এনপিএছৰ পৰা অ'পিএছলৈ স্থানান্তৰিত কৰ্মচাৰীলৈ ভাল খবৰ, হাতলৈ আহিব ধন
বিত্ত বিভাগে এনপিএছৰ জমা পুঁজিৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
Published : November 26, 2026 at 7:06 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন ব্যৱস্থা চমুকৈ এনপিএছৰ আওতাত থকা একাংশ কৰ্মচাৰীক কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা চমুকৈ অ'পিএছলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এনপিএছ একাউণ্টত জমা হৈ থকা পুঁজিৰ নিষ্পত্তি সন্দৰ্ভত সৃষ্টি হোৱা অনিশ্চয়তা দূৰ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যবাহী আদেশ জাৰি কৰিছে ।
এনপিএছৰ পৰা অ'পিএছলৈ স্থানান্তৰিত হোৱা কৰ্মচাৰীৰ নিজৰ বৰঙণি আৰু সেই ধনৰ ওপৰত জমা হোৱা সুত কৰ্মচাৰীজনক ঘূৰাই দিয়াৰ লগতে চৰকাৰৰ বৰঙণি আৰু তাৰ সুত চৰকাৰী ৰাজকোষত জমা কৰাৰ ব্যৱস্থা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । দিছপুৰৰ অসম সচিবালয়ৰ বিত্ত (বাজেট) বিভাগে জাৰি কৰা কাৰ্যবাহী আদেশত এনপিএছৰ পৰা অ'পিএছলৈ স্থানান্তৰিত কৰ্মচাৰীৰ জমা পুঁজিৰ ব্যৱস্থাপনা, ধন স্থানান্তৰ, হিচাপ-নিকাচ আৰু বিভিন্ন পৰিস্থিতিত ধন ঘূৰাই দিয়াৰ পদ্ধতি স্পষ্ট কৰি দিছে । এই নিৰ্দেশনা পূৰ্বে এনপিএছৰ অধীনত থকা কিন্তু উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি অ'পিএছৰ আওতালৈ অনা কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব ।
এনপিএছৰ জমা পুঁজিৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে নতুন নিৰ্দেশনা :
বিত্ত বিভাগৰ আদেশত উল্লেখ কৰা অনুসৰি একাংশ কৰ্মচাৰী পূৰ্বে এনপিএছৰ আওতাত আছিল যদিও কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি তেওঁলোকক অ'পিএছলৈ অনা হৈছে । এনে কৰ্মচাৰীৰ এনপিএছ একাউণ্টত জমা হৈ থকা পুঁজিৰ ব্যৱস্থাপনা কেনেদৰে কৰা হ'ব, সেই লৈ অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হৈছিল । এই বিষয়টোৰ সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰশিক্ষণ বিভাগৰ ২০২৩ চনৰ ১৩ জুলাইৰ নিৰ্দেশনাৰ আধাৰত অসম চৰকাৰে এই নতুন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি এনপিএছ একাউণ্টত জমা হৈ থকা কৰ্মচাৰীৰ বৰঙণি আৰু চৰকাৰৰ বৰঙণি দুয়োটাই সংশ্লিষ্ট ধনৰ ওপৰত জমা হোৱা সুতসহ এনএছডিএলৰ জৰিয়তে ইলেক্ট্ৰনিক ধন স্থানান্তৰ পদ্ধতিৰে অসম সঞ্চালকালয়ৰ হিচাপ আৰু কোষাগাৰৰ বৰ্তমানৰ বেংক একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব । ইয়াৰ পিছত কৰ্মচাৰীৰ বৰঙণি আৰু চৰকাৰৰ বৰঙণিৰ ধন পৃথক পৃথক হিচাপে নিষ্পত্তি কৰা হ'ব । কৰ্মচাৰীৰ নিজৰ বৰঙণিৰ ধন সুতসহ তেওঁৰ ব্যক্তিগত বেংক একাউণ্টত জমা কৰা হ'ব । আনহাতে চৰকাৰৰ বৰঙণিৰ ধন ৰাজ্যৰ ৰাজকোষত জমা কৰা হ'ব ।
চৰকাৰৰ বৰঙণি আৰু সুতৰ বাবে পৃথক হিচাপৰ ব্যৱস্থা :
চৰকাৰৰ বৰঙণিৰ ধন আৰু সেই ধনৰ ওপৰত জমা হোৱা সুতৰ বাবে বিত্ত বিভাগে পৃথক পৃথক হিচাপৰ শিতান নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । আদেশ অনুসৰি চৰকাৰৰ বৰঙণিৰ মূলধন ২০৭১-০১-৯১১ নম্বৰৰ হিচাপৰ শিতানত ৰাজ্যৰ ৰাজকোষত জমা কৰা হ'ব । আনহাতে চৰকাৰৰ বৰঙণিৰ ওপৰত জমা হোৱা সুত ০০৪৯-০৪-৮০০ নম্বৰৰ হিচাপৰ শিতানত জমা কৰা হ'ব । এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এনপিএছৰ পৰা অ'পিএছলৈ স্থানান্তৰিত কৰ্মচাৰীৰ পুঁজিৰ চৰকাৰী অংশৰ মূল ধন আৰু সুতৰ হিচাপ পৃথককৈ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
