২৫ নৱেম্বৰ অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে হ'ব ঐতিহাসিক দিন; কিয় ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ?

২৫ নৱেম্বৰ অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে হ'ব ঐতিহাসিক দিন; কিয় ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ?
অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা । ২৫ নৱেম্বৰত চৰকাৰে কি পদক্ষেপ ল'ব ?
Published : October 19, 2025 at 7:58 PM IST
যোৰহাট : অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ ঊনবিংশতিতম কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ অধিৱেশন দেওবাৰে যোৰহাটৰ মৰিয়নী মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় । য'ত উপস্থিত থাকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে এক বৃহৎ ঘোষণা । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা মতে ২৫ নৱেম্বৰৰ দিনটো অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন হ'ব । কাৰণ সেইদিনাই অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত চাহ বাগিচা লাইনত বাস কৰা শ্ৰমিকসকলৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিবলৈ বাবে লেণ্ড চিলিং আইনৰ সংশোধন অনা হ'ব ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "সেই সংশোধিত আইনৰ জৰিয়তে বাগিচাৰ মালিকৰ পৰা শ্ৰমিকলৈ ভূমি হস্তান্তৰ হ'ব । ফলত বাগিচাৰ লাইনত বাস কৰা চাহ শ্ৰমিকসকলে ভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব ।" ইয়াৰ ফলত চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধান হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।
লগতে তেওঁ কয়, "তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ বাবে ৩ শতাংশ আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছিল । এতিয়াৰ পৰা এ পি এছ, এ চি এছৰ লগতে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ চাকৰিটো ৩ শতাংশ আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা থাকিব । ফলত চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুষ্ঠানত ঘোষণা কৰে যে ৰাজ্যৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত চাহ জনগোষ্ঠীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ৩ শতাংশ আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছিল, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা অসমৰ প্ৰত্যেকখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে চাহ জনগোষ্ঠীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ৪ খনকৈ আসন সংৰক্ষিত হ'ব ।
ফলত অসমৰ ১৪ খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চাহ জনগোষ্ঠীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আসনৰ সংখ্যা ৪৬ লৈ বৃদ্ধি হ'ব । আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমাজৰ পৰা জুবিন গাৰ্গ, ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে শিল্পী ওলাব বুলিও আশা কৰে ।
