ETV Bharat / state

প্ৰসংগ কংগ্ৰেছৰ বি-টীম: দেৱলাল গাৰ্লোচাক ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ক্ষমা খোজাৰ সকীয়নি এনপিপিৰ

উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য় কাৰ্যবাহী সদস্য়ৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব এপিপিয়ে ।

NPP party's national executive presiden and Debolal Gorlosa
এনপিপি দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি জেমছ পিকে চাংমা আৰু দেৱলাল গাৰ্লচা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 13, 2026 at 7:47 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ৭৫ সংখ্য়ক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত মুখ্য় কাৰ্যবাহী সদস্য় দেৱলাল গাৰ্লোচাই এনপিপিক বিজেপিৰ বি-টীম বুলি কৰা মন্তব্য়ৰ পিচতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এনপিপিৰ সভাপতিয়ে । এনপিপি দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি জেমছ পিকে চাংমাই মুখ্য় কাৰ্যবাহী সদস্য়গৰাকীক উভতি ধৰি এয়া সংকীৰ্ণ ৰাজনৈতিক মানসিকতাৰ পৰিচয় বুলি মন্তব্য় কৰিছে ।

উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহীসদস্য গাৰ্লোচাই কৰা বিদ্বেষমূলক আৰু ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত মন্তব্যক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এনপিপি দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি চাংমাই কয়, "এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ভিত্তিহীন অভিযোগ । এই মন্তব্য়ই তেওঁৰ নিৰাপত্তাহানতাৰ অনুভৱ আৰু সংকীৰ্ণ ৰাজনৈতিক মানসিকতাৰ পৰিচয় দিয়ে । এনে মনোভাৱত জনসাধাৰণৰ স্বাধীন ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ অধিকাৰক স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰা আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ বৈধতাক সন্মান নকৰাৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "যেতিয়া এজন ৰাজনৈতিক নেতাই চৰকাৰী ৰাজহুৱা মঞ্চৰ পৰা পৰিপক্ক গণতান্ত্ৰিক আলোচনা এৰি ষড়যন্ত্ৰমূলক কথা, মিছা কাহিনী আৰু সস্তীয়া প্ৰচাৰত লিপ্ত হয়, তেতিয়া ই তেওঁ আক্ৰমণ কৰা দলতকৈও বেছি তেওঁৰ নিজা উদ্বেগ আৰু ভয়ক উন্মোচিত কৰে । আমি স্পষ্টকৈ ক’ব বিচাৰো যে এনপিপি কোনোদিনেও কাৰোবাৰ বি-টীম নাছিল, নহয় আৰু কেতিয়াও নহ’ব । এনপিপি হৈছে নিজা আদৰ্শ, নেতৃত্ব, সাংগঠনিক গাঁথনি আৰু ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী থকা এক জাতীয় ৰাজনৈতিক দল । নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ এনপিপিক আন কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ অনুমতি, স্বীকৃতি বা কৌশলগত নিৰ্দেশনাৰ প্ৰয়োজন বুলি কৰা দাবী কৰাটো কেৱল মিছাই নহয়, ই ভোটাৰসকলৰ বুদ্ধিমত্তাক অপমান কৰাকে সূচায় । লগতে আমাৰ দল আৰু সমৰ্থকসকলৰ স্বাধীন সত্বাক খৰ্ব কৰাৰ চেষ্টা ।"

এনপিপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি চাংমাই পুনৰ কয়, "২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত হাফলং জনজাতি সংৰক্ষিত সমষ্টিৰ পৰা ডেনিয়েল লাংথাছাক এনপিপি দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত দলীয় আভ্যন্তৰীণ আলোচনা আৰু পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত সম্পূৰ্ণ স্বাধীনভাৱে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । এই সিদ্ধান্ত ডিমা হাছাওৰ জনসাধাৰণৰ আশা-আকাংক্ষা, জনজাতীয় অধিকাৰ সংৰক্ষণ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ অংগীকাৰৰ সৈতে জড়িত । "

এই সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি বা আন কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে কোনো আলোচনা,পৰামৰ্শ, বুজাবুজি বা ৰাজনৈতিক বুজাবুজি হোৱা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘দেৱলাল গাৰ্লোচাই মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এনপিপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি কনৰাড কে চাংমাক জড়িত কৰি কৰা মন্তব্য সম্পূৰ্ণভাৱে কাল্পনিক আৰু ভিত্তিহীন । কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ এনে অভিযোগ উত্থাপন কৰাটো দায়িত্বজ্ঞানহীন, মানহানিকৰ আৰু সাংবিধানিক পদত থকা ব্যক্তিৰ বাবে অশোভনীয় । ডিমা হাছাওৰ উন্নয়ন, শাসন ব্যৱস্থা আৰু জনসাধাৰণৰ প্ৰকৃত সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে গাৰ্লোচাই বিভ্ৰান্তি, অপপ্ৰচাৰ আৰু চৰিত্ৰহননৰ পথ বাছি লৈছে বুলি প্ৰতীয়মান হৈছে ।ৰাজনৈতিক নিৰাপত্তাহীনতাৰ ৰাজনীতিত সাধাৰণতে এইদৰেই প্ৰকাশ পায় যেতিয়া কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বীক ৰাজনৈতিকভাৱে পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া কল্পিত কাহিনীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বৈধতাক খৰ্ব কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয় ।’’

জেমছ পিকে চাংমাই এক বিবৃত্তিযোগে এই কথা উল্লেখ কৰি পুনৰ কয়, ‘‘ডিমা হাছাও জিলাৰ জনসাধাৰণে ইয়াতকৈ ভাল ব্যৱহাৰ লাভ কৰাৰ অধিকাৰ আছে । সেয়ে নেচনেল পিপ'লছ পাৰ্টীয়ে দেৱলাল গাৰ্লোচাই তৎক্ষণাত তেওঁৰ ভিত্তিহীন বক্তব্যসমূহ প্রত্যাহাৰ কৰি একেই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত চৰ্তহীনভাৱে ৰাজহুৱা ক্ষমা বিচাৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ । যদিহে তেওঁ ক্ষমা নোখোজে তেতিয়াহ'লে দলটোৱে তেওঁৰ ব্যক্তিগত ক্ষমতাৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰকে ধৰি সকলো উপযুক্ত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ’ব । ডিমা হাছাৰ জনসাধাৰণ ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন, পৰিপক্ব আৰু বিচক্ষণ । তেওঁলোকে এনে হতাশজনক বিভ্ৰান্তিমূলক অপপ্ৰচাৰৰ প্ৰচেষ্টা সহজেই বুজি পাব ।" এনপিপি সদায়ে নিজৰ স্বতন্ত্ৰ ৰাজনৈতিক পৰিচয় অক্ষুণ্ণ ৰাখি গণতন্ত্ৰ, জনজাতীয় অধিকাৰ, সাংবিধানিক সুৰক্ষা আৰু পাহাৰীয়া জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ আকাংক্ষাৰ প্ৰতি অটল প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ থাকিব বুলি বিবৃত্তিত উল্লেখ কৰে দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি জেমছ পি কে চাংমাই ।

লগতে পঢ়ক:ডেনিয়েলে দুই-তিনি কোটি টকাৰ বাবে খেলিছিল নিৰ্বাচন: দেৱলাল গাৰ্লোচা অভিযোগ

TAGGED:

হাফলং
ইটিভি ভাৰত অসম
এনপিপি
দেৱলাল গাৰ্লোচা
NPP WARNS DEBOLAL GORLOSA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.