঁলোকে দাবী কৰে যে, এই সময়খিনিত অষ্টলক্ষ্মীৰ কাষত প্ৰধানমন্ত্ৰীক ঠিয় হোৱাটো বিচাৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে । নিৰ্বাচনৰ সময়ত অসমলৈ আহি A for Assam বুলি ইংৰাজী বৰ্ণমালা গাইছিল ৷ তেনেকৈয়ে অসমলৈ আহি আকৌ এবাৰ বানপানীত ককবকাই থকা মানুহখিনিৰ বুজ লোৱাটো বিচাৰিছিল দল-সংগঠন, অসমৰ জনতাই ।
উল্লেখ্য যে, অসমৰ বানপানীৰ ফলত সকলো নিঃশেষ হোৱাৰ পিছতো অসমলৈ কোনো বিশেষ পেকেজৰ ঘোষণা কৰা হোৱা নাই কেন্দ্ৰই ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোনো বিশেষ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা নাই । যাৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক এনএছইউআয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ ।
লগতে পঢ়ক: দৰমহা নীতি সলনিৰ বিৰোধিতাৰে তিনিচুকীয়াত শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