কৰ্মচাৰীৰ নিজৰ জমা ধন সুতসহ ঘূৰাই পাব :
এই আদেশৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে কৰ্মচাৰীৰ নিজৰ বৰঙণিৰ ধন আৰু সেই ধনৰ ওপৰত জমা হোৱা সুত সম্পূৰ্ণৰূপে কৰ্মচাৰীজনৰ বেংক একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব । এনপিএছৰ পৰা অ'পিএছলৈ স্থানান্তৰিত হোৱা কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ বৰঙণিৰ অংশৰ ধন সুতসহ ঘূৰাই পাব । কিন্তু চৰকাৰৰ বৰঙণিৰ অংশ কৰ্মচাৰীজনক প্ৰদান কৰা নহ'ব । সেই ধন ৰাজ্যৰ ৰাজকোষত জমা কৰা হ'ব আৰু চৰকাৰৰ বৰঙণিৰ সুতৰ বাবেও পৃথক হিচাপৰ শিতান নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা :
যদি কোনো কৰ্মচাৰীয়ে পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত সেৱা আগবঢ়াইছিল আৰু সেই সেৱাৰ সময়ছোৱাত তেওঁৰ নামত এনপিএছৰ বৰঙণি জমা কৰা হৈছিল, তেন্তে সেই ধনৰ নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত পৃথক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । আদেশ অনুসৰি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়ক কৰ্মচাৰীজনৰ বৰঙণিৰ ধন উপযুক্ত অস্থায়ী হিচাপৰ শিতানৰ জৰিয়তে অসম মহা হিচাপৰক্ষকলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হ'ব । এই ধন কৰ্মচাৰীজনৰ ব্যক্তিগত সাধাৰণ ভৱিষ্যনিধি একাউণ্টৰ হিচাপ ৰখাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব । অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত আগবঢ়োৱা সেৱাৰ সময়ছোৱাত জমা হোৱা বৰঙণিৰ ধন এই ব্যৱস্থাৰ অধীনত কৰ্মচাৰীজনৰ জিপিএফ একাউণ্টৰ হিচাপৰ সৈতে সংযুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
ইতিমধ্যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য :
এনপিএছৰ পৰা অ'পিএছলৈ স্থানান্তৰিত হৈ ইতিমধ্যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এই নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য হ'ব । এনে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ নিজৰ বৰঙণিৰ ধন আৰু তাৰ ওপৰত জমা হোৱা সুত তেওঁৰ বেংক একাউণ্টত জমা কৰা হ'ব । আনহাতে চৰকাৰৰ বৰঙণিৰ মূলধন ২০৭১-০১-৯১১ নম্বৰৰ হিচাপৰ শিতানত আৰু সেই ধনৰ ওপৰত জমা হোৱা সুত ০০৪৯-০৪-৮০০ নম্বৰৰ হিচাপৰ শিতানত ৰাজ্যৰ ৰাজকোষত জমা কৰা হ'ব । অৰ্থাৎ কৰ্মচাৰীজন চাকৰিত থকা অৱস্থাতেই হওক অথবা ইতিমধ্যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাই হওক তেওঁৰ নিজৰ এনপিএছ বৰঙণিৰ ধন সুতসহ ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা এই আদেশত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ।
মৃত কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আইনী উত্তৰাধিকাৰীক ধন প্ৰদান :
এনপিএছৰ পৰা অ'পিএছলৈ স্থানান্তৰিত হোৱা কোনো কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু ঘটিলে তেওঁৰ নিজৰ বৰঙণিৰ ধন আৰু সেই ধনৰ ওপৰত জমা হোৱা সুত মৃত কৰ্মচাৰীজনৰ আইনী উত্তৰাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত জমা কৰা হ'ব । এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে মৃত কৰ্মচাৰীৰ এনপিএছ একাউণ্টত জমা হৈ থকা ব্যক্তিগত বৰঙণিৰ ধন আৰু সুত তেওঁৰ আইনী উত্তৰাধিকাৰীক প্ৰদান কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
'PRAN' নম্বৰ নথকা অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰু মৃত কৰ্মচাৰীৰ বাবেও ব্যৱস্থা :
ইতিমধ্যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা অথবা মৃত্যু হোৱা কৰ্মচাৰীৰ 'PRAN' নম্বৰ নাথাকিলে ধন নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত কি পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰা হ'ব, সেই বিষয়েও বিত্ত বিভাগে স্পষ্ট নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । এনে ক্ষেত্ৰত কৰ্মচাৰীৰ নিজৰ বৰঙণিৰ ধন আৰু তাৰ ওপৰত জমা হোৱা সুত অসম সঞ্চালকালয়ৰ হিচাপ আৰু কোষাগাৰে বিশেষ নম্বৰৰ শিতানৰ অধীনত উলিয়াব পাৰিব । তাৰ পিছত সেই ধন সংশ্লিষ্ট অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী অথবা মৃত কৰ্মচাৰীজনৰ আইনী উত্তৰাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত জমা কৰা হ'ব । এই নিৰ্দেশনাই 'PRAN' নম্বৰ নথকাৰ বাবে ধন নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে বিকল্প হিচাপৰ ব্যৱস্থা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।
২০২৪ চনৰ চৰকাৰী অধিসূচনাৰ চৰ্ত মানি চলিব লাগিব :
বিত্ত বিভাগে এই নিৰ্দেশনাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ 'ARTPPG' বিভাগৰ ২০২৪ চনৰ ২২ মে'ৰ 'PPG-11/29/2024/77' নম্বৰৰ অধিসূচনাৰ চৰ্ত আৰু নিয়মসমূহ মানি চলাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে । অৰ্থাৎ এনপিএছৰ পৰা অ'পিএছলৈ স্থানান্তৰিত কৰ্মচাৰীৰ ধন নিষ্পত্তি এই নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি কৰা হ'লেও, ২০২৪ চনৰ উক্ত অধিসূচনাত নিৰ্ধাৰিত চৰ্তসমূহৰ আওতাতহে সম্পন্ন হ'ব ।
হিচাপ আৰু কোষাগাৰ সঞ্চালকক ন'ডেল বিষয়া নিযুক্তি :
এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ তদাৰক আৰু নিৰ্দেশনাসমূহ কঠোৰভাৱে কাৰ্যকৰী কৰাৰ দায়িত্ব অসম সঞ্চালকালয়ৰ হিচাপ আৰু কোষাগাৰ সঞ্চালকক ন'ডেল বিষয়া হিচাপে অৰ্পণ কৰা হৈছে । তেওঁ এই নিৰ্দেশনাসমূহৰ যথাযথ পালন নিশ্চিত কৰিব লাগিব । তদুপৰি সংশ্লিষ্ট সকলো কাৰ্যালয়, বিভাগীয় মুৰব্বী, আঁকন আৰু বিতৰণ বিষয়া (DDO) তথা কোষাগাৰ বিষয়াসকলক এই নিৰ্দেশনা কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ আৰু নিৰ্ধাৰিত পদ্ধতি অনুসৰি সঠিক হিচাপ-নিকাচ নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
সামগ্ৰিকভাৱে এই কাৰ্যবাহী আদেশে এনপিএছৰ পৰা অ'পিএছলৈ স্থানান্তৰিত হোৱা কৰ্মচাৰীসকলৰ জমা পুঁজিৰ নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত থকা অনিশ্চয়তা দূৰ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে । কৰ্মচাৰীৰ নিজৰ বৰঙণি সুতসহ ব্যক্তিগত বেংক একাউণ্টলৈ ঘূৰাই দিয়া, চৰকাৰৰ বৰঙণি আৰু সুত ৰাজকোষত জমা কৰা, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত আগৰ সেৱাৰ বৰঙণি জিপিএফৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰু মৃত কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত পৃথক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা তথা 'PRAN' নম্বৰ নথকা ক্ষেত্ৰত বিকল্প হিচাপৰ শিতানৰ ব্যৱস্থা আদি এই সকলো দিশ এই নিৰ্দেশনাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :